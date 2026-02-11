Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifa etmesi günün siyasal çalkantıları arasında kenara itilecek bir durum değildir. Üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir olaydır.

Bilindiği gibi Mesut Özarslan sağ düşünce kesiminden gelen, eski MHP’li, daha sonra İYİ Parti’ye geçmiş bir politikacıdır.

Bu istifanın arka planı konusunda değişik haberler, belediyenin kimi işlemlerinin müfettiş denetimine alınacağı gibi nedenler ve hatta kişisel çıkar ve rant etkileri üzerinde de durulmaktadır.

Bunlar tartışılıyor. Bunların dışında ortaya çıkan önemli bir durum şudur: Sağ kökenli politikacılar eninde sonunda kendi görüş cephelerine dönüyorlar. Bu durum sadece belediye başkanlarında değil milletvekillerinde de görüldü.

CHP’nin bu konuda bir özeleştiri yapma zamanı gelmiştir.

CHP içinde iktidar olmak için sağ ile koalisyon yapmak gerekir düşüncesi Kılıçdaroğlu zamanından gelen bir görüştür. CHP’nin en üst düzeyinde görev yapan kimi siyasiler bugün bile bu görüşü savunuyordu.

CHP geçmişte, 1973 seçimlerinde yüzde 30’u geçti. 1977 seçimlerinde yüzde 43’ü aştı. Ecevit o dönemde hiçbir sağ parti ile koalisyon yapmadı. CHP’ye, yeni programına ve kamuoyuna güvendi.

CHP yönetimi son kamuoyu araştırmalarını iyice incelemelidir. Bugün Türk toplumunun yüzde 65’i kendisini Atatürkçü olarak nitelemektedir. Bu çok büyük bir toplumsal güçtür. CHP için bundan daha büyük güç ne olabilir?

CHP bu yüzde 65’lik kesime odaklanmalıdır. Atatürkçü, cumhuriyetçi, sosyal adalet ilkelerine inanmış bu büyük güce dayanmalı ve güvenmelidir. Ayrıca, özellikle önseçim konusunda hiçbir geri dönüş yapmamalı ve ödün vermemelidir