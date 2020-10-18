İktidar kendi kendine yıkılıp çöker mi?

18 Ekim 2020 Pazar

İktidar kendisi mi kaybediyor, yoksa muhalefet mi kaybettiriyor?!

Kim ki iktidarın kendiliğinden yıkılmasını bekler, siyaset oyununu kaybeder. Kendisi kazanmaz, birileri kazanır, seçmenin bir kısmı da “kötülerin arasında iyisi bu” diyerek iktidarın yanında kalır.

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Bugün iktidar ve seçmeni açısından bakacağım. Arada sırada böyle bakış iyidir.

Evet, iktidar ülkeyi batırdı, “Ekonomiden sorumlu” Cumhurbaşkanı, daha doğrusu ülkenin “Başekonomisti” bu işten zerre anlamadığını sergiledi; o, sadece ülkeye trilyon dolarlar aktığı zamanın “ekonomiden anlayan bir uzmanı” olabilir ancak.. Bu uzmanlığı o koşullarda tüm yurttaşlar da yapabilir zaten.

“Hâlâ nasıl bu kadar oy alıyor bu iktidar” lafını sık duyarım okurlardan. Yüzde 30 - 35 gibi iktidar /parti oyu.

Nasıl alıyor bakalım mı?

Geride yükselttiği - zenginleştirdiği bir orta sınıfı var. Bunların bir kısmı varlıklarını korumanın endişesi içine düşmüş ve bu amaçla yeni siyasi arayışlara girmiş olabilirler.

Ama önemli bir kısmı iktidarın yanındalar.

Bugün sıkıntıda olsa bile, 3-4 yıl önceye kadar bol para harcama olanaklarına kavuşan, borçlanabilen, mal mülk edinebilen geniş kitleler var. Bunlar AKP’den kaçan daha büyük kitleyi oluşturuyor olsalar gerek.

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Bunlar nereye gidecekler? Veya gidecekler mi?

Eğer karşılarında kendilerine güven veren, “muhalefette bir iktidar gücü” görmezlerse tek merkeze akmazlar, dağınık akarlar, minik dereler halinde.

Tabii şu da olabilir: Belleklerinde işlerin iyi gittiği zamanlara ait iyi şeyler var bu iktidar için. Bu seçmenlerin bir kısmı bu iyi zamanların yeniden geriye dönüşünü umuyor olabilir. İktidar da onları zaten, bugünkü kötü durumdan “dış güçlerin sorumlu” olduğu yalanıyla besliyor.

Doları fırlatan da onlar, onlar RTE’ye düşmanlar, yıkmak için ekonomiden vuruyorlar..

Ah o eski saadet günleri! O geri gelecektir!

Bak Karadeniz’de trilyonlarca metreküplük doğalgaz rezervi de buldu iktidar, öyle değil mi?

Demek çalışıyorlar!

İktidar da onlara mutlu günler pompalıyor. Hele, doğalgaz gelince her şey ucuzlayacak yalanı ile birlikte.

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Bir de büyük ve güçlü devlet / iktidar olayı var. Doğu Akdeniz’de haklarımızı savunmaktaki kararlılığına bakın, diye bakıyor o seçmen. Hele oradan da gaz bulurlarsa...

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Ekonomiyi kim düzeltir sorusuna verilen yanıtlarda da yine Erdoğan’ın adının üstlerde dile getirilmesi, muhalefette bir güce, bir kişiye / kişilere inancın olmadığını gösteriyor. Bir ankette Meral Hanım yüzde 4’ten 8’e sıçramış gözüküyor.

Tüm bunlar iktidarın yüzde 40’ları bulabileceğine işaret, bugünkü koşullarda.

Demem o ki iktidardan kaçış büyük. Ama o kadar da değil, önümüzdeki 2.5 yıl içinde iktidar koşullarını iyileştirebilir ve “yine bunlar becerir” dedirtir mi, kaçan kitlenin en azından bir kısmına, bilinmez.

Fakat muhalefete inanç yok.

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İngilizlerin bir politik söylemi var: İktidar, iktidarı kendi kaybeder, muhalefet ona kaybettirmez.

CHP, 7-10 seçime girdi, hepsini kaybetti, gerçektir ama bir propaganda lafıdır, muhalefeti aşağılamak için. Çünkü işler yolunda gittiği sürece millet iktidarın yanında kalır.

Bu nedenle AKP, iktidarı kendisi kaybediyor.

Muhalefet kazanmıyor.

Sorun tam da burada, irdelememiz gereken..