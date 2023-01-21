Türkiye-ABD ilişkileri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, geçen hafta Washington’da görüşmeler yaptı. ABD, Yunanistan’a Ege’de dengeleri değiştirecek ileri teknoloji ürünü F-16 ve F-35 uçakları veriyor. Türkiye 40 adet F-16 ve 70 adet F-16 modernizasyon kiti satın almak istiyor.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, Yunanistan’a satışa onay vereceklerini açıkladı. Türkiye için de “insan hakları sicilini düzeltmek”, “ABD’nin bölgedeki müttefiklerini tehdit etmeyi bırakmak” gibi şartlar öne sürerek satışa şiddetle karşı olduğunu belirtiyor.
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesinden sonra ise Washington’da yapılan açıklamalar, ABD’nin bilinen çıkarlarına vurgu yapıyor.
Antony Blinken, Türk
mevkidaşı Çavuşoğlu ile
birçok önemli meseleyi ele
aldıklarını belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşına verilecek yanıtın önemli olduğunu, Suriye ve diğer konularda koordinasyonun sürmesini beklediğini vurguladı.
Dış politika yorumcuları F-16’ların satışı için ABD’nin Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya kabul ediliş sürecinde yumuşamasını istediğini belirtiyorlar.
SURİYE KONUSU
ABD Büyükelçisi Jeff Flake Ankara’da, Washington görüşmeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada F-16 satışının İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle bir bağlantısı olmadığını belirtti.
Bununla birlikte “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması için büyük bir arzu var. Kongre bunun gerçekleştiğini görmek istiyor” diye de ekledi. Büyükelçi ayrıca “Türkiye ile Esad rejiminin normalleşmesinin karşısındayız” diyerek sert bir açıklama yaptı.
Türkiye seçim düzlemine girmiş bulunuyor. Beyaz Saray F-16’ları Türkiye’ye vermek ister gibi görünmekle birlikte, konuyu senatonun kucağına atıyor...
Buna göre İsveç, Finlandiya, Şam konuları pazarlıkta öne çıkmış görünüyor.
ABD Başkanı Joe Biden, “Türkiye’ye F-16 satmalıyız, uçaklarını modernize etmeliyiz. Bu bizim çıkarımıza” diye açıklama yaparak Türkiye’nin Batı’da kalmasını isterken öte yandan konuyu görüşmeler sırasında yokuşa sürüyorlar.
Bu durumda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD görüşmeleri ortada kalmış oluyor diyebiliriz.
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