Aziz Sancar ile birkaç saat

11 Mayıs 2025 Pazar

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği 28. Avrasya Ekonomik Zirvesi’nin davetlisi olarak Aziz Sancar üç günlüğüne İstanbul’a geldi. Zirveye eski Avrasya cumhurbaşkanları davetliydi ve hepsi konuşma yaptı. Bizden Abdullah Gül dahil.

Zirveden haberdar olmadığım için konuşmaları izleyemedim, Aziz Hoca telefonla orada olduğunu bildirdi, kalkıp gittim tabii.

Aralarda ve toplantıların sonunda oturduk ve sohbet ettik.

Şüphesiz Aziz Hoca da konuştu, ne konuştu sormayın, tabii ki esas olarak bilim, bilimin dünya gücü olmakta ve refahta taşıdığı büyük önem ve Avrasya ülkelerinin Batı karşısında ekonomik ve kültürel geri kalmasında bilim ve bilim kültürünün eksikliği, üniversitelerin bu alanda zayıflığı vb.

TARİHİ DERS

Aziz Hoca, “Size bazı tarihi gerçekleri hatırlatmak istiyorum” dedi ve devam etti: “İngiltere, XVIII yüzyıldan İkinci Dünya Savaşı’na kadar dünya lideri idi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve SSCB liderliği aldı. Soğuk Savaş döneminde ABD silahlara ve temel bilimlere para yatırdı, SSCB ise çoğunlukla silahlara yatırım yaptı. SSCB sonuçta ‘Soğuk Savaşı’ kaybetti.”

Aziz Hoca, şimdi ise ABD’nin 20 yıldan fazladır o zamanki Sovyetler’in yaptığı hatayı tekrarladığını ve parasını daha fazla silaha yatırdığını söyleyerek Çin’deki gelişmeye dikkat çekti: “Çin, temel bilimlerde ABD’yi çoktan geçti. Dünya liderliği mücadelesinde yeni bir aşama yaşıyoruz. Türk dünyası olarak bu süreçten ders çıkarmalıyız. Bilime önem vermeliyiz, özellikle de temel bilime.”

ABD BİLİMDEN UZAKLAŞIYOR

Trump ve adamları neredeyse bilime yatırımları tamamen kesecek. En iyi üniversitelerin federal bütçeden aldığı paraları büyük ölçüde azalttı, üniversitelere eğer para istiyorsan benim politikalarımı uygulayacaksın, örneğin üniversiteden Yahudi karşıtı-Filistin yanlısı öğrencileri atacaksın vb.

Harvard Üniversitesi Trump’ın baskısına karşı çıkıyor, Trump kıyasıya eleştiriliyor.

Bu konuyu ayrı bir yazı yapacağım, tabii ki Aziz Hoca’ya sordum senin çalışmalarını bu politikalar nasıl etkiliyor diye.

Durum berbat dedi. Bilim fonlayan federal kurumların başına Trump’ın adamları oturdu ve temel bilim araştırmalarına ve diğerlerine akıtılan fonları kesmekle işe başladılar.

PARA BULAMIYOR

Aziz Hoca bir yılı aşkın zamandır beyinde en kötü kanser olan glioblastoma tümörlerine karşı çok etkili ilginç bir yöntem geliştirmişti. Bu konuyu iki kez yazmıştım. Fare deneylerine başlamışlardı. İlk grup fareyle deneyin başarılı geçtiğini öğrendim. Ama ayrıntı yazma dedi, henüz sonuçları yeniden test edeceğiz, yanlış bilgi vermeyelim topluma. Birkaç ay sonra sanırım güzel haberler alacağız. Umarım. İnşallah.

Fakat en önemlisi farelerden sonra insanlar üzerinde klinik deneylerin başlaması. Sordum, klinik deneyler için yaklaşık 2 milyon dolar fon bulması gerekli. Şimdiden bunun arayışı içinde.

Sancar, insanlığa bu kez tamamen tedavi amaçlı önemli bir yöntem armağan etmenin eşiğinde. Fonu bulacağına inanıyorum, 2 milyon dolar ABD’de de bilim için büyük bir para değil. Kim bilir Türkiye’den de birileri bu yatırım için ortaya çıkabilir.

***

Aziz Hoca ile çeşitli konular üzerinde ve Türkiye’deki bazı üzücü gelişmeler dahil, daldan dala konuştuk.

Bana çok iyi geldi.

Aile çevresi otelde lobide onu bekliyordu, hocayı onlara teslim edip vedalaştık.