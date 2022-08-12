Covid-19 Salgını (3)

12 Ağustos 2022 Cuma

ABD’nin en yaşlı başkanı Joe Biden (79), iki kez Covid-19 virüsünden tedavi gördü! Biden’a, bu yıl 21 Temmuz’da yapılan ilk Covid-19 deneyi “olumsuz” çıkmış, ancak 27-30 Temmuz’da yapılan iki deney de “olumlu” çıkınca “karantinası” da sona ermişti!

Biden, “Hiçbir belirtim yok. Ama çevremdekilerin güvenliği için kendimi yalıtlayacağım. Hâlâ çalışıyorum ve yakında tekrar yola devam edeceğim” demişti.

Biden’in eşi Jill Biden (44), “Başkan gibi kendi deneyinin de ‘olumsuz’ çıktığını ve konuştuğu eşinin sağlığının iyi olduğunu, çalışmasını sürdüreceğini ve maske takacağını” söyledi...

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6 Ağustos’ta, Dr. O’Connor, cumartesi sabahı Biden’da yapılan en son deneyin yine “olumsuz” çıktığını söyledi. Doktor, “Başkan, daha önce açıklandığı gibi ikinci bir deney yapılıncaya kadar sıkı yalıtım önlemlerini bolca sürdürecek” dedi...

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İngiltere Prensi Charles (73) da 2. kez koronavirüse yakalandı!

Koronavirüse yakalanan bazı yabancı ünlüler arasında, ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve eşi Melania, danışmanı Hope Hicks, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Monako Prensi Albert yer aldılar...

İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri! Sağlıkçı bakan böyle olursa!

Amerikalı bazı sanatçılar: Tom Hanks ve eşi Rita, Antonio Banderas... Bazı Türk sanatçılar: Süleyman Çoruh, Murat Boz, Ali Sunal, Gonca Vuslateri, Deniz Akkaya...

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29 Nisan 2022’de, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz’e konuk olan AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam Recep Tayyip Erdoğan, sayısı unutulan Kâbe’ye “umre” ziyaretlerinden birini daha yaptı!

Bu ziyarette; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kendisine eşlik ediyordu.

Her türlü insanın cirit attığı Kâbe’de, hiçbirinde “virüs maskesi” yoktu! Herhalde onlara göre virüs bu kutsal yerde dokunmazdı! Akar, acaba neden huylanmıştı?

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1985’te Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın “umre” ziyaretini gazeteci olarak izlemiştim... Normal olarak olağan hacıların içeriye alınmadığı Kâbe’nin içine ben de (Özal’ın protokolünde olduğum için) girmiştim...

Yılda iki kez temizlenen Kâbe’nin içinden daha çok, dışı daha ilginçti... Üzerindeki, her yıl değiştirilen “kisvei (hacı kıyafeti) şerif” örtüsü 670 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş ipliklerle işleniyor! Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderiliyor!

Kabe'nin içi

Dışarıda ayrıca “Hacerülesved” adlı parlak, siyah göktaşını örten gümüşü, Kâbe’nin çevresinde yedi kez dönen hacılar eller ya da öperler... Gerçekte bu taş, İslamiyet öncesi Ürdün’deki Petra Antik Kenti’nde Tanrıça Kaab’ın (Al-lat) simgesiydi.

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Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach, sonbahar gelmeden bazı Covid önlemlerini yeniden uygulamaya başlamak zorunda olduklarını, aksi takdirde bir “felaket” yaşanacağını söyledi.

Lauterbach, karşılaşılacak durum için “iki ucu da yanan bir mum gibi” diyerek bir yanda hastalarını, öte yandan onların tedavileri ile uğraşan sağlık personelinin kaybedilebileceğine dikkati çekti! Bakanın söylemin dilimizdeki benzerini çok iyi bilirsiniz!

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“Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)” da uyardı: Eylül ayında sağlık sistemi çökebilir! (AHESEN) yeni değişimiyle beraber hastalığın bulaşıcılık oranının “Omicron’a” göre iki kat arttığına işaret etti. Ölümler 5 kat, hasta sayısı 31 kat arttı. Mevsimsel gribin de eklenmesiyle eylül ayında sağlık sistemi çökebilir!

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Koronavirüsün tedavisi konusunda çeşitli araştırmalar, çalışmalar yapılıyor... Ancak bu virüsü önleyici olarak bilinen iki yol var:

Dışarıya çıkıldığında “maske” takmak...

Düzenli olarak aşılarını yaptırmak...

Yalnızca birini uygulamak yeterli olmuyor!

İnternet’in “Google’ı” geçen gün, ilginç bir başlıkla sayfanın başında şöyle yer aldı: (Lütfen tıklayınız!)

( google.com/doodles/get-vaccinated-wear-a-mask-save-lives-march-10-13 )

Not: Sürecek...