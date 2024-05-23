Yamyamlar ülkeyi bastı, yeni krizler mi?
Yüksek kazanç kokusu alan,
uluslararası piyasalarda hangi
ülkelerden hızlı, kısa sürece
ve kolay para kazanılacağını bilen
akbabalar, iktidarın- Mehmet Şimşek’in
ekonomi politikalarının yarattığı
ortamdan yararlanmak için harekete
geçtiler. Faizler arttı, dolar ve Avro
neredeyse sabitlendi (Merkez Bankası
fazla dolarları alarak dengede tutuyor,
yabancılara sabit kur ve yüksek faizli
para kazanabilecekleri ortam yaratıyor.
Maksat sıcak para dolsun ülkeye.
Borsa tepelere tırmanıyor. Bankalara,
Hazine kâğıtlarına talepler artıyor,
1 milyar doları aşkın bir sıcak para
dalgasının ekonominin sahillerine
vurduğunu okuyoruz. Şimşek, bu sıcak
paracıları “enflasyon düşeceğine ve
çok para kazanacaklarına” ikna etmiş
durumda!
KİMSE İNANMIYOR
Mahfi Eğilmez, 2021 koşullarını
yaşadığımıza işaret ediyor: “Bugün
ortada bir bahar havası var. Ne yazık
ki bahar havasının geçici ve çok
tehlikeli olduğunu ve insanı fena halde
çarpabileceğini” söylüyor.
Gazetemizde yayımlanan FT raporu
gerçeğin altını çiziyor: “Bir yıl önce
başlayan ekonomik reformlara rağmen
enflasyon hâlâ kontrol altına alınamadı.
Artan enflasyon ve yüksek faizler, asgari
ücretlileri ve yoksulları orantısız şekilde
etkilemeye devam ediyor.”
Halktan kimsenin enflasyonun
düşeceğine inandığı yok. Dün aldığı
malı aynı fiyatta alamıyor. Bence iş
dünyasında da inanan yok.
Şimşek’in reformu sıcak para gelsin
reformu.
Oysa o da biliyor ki diğer yapısal
reformlar yapılmazsa ülke istikrarlı
ekonomik yatırımların yapıldığı bir ülkeye
dönüşemez.
SEÇİMLERDE DÖRT YIL VAR
Yani süre uzun, kriz içinde kriz yaşama
olasılıklarına işaret ediyor aklı başında
herkes.
Sıcak para takviyesi, ne ekonomiyi düzeltir ne enflasyonu düşürür.
Mahkeme kararları uygulanmıyor.
Anayasayı takmıyorlar, anayasa iktidar
ortaklarının saldırısı altında.
Özel siyasi mahkemeler kuruluyor, yargı ne tarafsız ne özgür ve ne de vicdanına ve yasalara göre karar verebiliyor.
Gerçek bir tasarruf yok, Saray harcamada elini kolunu bağlamıyor.
Şimşek belki de bastırıyor olabilir: Hiç olmazsa Osman Kavala’yı serbest bırakıldığı süreç başlasın diye.
Ama Kobani davasından Selahattin
Demirtaş ve arkadaşları ağır cezalara
çarptırılıyor.
MESELE SALT KAVALA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL
Şunu belirteyim, Osman Kavala’yı
MHP’yi ikna ederseniz tabii ki bırakın
ama onun özgür kalmasıyla kimseyi
kandıramayacaksınız, kimse nihayet
Türkiye’de yargı kararları uygulanıyor,
nihayet bağımsız yargı geçildi
demeyecektir.
Gezi tutukluları var.
Demirtaş’lar var.
Saray mahkemelerinin durmadan
açtıkları on binlerce hakaret davaları var.
Daha dün Barış Terkoğlu, tarafsız ve
gerçekleri yazdığı için hapis cezası aldı.
Meclis’e bir de ülkedeki ifade
özgürlüğünün ve gerçekleri söyleme
yazma çizmeye son vermeyi
kararlaştırdığınız “Etki Ajanlığı” yasa
tasarısı sevk ettiniz.
KİMSEYİ KANDIRAMAZSINIZ
Ülkeye doğrudan büyük düzgün
yatırımlar gelmez.
Sıcak para tilkilerini semirtebilirsiniz
sadece.
Ülke halkı da pahalılık içinde çırpınmayı sürdürür.
Sizde ülke kaderini kökten
değiştirecek irade yok ne yazık ki.
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