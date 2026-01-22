Suriye’den gelen haberler, pusulanın Suriye merkezi yönetimi lehine döndüğünü gösteriyor.

Bilindiği gibi 13 ay önce Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. O günden bugüne Suriye konusu gelgitler yaşıyor.

Suriye’de 11 yıldır faaliyet halinde olan, ana omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu SDG ile 10 Mart 2025’te bir anlaşma yapılmıştı. Ancak SDG bu anlaşma hükümlerine uymak istemiyor.

SDG lideri Mazlum Abdi Suriye’de Kürtler için özerk bir yönetim istiyordu. Şam yönetimi de Mazlum Abdi’nin 10 Mart mutabakatına katılması için uğraş veriyordu. SDG lideri de ayak diretiyordu.

Ocak ayının başından itibaren özellikle Halep bölgesinde karşılıklı çatışmalar birbirini izliyordu. Çatışmalar giderek şiddetlendi, özellikle Deyrizor ve Rakka’da yerel Arap aşiretleri SDG’ye karşı ayaklandılar ve bu bölgede kontrolü sağladılar. Yerel halkın soruna aktif olarak katılması dengelerin değişmesinde etkin rol oynadı.

Önceki gün gelen haberler, 18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Şam ile SDG arasında yeni bir anlaşmaya varıldığını bildiriyor. Ateşkes ve 14 maddelik yeni bir anlaşma üzerinde birleşildiği bütün dünyaya ilan edildi. Dün akşam saatlerinde ise SDG’nin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik haberler geliyordu.

14 maddeden oluşan yeni anlaşmanın önemli maddeleri şöyledir:

- Deyrizor ve Rakka illerinin askeri ve yönetimsel yapısı merkezi Şam hükümetine bırakılıyor.

- Petrol ve doğalgaz bölgelerinin yönetimi ve güvenliği merkezi hükümete devrediliyor.

- SDG’nin askeri ve güvenlik personeli içişleri ve savunma bakanlığına entegre edilecek.

- Suriyeli olmayan tüm SDG’liler Suriye dışına çıkarılacak.

- Suriye devletinin karar alma bakımından birleşik ve merkezi bir devlet olduğu kabul edilecek.

Suriye’de son durum ve son tahlilde ne olacağını belirleyen ABD’dir. Bu durumda İsrail devletinin çıkarları başat rol oynamaktadır.

SDG’ye karşı bir müşterek hareketten söz etme durumu vardır. Sonuç olarak ABD, Suudi Arabistan, İsrail ve Türkiye bu operasyonda birlikte hareket etmişlerdir.

Kürtlerin maksimalist talepleri Suriye’de kabul edilmemiştir. Konuyu özetleyen en önemli ve ibret verici açıklamayı ABD’nin elçisi Tom Barrack yapmıştır. Şöyle diyor:

“SDG’nin IŞİD karşıtı başat güç olma rolü artık etkisini kaybetmiştir. Artık durum değişti, ABD ile işbirliği yapan bir Suriye hükümeti var. Bu hükümet IŞİD’le mücadele ediyor.”

Kürtler bu durumda “bir aldatılma ve hayal kırıklığı” içinde bulunuyorlar.

Bu sözler süper güçlere inanıp kendisini ortaya atanlar için bir nasihat olmalıdır.

Devlet adamı İsmet İnönü’nün bir sözünü hatırlatmanın tam yeridir: “Süper güçlerle ilişki, ayı ile yatağa girmeye benzer, insanın her zaman uyanık olması gerekir. Ayının ne zaman ne yapacağını bilemezsiniz.”