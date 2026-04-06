Bu kez okurun dikkatine, ülkemiz için hayati önemdeki, Bilim ve Yenilik yazıma bir okurdan gelen ilginç yanıtı getireceğim. Sıkılmadan okuyun. Yazan İzmir’den kimya mühendisi, ABD’de yüksek lisan yapmış, büyük tesislerde çalışan, sonra da polimer kimyası üzerine kendi tesisinde 40 yıldır üreten Hüseyin G. Öklem.

***

“Polimer katkı maddeleri üreten ufak bir imalathanem var. Ar-Ge polimer laboratuvarım var. Ayrıca, üniversiteden emekli bir hocam olan kimyager Dr. Kemal ağabeyim ile paylaştığımız bir de kimya laboratuvarımız daha var. Ziraî ve sınaî atıklar üzerine özgün çalışmalarımız var.

“Yakın geçmişte İzmir’de cumartesi günleri SESSİZ ÇIĞLIK toplantıları yapıldı. Bilirsiniz. Daha sonra da yakındaki bir çay evinde katılanların bir kısmı ile toplanılır ve bilgi alışverişinde bulunulurdu. Yine böyle bir gün yaklaşık 10 kişilik bir katılımcı grup bizim yanımızdan geçerek başka bir kafeteryaya giderlerken tanıdığım birisine sordum:

- Orhan Bey hayırdır neden başka yere gidiyorsunuz (kendisi emekli tapu ve kadastro müdürü idi)?

- Bizler CHP’nin İZMİR BİLİM KURULUYUZ. Aylık toplantımızı yapacağız!

- Tamam da içinizde madenci yok, kimyacı yok, matematik ve fizikçi de yok. Sizler emekli iktisatçı, bürokrat ve asker arkadaşlarsınız. Biraz şaka biraz ciddi bu söylediklerime dostum alındı ve uzun süre benimle görüşmedi. Müfit Bey’in notunu görünce bu hatıramı anımsadım.

***

“Çine gittim, işimle ilgili devasa bir fabrikada incelemelerde bulundum. Akşamları mühendisler ve üretim mühendisleri ile görüştüm. Fabrika bir devlet kuruluşu idi ve otoparkta 12 bin bisiklet ve 23 tane otomobil vardı. Çin’de binlerce özel sektör fabrikasına makineler imal ediyordu. Çin’in bu muazzam kalkınma başarısının teknoloji ile ilgili bölümü bilim ve teknolojide ilerlemiş her ülkenin izlediği süreçten farklı değildi: DEVLETİN TEMEL HARCI İLE DESTEKLENEN KURULUŞLARDA BAŞLATILAN AR-GE ÇALIŞMALARI. Allah aşkına bizde de öyle değil miydi?

***

“1988 yılında İran’a 800 ton G035 kodlu AYPE hammaddesi ihraç ettim. O sırada İran’da polimer üretimi yoktu! Bugün bizi geçtiler; çünkü biz Aliağa’da bulunan PETKİM’i sattık ve Yarımca’daki YARPET’i kapattık! Doğu Avrupa’nın o zamanki en büyük petro kimya kompleksini yok ettik!

“Bakın İran bugün polistiren polimerinin ana hammaddesi olan stiren monomeri üretemiyor hâlâ ama biz 40 yıl önce Yarımca’da stiren monomer üretip hem kullanıyor ve hem de ihraç ediyorduk. Deterjanın ana hammaddesi dodesil benzen de öyle.

“Teknolojik ve bilimsel gelişmişliğin dünyadaki gelişim süreci her yerde devlet öncülüğünde oldu. Belli bir seviyeye gelen devasa sınai işletmeler elbette kendi Ar-Ge çalışmalarını özgün ve bağımsız yapar. Ancak başlangıç safhasında devlet desteği ve disiplin vazgeçilmezdir.

***

“Özel sektöre parasal teşvik sistemi bilimsel ve teknolojik ilerleme sağlanması düşüncesi son derece yanlıştır. Özel sektörün devletten aldığı Ar-Ge teşvikleri ile neler yaptığı son 40 yıldır ortada, sonuç rezalet! İzmir Kalkınma Ajansı’nı verdiği Ar-Ge teşviklerinden bir örnek vereyim: ‘Karaburun’da zeytin toplama teknikleri’!

***

“Fabrikaları olan arkadaşlarım var; utanmıyor musunuz sahte faturalar ile devleti dolandırmaya dediğimde, sen de yapaydın diyorlar!

“Yalnız Petkim ve Yarpet değil elbette. Aselsan, Usaş, MKE örnek değil mi? Ve elde kalabilen beş veya yedi tane daha. Umut bağlanan akademi ne durumda? Var mı uluslararası bir başarı, bir yeni buluş, bir yeni umut?

***

“Devlet Anadolu’da yolu yapacak, suyu elektrifikasyonu halledecek, sosyal ortamın gereksinimlerini oluşturacak, iletişim sorunlarını çözecek; deneyimli bürokratlarını ve idarecilerini hazırlayacak, özel sektörün kabul görmüş projesini uygulayacak, makinelerini yaptıracak, ekipmanları da olabildiğince yurtiçinden öncelikle temin edecek, üretim hatlarını laboratuvarlarını kuracak, şirketin sermayesini devlet ve özel sektör yan yana temin edecek. Yönetim kurulunda devletin üç özel sektörün de üç temsilcisi olacak.

“Bu şekilde kurulacak üretim tesisleri hem özgün projeler ile üretimi artırabilir ve hem de Ar-Ge çalışmaları ile teknoloji geliştirebilir. Hem de siyasi parti çetelerinin bu gibi devasa boyuttaki tesisleri suistimal etmesi engellenir.

***

“0’dan yenilikçilik ve teknolojik gelişim olmaz ancak üretim esnasında yapılacak Ar-Ge ile yenilikçilik ve yeni buluşlara ulaşılabilir.

“CHP’nin liberalizme bel bağlamadan geçmişimizdeki karma ekonomiyi iyice öğrenmesi gerekir.”