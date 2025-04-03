İnsanlar alışverişe mecbur mu? Milli ekonomiye en büyük sabotajı kim ve nasıl yapıyor?

03 Nisan 2025 Perşembe

Karadeniz’in çoşkusu Volkan Konak’a iktidarın milli eğitim müdürlerinden tutun kafası sarıklı sözde imamlarına kadar, bu milletin maaşını ödediği tüm kötü ruhlara kadar ağızlarına gelen küfürleri ve nefretlerini kusmaları serbest.

Bu aşağılıkların yaptıkları topluma kin ve nefret tohumları ekmek değil.

Ama üniversiteli gençlerin alışverişi, genel tüketimi boykot çağrıları; toplumu bölmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve nefret suçu işlemek gibi yasalarla ilgisi olmayan ucube soruşturmalara konu olabiliyor.

Ekrem Bey’in cumhurbaşkanlığı adaylığı karşısında tir tir titreyenler, onu uyduruk maddelerin içine sokarak parmaklıklar ardına atabiliyor. Belediyelere el koyabiliyor, yöneticilerini hapse atabiliyor.

“Bugün hiçbir alışveriş yapmayacağım” demek de suç konusu olabiliyor. Milli tüketime, ekonomiye şantajmış.

EYVAH PARALAR BİZE AKMAYACAK

Medyalarında yalan haberlerini on paralık paçavralarına döktükten sonra, akşam da TV’lerde koltuklarına gömüldükten sonra yalanlarını bir kez de oradan kusan iktidar görevlilerinin halkı bölme kin ve nefret kusma faaliyetlerine büyük özgürlük.

Ama bugün biz alışveriş yapmayacağız diyen ve çağrı yapanlar ise milli ekonomiye sabotaj yapıyormuş.

İktidar ve adamlarının tek derdi para olduğu için bu böyle. Eyvah paralar bir kasadan diğer kasaya, halkın cebinden patronların ve iktidarlarının kasasına akmayacak!

AL SANA KIRK PARA, GİT HARCA

Ama milletin çoğunluğunu alışveriş yapamayacak duruma getirenler de bizzat kendileri. Yoksulluk diz boyu, sefalet içinde bulunan ama ölmeyecek kadar al sana kırk kuruş idare et diyenler kendileri.

Milli ekonomiye en büyük sabotajı kendileri yapıyor, halkı alışveriş yapamayacak duruma getirerek.

Bence tartışılması gereken, soruşturulması gereken ekonomiye yaptıkları bu büyük sabotajdır.

Toplumun azınlık kesimi istedikleri şekilde yaşayacak, tüketecek, gezecek, tozacak, eşitsizlik duvarları yıkacak...

Sen millete soruşturma açacaksın, niye tüketmiyorsun diye, git tüket.

TÜKETİMDEN GELEN GÜÇ KULLANIMI

Gerçekten ihtiyacı olmayan tüketim en kötü şeydir. Tasarrufa zarardır. Türkiye hiçbir alanda tasarruf edemeyen bir toplumdur. Sermaye birikimi zayıftır, halkın üç kuruş tasarrufunu bırakın değerlendirmeyi, yüksek enflasyonla bir hiçe dönüştürmek, patronlara ve iktidara iç ettirmek için enflasyonu bir araç gibi kullananların ülkesidir.

Neymiş, milli ekonomiye zarar veriyormuş boykot.

Gereksiz hiçbir şey satın almayın.

Çalışanlar nasıl emekten gelen gücünü grevlerle kullanıyorsa millet de bunca haksızlığa, adaletsizliğe, yolsuzluğa karşı tüketimden gelen gücünü kullanıyor.