Balık kavağa çıkınca

18 Haziran 2024 Salı

7 Haziran 2024 tarihli gazetemizin manşeti: “Din Sorusu Dayatması”. Son yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının sınav sonucunu belirleyici ağırlığa yükselmesi söz konusu. Derslerin sınav puanına etkisi incelendiğinde TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin payı yüzde 5.44’e, yabancı dilinki yüzde 4.92’ye düşmüş; din kültürü ve ahlak bilgisinin payı ise 6.20’ye yükselmiş.

Ben burada durup hemen anayasaya bakarım: 42. maddenin ilgili bölümü: “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.”

Demek ki “ahlak bilgili” din kültürü dersi anayasanın 2. maddesinin laiklik ilkesine aykırıymış ve demek ki bu dersten sınav yapmayı bir yana bırakın anayasaya göre din kültürü dersi, imam hatip okul ve liseleri dışında okutulamazmış. Ama okutuluyor ve sınavı bile yapılıyor. Ama yasal suç! Laik bir devlette din kültürü dersinde İslam dini öğretilemez çünkü bu devletin vatandaşları her dine mensup ve dinsiz insanlardan oluşmaktadır.

Din dersleri AKP iktidarından önce de vardı. Demokrat Parti iktidarına kadar din dersleri müfredat programlarında yer almıyordu. 1950’lerden itibaren seçmeli din dersi uygulamasına geçildi ve son olarak 1982 Kenan Evren anayasası ile din dersi zorunlu hale getirildi. AKP de iktidarında okulları kullanarak din devleti kurma amacını kullanmaya başladı. Peki AKP bu amacını gerçekleştirebilir mi? Balık kavağa çıkarsa! Buna halkın büyük bölümü izin vermez. AKP iç savaşı göze alabilr mi? Bilemem, kendi bilir! Ama siz anayasanın giriş bölümünü okuyun!

Ülke nüfusunun ezici çoğunluğu böyle bir felakete izin vermez. 22 yıllık iktidardan sonra AKP’nin oyu yüzde 30’un altında değil mi? Bu yüzde 30’un ancak yüzde 5’i AKP kafasındadır.

Türkiye’nin aile toplamının yüzde 95’i televizyonlarda Türk dizilerini izliyor. “Kuruluş Osman” dizisinde ne görüyor? Meğer Türk kadınları AKP’nin örnek olarak sunduğu tipe benzemiyormuş; başında geleneksel başlık varmış ama bu türban değilmiş; peçe kullanmıyormuş; erkek-kadın arasında kaç-göç yokmuş; özel saygının dışında iki cins eşitmiş; kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara âşık oluyormuş, kadınların “Bacıyan-ı Rum” örgütü Osmanlı beyliğinin meğer temel direğiymiş. Saltanatın Araplaşmadan, Acemleşmeden önceki durumu bu. Bu dizi halkı etkilemiyor mu sanıyorsunuz? İnci Taneleri neden bunca tutkuyla izleniyor?

Şunun şurasında 2028’e ne kadar kaldı?

