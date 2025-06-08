Cumhurbaşkanı Erdoğan çok rahat, Özel’i durmadan “itidale” çağırıyor. Mesela bayramlaşma konusunda Özgür Özel’in “Bize bayram haram” tepkisine, bayramlarda birlikteliğin ulusal birliğin kardeşliğin yararlarından dem vuruyor. Benzer tepkiyi Bahçeli’de de gördük.

İktidarla bir şekilde ilişki içinde olan kişiler de ekranlarda bayramlaşmanın faziletlerinden bahsetmeyi tercih ederek Özgün Özel’e “vuruyorlar”. Eh, iktidarı eleştirecek halleri yoksa! Oralardan gelecek “adam yerine konma” önerilerine kapıları açık tutmak bu sisli havalarda her zaman iyidir!

O ESNADA:

İktidar mensuplarının ve Marslıların “Ne ayıp, bayram ayol, kişiler kurumlar partiler arasında ilişkileri her zaman olmalı, el sıkışmalılar, kucaklaşmalılar” mealinde öneriler ayyuka çıkarken o esnada, CHP’nin 5 belediye başkanı dahil, onlarca insan zorla indirildikleri “arzın merkezinden” iki sıralı “inzibatları” refakatında bir delikten yeryüzüne çıkartılıyor, “inzibat otobüslerine” sokuluyordu.

Nereye? Çağlayan “Sarayı”na... AKP’nin üst düzey yöneticisi iken CHP’ye ve muhaliflere siyasi nitelikle operasyonları yapması için İstanbul’a gönderilen bir görevlinin emriyle...

Şu da var: Bayramda sarılın öpüşün denirken öte yandan CHP’li belediye başkanları ve bürokratları hakkında soruşturma açılıyor ve tutuklandıkları İstanbul’dan yüzlerce kilometre uzakta ki kentlere sürgün ediliyor ve aileleriyle bayramlaşmaları bile engelleniyordu.

Ahlaksızlığın dip kuyularında yaşıyoruz.

Ama boş verin bunları, siz gidin sarılın öpüşün!

'REİS BURALARDA HER ŞEY YOLUNDA, SIKMA CANINI'

Cumhurbaşkanı rahat dedik. Bayram mesajında CHP’li belediyeleri suçluyor, belediye hizmetlerini yerine getirmiyorlar, dağ taş çöp dolu mealinde aslı astarı zor bulunur sözler söylüyor. Bunları kime söylüyor diye baktığımda kafası kısmen karışmış AKP’li seçmeni sakinleştiriyor, diyebiliriz.

Ama AKP’li seçmen uzayda mı yaşıyor, CHP’li belediyelerin yönetimlerinde yaşamıyor mu? Çevrelerine ve belediyelerine baktıklarında olan biteni görmüyor mu?

Şöyle demezler mi, “Reis buralarda her şey yolunda”...

Ve Reis’lerinin söylediklerinin gerçeklikle bir ilgisi olmadığını en azından “hissetmiyorlar mı”?

İmamoğlu ikinci kez neden İstanbul’u kazandı? Ve 11 büyükşehir nasıl oldu da CHP’ye geçti?

Nasıl oldu da CHP belediyelerinin sayısı 420’ye çıktı?

Saray ne söyleyeceğini şaşırmış durumda.

Bir de anket sonuçları kendilerine hiçbir şey anlatmıyor.

FOTOĞRAFLAR VE ÖFKELİ BOĞALAR

Peki İstanbul’un pek çok yerinden sökülen Ekrem İmamoğlu fotoğraflarının yerine cumhurbaşkanının fotoğraflarının konması, akıllıca mı?

Seçmenin büyük çoğunluğu öfkeli boğalar gibi burnundan solurken bu fotoğrafları görünce ne düşünecek?

Fotoğraflar, derin yoksullukla, 15 bin lira alan emekliyle, 21 bin lira asgari ücretle, pazardan filesine iki parça malzeme koymuş seçmenle adeta alay eder gibi.

Propagandanın yeri zamanı amacı hedefi vardır.

Ama bu resimlerin asılmasının ardında, İstanbul’u ve halkın gönlünü kazananlara karşı intikam, kin ve nefret okuyorum.

Cumhurbaşkanına da kötülük yapıyorlar.