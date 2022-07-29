Covid-19 Salgını (1)

29 Temmuz 2022 Cuma

“Covid-19 salgını”, sanki gökten, 2020 yılında, “zembille” indi! Bir iniyor, bir çıkıyor... Her çıkışında yüz binleri öldürüyor!

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Yöneticisi” Dr. Hans P. Kluge’nın 19 Temmuz Salı günü, dünya çapında yaptığı “Avrupa Bölgesi’ndeki Covid-19 olayları, son altı haftada, üç katına çıktı-yeni sonbahar stratejisi şimdi harekete geçmeyi gerektiriyor!” içerikli, önemli uyarı açıklaması bana da ulaştı!

Dr. Kluge, “Mevcut durumu düşünün: Avrupa bölgesi, son altı hafta içinde üç milyona yakın yeni Covid-19 olayı gördü ve geçen hafta bildirilen üç milyona yakın yeni olay, küresel olarak tüm yeni olayların neredeyse yarısını oluşturuyor” diyor...

Dr. Hans P. Kluge

Şunları ekliyor:

“Geçen yaza benzer bir durumda olduğumuz, artık çok açık. Sadece bu sefer devam eden Covid-19 dalgası, Omicron varyantının alt soyları, özellikle BA.2 ve BA.5, her biri baskın alt Omicron soyu, daha önce dolaşan virüslere göre, açık iletim avantajları gösteriyor!

Artan olaylarla birlikte, sonbahar ve kış aylarında okulların yeniden açılması, insanların tatilden dönmeleri ve havaların soğumasıyla birlikte toplumsal karışmaların evlerde hareket etmesiyle hastaneye yatışlarda daha da çok bir artış göreceğiz!”

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Stratejisi”, “Ülkeleri, önlenebilir ölümleri ve ciddi kesintileri önlemek için salgını izleme ve müdahaledeki boşlukları acilen ele almaya çağırıyor.

Bu tahmin, 2020’den bu yana amansız bunalımlarla uğraşırken zaten muazzam bir baskı altında olan, ülkeden ülkeye sağlık iş gücü için büyük bir zorluk oluşturuyor.”

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Dr. Kluge şunları uyarıyor:

“Aynı dönemde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranları iki katına çıkarken, yoğun bakım ünitesine kabuller şimdiye kadar nispeten düşük kaldı!

Bununla birlikte, yaşlı gruplardaki enfeksiyon (bulaşma) oranları artmayı sürdürürken, Avrupa, hâlâ her hafta 3 bine yakın kişinin Covid-19’dan öldüğünü görüyor.

Bu rakamlar yakın geçmişin bir resmini çiziyor. Geleceğe bakmak ve geleceğe hazırlanmak, çok daha zor, ama acilen üstesinden gelinmesi gerekiyor... Harekete geçmek için sonbaharı?? beklemek çok geç olacak!

Strateji, ülkeleri hafifletme çabalarını yeniden başlatmaya ve sağlık sistemleri üzerindeki artan yüke yanıt vermeye hazır olmaya çağırıyor. Aşağıdaki beş salgın koruyucularının tutarlı bir biçimde hâlâ uygulanması, bu sonbahar ve kış aylarında insanları korumak için kritik olmayı sürdürecektir!”

?Dr. Kluge açıklamasını şöyle sürdürüyor:

“Genel nüfusta aşı kullanımının artması... Beş yaş ve üzeri bağışıklığı baskılanmış kişilere ve yakın temaslılarına ikinci bir rapel (3. doz) uygulanması ve belirli tehlike altındaki gruplara son dozlarından en az üç ay sonra, ikinci bir rapel teklif etmeyi düşünmesi, kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımının yaygınlaştırılması, kalabalık ve kamusal alanların (okullar, işyerleri ve toplu taşıma gibi) havalandırılması, güvenilir hızlı tanı SARS-CoV-2 tespiti ve varyantların izlenmesini sağlamak için laboratuvar kapasitelerinin güçlendirilmesi, hızlı tanı testlerinin sürekli kullanımıyla tamamlanıyor...”

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Dr. Kluge şu uyarıları yapıyor:

“Virüsün süren evrimi nedeniyle SARS-CoV-2 ile tekrarlanan bulaşmaları oluşuyor ve her yeni bulaşma, uzun süreli Covid’e yol açabilir. Örneğin yalnızca İngiltere’de tahminen iki milyon insan -nüfusun yüzde 3’ü- uzun süreli Covid-19’dan çekiyor.

Yinelemek gerekirse: Hükümetlere ve sağlık yetkililerine mesajım, önümüzdeki aylara hazırlanmak için şimdi harekete geçmeleridir!”

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Dr. Kluge’nın değerlendirmesi şöyle sürüyor:

“Şu anda, kış mevsiminin yaşandığı Güney Yarımküre, Covid-19 ile birlikte sağlık sistemleri üzerinde sürekli bir baskı oluşturan çok etkili bir grip mevsimi de yaşıyor. Benzer bir senaryoyu, Kuzey Yarımküre’de, sonbaharda ve kışa doğru ilerlerken görmemiz olası!

Sağlık yetkilileri şimdi hemen harekete geçerlerse, sağlık çalışanlarının devamsızlıkları ve aşırı yüklenmiş sağlık sistemleri, mücadele eden işletmeler ve seyahat kargaşası dahil olmak üzere toplumda beklenen aksaklıkların azaltılmasına yardımcı olabilirler.??

Bu, son derece öngörülemez bir virüs olmayı sürdüren SARS-CoV-2’nin evrimini izlemek gerektiği anlamına geliyor.

Yine de Avrupa bölgesindeki çoğu ülke Covid-19 gözetimini durdurdu ya da büyük ölçüde azaltarak, virüsün nasıl geliştiğine dair bilgimizde tehlikeli bir kör nokta yarattı!”

Dr. Kluge uyarıyor: “Bu nedenle tüm ülkeleri solunum yolu virüsleri için daha geniş esnek nüfusa dayalı irdelemenin bir parçası olarak Covid-19’u irdelemeyi güçlendirerek sürdürmeye ve sonbahara hazırlanmaya çağırıyorum. Bilgi, virüse karşı hayati bir araç olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bunu dışlamayalım!”