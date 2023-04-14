Dünyadan depreme yardım yağıyor!

14 Nisan 2023 Cuma

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan’ın tahminine göre “depremlerin Türkiye ekonomisine doğrudan maliyeti en az 25 milyar doları” bulacak! Bunun “GSYİH’nin yüzde 2.5’lik kısmına denk olduğu” belirtiliyor.

JPMorgan, Merkez Bankası’nın 23 Şubat’taki toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8’e çekmesini beklediğini ifade etmişti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan kurulun politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8.5’e çektiği bildirildi!

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BM Genel Sekreteri António Guterres yaptığı açıklamada depremlerin maliyetinin 25 milyar dolar olduğu görüşüne katılarak 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Guterres, “3 aylık bir dönemi kapsayan bu fon, 5.2 milyon insana ve yardım kuruluşlarının gıda güvenliği, eğitim, su ve barınma gibi bir dizi alanda hükümet öncülüğünde yürütülen yardım çabalarına yönelik hayati desteği hızla artırmasına olanak sağlayacak” dedi.

“BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)”, insani yardım ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

OCHA, deprem felaketinden etkilenen bölgelere gönderilen tıbbi malzemeyle birlikte gıda, çadır, battaniye ve diğer ihtiyaç malzemelerini depremzedelere teslim ettiklerini kaydetti.

BM Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), 20 bin termal battaniye, 12 bin köpüklü şilte, 19 bin 500 mutfak seti, 12 bin ek gıda paketi, ısıtıcılar, kışlık giysiler, ayrıca 14 bin 300 aile çadırı, 10 bin branda, 6 bin termal battaniye ve 12 bin sağlık malzemesi içeren yardımlar sağladığını açıkladı.

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Hollanda Kızılhaçı’nın, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında toplanan bağışlar 90 milyon Avro’ya ulaştı. Belçika hükümetinin, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesi, hizmet vermeye başladı.

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Arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 insan kurtaran ve hayatını kaybeden ünlü köpek “Proteo” için Meksika’da tören düzenlendi...

Meksikalı arama kurtarma ekibinin bir parçası olan Proteo, Reuters’ın aktardığına göre Adıyaman’da iki kişinin sağ kurtarılmasında önemli rol oynadı. Meksikalı ekiple birlikte Türkiye’ye 16 arama kurtarma köpeği katılmıştı.

Proteo’nun bakıcısı Onbaşı Carlos Villeda Márquez, törende duygusal bir konuşma yaptı. “Havlama sesin sustu; onu artık duyamayacağım” diyen Márquez, dostuna şu sözlerle veda etti:

“Gidişin için çok üzgünüm sevgili dostum. Öbür dünyada kim varsa, şimdi onlar için koş ve onları kurtar.”

Meksika gazetesi El Universal’ın aktardığına göre Márquez, Proteo’ya “insanlığın hizmetinde kahramanca yürüttüğü çalışmaları nedeniyle” teşekkür etti, onunla birlikte çalışmış olduğundan dolayı onur duyduğunu söyledi ve “Görevini layıkıyla tamamladın şampiyon!” dedi.

12 Şubat’ta, Meksika Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından ölümü duyuruldu.

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Somalili milletvekilleri, Türkiye’deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına bir aylık maaşlarının yüzde 20’sini vererek katkıda bulundu.

Somali Meclisi Başkan Vekili Abdullah Ömer Abşir, halihazırda iş insanları ve hükümetin kampanyaya destek olduğunu anımsatarak kendilerinin de bu katkıyı sunma kararı aldıklarını söyledi.

Somali’de hükümetin başlattığı yardım kampanyasında ilk 2 günde 4 milyon dolar toplandı. Kuraklık ve çatışmalardan ötürü zor bir dönem geçiren ülkede depremler sonrası çeşitli yardım kampanyaları başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, dün cuma namazı sonrası vatandaşlara “Türk kardeşlerimizin bizler için ne ifade ettiğini her Somalili bilir, onlar daha fazlasını hak ediyor. Küçük de olsa gücümüzle yapabildiğimiz her şeyi yapalım” çağrısında bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı, 99 ülkenin Türkiye’ye yardım teklifinde bulunduğunu ve 68 ülkenin sahada arama kurtarma çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Yurtdışından Türkiye’ye gelen arama kurtarma uzmanı sayısı 8 bin 850’yi buldu. Dışişleri Bakanlığı, 15 ülkenin daha ekip göndermesinin beklendiğini ve sahadaki yabancı personel sayısının 10 bini geçeceğini aktardı...