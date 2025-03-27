Orhan Bursalı
Orhan Bursalı obursali@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Neden mutlaka iktidarda kalmak istiyorsunuz?

27 Mart 2025 Perşembe

İrdelenmesi açıklanması üzerine yazılması gereken temel soru budur. Uzun süredir iktidarın karar ve eylemleri konusunda yazılıp çizilenlerin ortak noktası, Erdoğan’ın mutlaka cumhurbaşkanı seçilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağı üzerinedir.

Bu, özellikle de ilk seçimde iktidarı devralabilecek halk desteğinin görüldüğü Ekrem Bey’i siyaset sahnesinden tasfiye etme operasyonunda net olarak ortaya çıktı. Hiç kimsenin savcılık iddialarının içeriğiyle ilgisi yok. Çünkü boş ve kofluğunu görüyor ve hedefin Ekrem Bey olduğu konusunda zerre şüphe duymuyor.

İNANAN KİMSE YOK

Köylüsünden şehirlisine, işçisinden memuruna, emeklisinden çalışanına, Türkiye’yi izleyen yabancı tarafsız yazarlarına kadar...

Cumhurbaşkanı son konuşmasında torbada daha ne turplar var diyerek CHP, belediye ve adaylarına yönelik hazırlıkların işaretlerini veriyor.

Baktım Le Monde “Erdoğan geri dönülmez adımlar atıyor, otoriterlikten otokrasiye geçiyor” yazmış.

En doğru saptama. Muhalefette herkes öyle düşünüyor. Bu adım atıldığında sandık bile tamamen göstermelik kalacaktır. Şimdiye kadar sandık üzerinde gerçekleştirilen hukuki ve yargısal numaraları bile geçersiz kılacak şekilde.

BURADA SORUN, NEDEN?

İki yanıtı var. İlk otokrat veya otoriter kişilerin bitmez tükenmez iktidar tutkusu. İktidara yapıştı mı sonsuza kadar o koltukta oturmayı kendisine “vaat edilen, hediye edilen” belki de bir ilahi karar sanması. Veya karşı konulmaz ve insan benliğini tamamen esir alan bir hırs ve tutku. Bu tutkunun sonucu ne olursa olsun... Hepsine katlanan ve göze alan...

Bu demokrasi oyununa katılan, sürekli iktidara yapışma niyetini saklayan otokrat kişilerin tavrı da olabilir, bilmiyoruz ama demokrasiyi bir tren olarak gören ve ilk iktidar istasyonunda ineceğini dile getiren söylemlere bakılacak olursa, evet baştan kararlaştırılmış gizli bir niyet gibi duruyor.

Veya bu tutku, zamanla, 22 yıl içinde iktidarda kalmanın büyük nimetleri veya iktidarlığın kişiselliğe yapışması ile de gelişmiş olabilir.

ARAŞTIRILMAMIŞ YOLSUZLUKLAR

İkinci yanıt, tabii ki birincisiyle de şu veya bu derece ilişkili. İktidara yöneltilen zenginleşme, kayırma, belediyelerindeki hiç araştırılmamış yolsuzluklar, ihalelerin iktidar yanlılarına akıtılması, ihalelerde yasalara uygun olmayan uygulamalar vb. gibi, yeni bir iktidar tarafından muhtemel soruşturmalara uğrayacak konuların varlığı da iktidarda kalma zorunluluğuna yol açabilir.

Bu tabii ki muhalefeti sürekli olarak onlarca yıl boyunca iktidardan uzak tutmanın tüm önlemlerini şimdiden almayı gerektirir.

***

Yaşadıklarımızın arka planında, muhalefeti tasfiye operasyonlarının gerisinde, mutlaka iktidar kalma isteğinde, yukarıda saydıklarımız mı yatıyor?


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Neden mutlaka iktidarda kalmak istiyorsunuz? 27 Mart 2025
Her halükârda iktidarda kalmanın ağır bedeli nedir? 25 Mart 2025
Demokrasi, milli irade, sandık, hukukun tutuklandığı andan itibaren yoktur 24 Mart 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar CHP geç uyanınca...
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu ‘Seçim kazandıran adam’ da tutuklandı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Neden mutlaka iktidarda kalmak istiyorsunuz?
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Aman dikkat rejim tükendi
Olaylar Ve Görüşler
Milletin makus talihini yenmek - Doç. Dr. Hüner Tuncer
Olaylar Ve Görüşler
19 Mart sonrası Türkiye - Doğu Silahçıoğlu
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay CHP’nin 6 Nisan kurultayı...
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık Çürüyen akp rejimi ve meşru direniş
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller 16 Mart - 19 Mart bağı
Zeynep Oral
Zeynep Oral ‘Deniz olduk astınız, şimdi okyanus olduk geliyoruz!’
Bedri Baykam
Bedri Baykam Çok "özel" bir lider, Özgür Özel
Bedri Baykam
Bedri Baykam Çok ‘özel’ lider Özgür Özel
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Hükümsüzler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler