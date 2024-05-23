Yamyamlar ülkeyi bastı, yeni krizler mi?

23 Mayıs 2024 Perşembe

Yüksek kazanç kokusu alan, uluslararası piyasalarda hangi ülkelerden hızlı, kısa sürece ve kolay para kazanılacağını bilen akbabalar, iktidarın- Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarının yarattığı ortamdan yararlanmak için harekete geçtiler. Faizler arttı, dolar ve Avro neredeyse sabitlendi (Merkez Bankası fazla dolarları alarak dengede tutuyor, yabancılara sabit kur ve yüksek faizli para kazanabilecekleri ortam yaratıyor.



Maksat sıcak para dolsun ülkeye. Borsa tepelere tırmanıyor. Bankalara, Hazine kâğıtlarına talepler artıyor, 1 milyar doları aşkın bir sıcak para dalgasının ekonominin sahillerine vurduğunu okuyoruz. Şimşek, bu sıcak paracıları “enflasyon düşeceğine ve çok para kazanacaklarına” ikna etmiş durumda!



KİMSE İNANMIYOR

Mahfi Eğilmez, 2021 koşullarını yaşadığımıza işaret ediyor: “Bugün ortada bir bahar havası var. Ne yazık ki bahar havasının geçici ve çok tehlikeli olduğunu ve insanı fena halde çarpabileceğini” söylüyor.



Gazetemizde yayımlanan FT raporu gerçeğin altını çiziyor: “Bir yıl önce başlayan ekonomik reformlara rağmen enflasyon hâlâ kontrol altına alınamadı. Artan enflasyon ve yüksek faizler, asgari ücretlileri ve yoksulları orantısız şekilde etkilemeye devam ediyor.”



Halktan kimsenin enflasyonun düşeceğine inandığı yok. Dün aldığı malı aynı fiyatta alamıyor. Bence iş dünyasında da inanan yok.



Şimşek’in reformu sıcak para gelsin reformu.



Oysa o da biliyor ki diğer yapısal reformlar yapılmazsa ülke istikrarlı ekonomik yatırımların yapıldığı bir ülkeye dönüşemez.



SEÇİMLERDE DÖRT YIL VAR

Yani süre uzun, kriz içinde kriz yaşama olasılıklarına işaret ediyor aklı başında herkes.



Sıcak para takviyesi, ne ekonomiyi düzeltir ne enflasyonu düşürür.

Mahkeme kararları uygulanmıyor.



Anayasayı takmıyorlar, anayasa iktidar ortaklarının saldırısı altında.



Özel siyasi mahkemeler kuruluyor, yargı ne tarafsız ne özgür ve ne de vicdanına ve yasalara göre karar verebiliyor.

Gerçek bir tasarruf yok, Saray harcamada elini kolunu bağlamıyor.

Şimşek belki de bastırıyor olabilir: Hiç olmazsa Osman Kavala’yı serbest bırakıldığı süreç başlasın diye.

Ama Kobani davasından Selahattin Demirtaş ve arkadaşları ağır cezalara çarptırılıyor.



MESELE SALT KAVALA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL

Şunu belirteyim, Osman Kavala’yı MHP’yi ikna ederseniz tabii ki bırakın ama onun özgür kalmasıyla kimseyi kandıramayacaksınız, kimse nihayet Türkiye’de yargı kararları uygulanıyor, nihayet bağımsız yargı geçildi demeyecektir.



Gezi tutukluları var.

Demirtaş’lar var.



Saray mahkemelerinin durmadan açtıkları on binlerce hakaret davaları var.



Daha dün Barış Terkoğlu, tarafsız ve gerçekleri yazdığı için hapis cezası aldı.



Meclis’e bir de ülkedeki ifade özgürlüğünün ve gerçekleri söyleme yazma çizmeye son vermeyi kararlaştırdığınız “Etki Ajanlığı” yasa tasarısı sevk ettiniz.



KİMSEYİ KANDIRAMAZSINIZ

Ülkeye doğrudan büyük düzgün yatırımlar gelmez.



Sıcak para tilkilerini semirtebilirsiniz sadece.



Ülke halkı da pahalılık içinde çırpınmayı sürdürür.

Sizde ülke kaderini kökten değiştirecek irade yok ne yazık ki.













