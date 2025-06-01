Devletle, AKP’li belediyelerle her türlü alengirli işler çeviren “işadamı” kılıklı birini kuyruğundan yakaladılar, hakkında her şeyi araştırmışlar, AKP’li belediyelerle ilişkili durumlarını görmüşler, şirketlerine el koymuşlar; çete merkezi ilan etmişler...

Tabii CHP’li bazı belediyelerden de herhalde düşük bedel vererek ihale almış adam. CHP’liler de yahu AKP ile de iş yapmış, başımıza bir şey gelmez demişlerdir.

Öt bakalım demişler kendisine, CHP’li belediyeleri nasıl suçlayacağı konusunda da bir yol haritası göstermişlerdir.

ÇOCUKSU AĞLAMA

Çok tipik, “Rüşvet vermeden hak edişimi vermiyorlar”, en basitinden suçlama.

Bu yeter, zaten savcılığa belge falan gerekmiyor, önemli olan CHP’li belediyeleri tutuklamak için bahane bulmak.

Beşinci operasyon... Her operasyonda bir itirafçı ele geçirip onu kullanarak yeni operasyonları başlatma yöntemini keşfetmişler.

Fena değil yöntem, her operasyonda ortalama 50 kişilik bir “hasat”. 1’e 50 veriyor yöntem. Daha ne olsun!

'SES VER TÜRKİYE'

Evet bir siyasi deprem ülkeye yayılıyor. Pek de uzak olmayan bir zaman içinde yıkıntılara doğru sesleneceğiz hey kimse var mı, huuu!

Herkesi susturma çabası içindeler, bu önemli. Belediyeleri yerle bir eden operasyonlara kimsenin karşı çıkmaması gerek. Hiç kimsenin! Hiçbir örgütlü dernek, yurtsever, ister işadamı olsun, ister bilim insanı, hele hele gençler, susun oturun...

TÜSİAD, en önemli işverenler derneğinin yöneticilerine bu nedenle kollarına giren polislerle fotoğraf verdiriyorlar: Susun!

Sendikalar, hepsi sarı neredeyse. Ben mümkün olduğunca kopartacağım yüksek orana bakarım.

BİLİM CEPLERE AKIYOR

Bilim, üniversiteler zaten baştan kuşatılmış. Birisi tıp öğrencilerine talkım veriyor, hele bir ufacık hareket edin, kendinizi kapının önünde bulursunuz.

Bazıları aylık milyon liraları aşan maaşlarını ceplerine indirmeye bakıyor. Ülkenin bilimini çalıyor. Tepesine kondurulduğu üniversitesini zapturapt altında tutmanın bedeli olarak.

Patronlar derslerini aldılar. Bilim insanı unvanlılar kendilerini kurtarmaya odaklı. Bir de Boğaziçili akademisyenler var.

Dün 31 Mayıs’tı, Gezi protestosu korkusu, ne olur ne olmaz yeniden Gezi Parkı’na çıkarlar diye, devletin memurları Taksim ve yakın metro istasyonlarında durmayı yasakladılar.

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Ve kendilerinin 2017’de sıfırdan inşa edip tek adam sistemine geçtikleri, pek çok maddesine uymadıkları anayasalarını, sanki 1982 askerlerin anayasası imiş gibi, “Darbe anayasasından kurtulacağız” uyduruk bahanesi ile yeni anayasa yapacaklar.

Evet değiştirilecek bir anayasa var, tek adam anayasası.

Bunun cesaretle söylenmesi ve muhalefetin yeni anayasa anlayışlarının ana hatlarını ortaya koyması gerekir.

DEM'SİZ ZAMANLAR GÜNDEMDE

Saray 10 kişilik adamlarıyla bir hazırlığa başladı.

Muhalefet ise seyrediyor!

Adeta kendi derdine düşmüş.

CHP merkezini dağıtacak bir çığ hazırlığı da var mahkemelerde.

Kürtler kendi dertlerinde, lafların ötesinde ne CHP umurlarında ne operasyonlar...

CHP, DEM’siz zamanların hesabını düşünüyor mu?

Elleri böğürlerinde, yakın geleceği seyredebilirler.

DEM ile şimdi “demlenme” zamanı Bahçeli ve iktidarın elinde.

Doğru kurulmayan hesaplar iktidarlarına mal olabilir. Herkes ince hesaplar içinde.