Dünyadan, İmamoğlu kararına tepki yağıyor! - 2

30 Aralık 2022 Cuma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası ile ilgili olarak, Türkiye’nin iç işlerine karışan, ister istemez çeşitli “devletlerin ve uluslararası kuruluşların!” çeşitli tepkilerine geçen hafta yer vermiştim...

O günlerde, dünya basınına, günü gününe yansıyan haber ve yorumlardan da bugün bazı alıntılar yapacağım!

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İngiliz Times gazetesinde ilginç bir yorum yer almıştı. Gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith imzalı makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu’nu hapse attırma kararı geri tepebilir!” başlığı kullanılırken “İmamoğlu’nun ‘küresel olarak tanınırlığı’, aldığı cezadan sonra beş gün içinde tavan yaptı!” yorumuna yer verdi...

Hannah Lucinda Smith

Makalede, muhalefetin “kırılgan olduğuna” dikkat çekilirken bu gelişme ile birlikte muhalefet blokunun da öne çıktığı vurgulandı!

Makalede, şöyle denildi:

“İmamoğlu, güçlü bir yerel destek oluşturdu ve gençlerle açılışta bir araya geldi. Fakat henüz göreli olarak tecrübesi az, özellikle ceza almasından önce... Ancak bu karar ile birlikte gelecekte aday olacağına kuşku yok.

Erdoğan da bunu iyi biliyor. 1994 yılında 40 yaşındayken İstanbul belediye başkanı oldu. 1999’da hapis cezası aldı ve siyasi yasaklı oldu. Hapse girince destek arttı ve Uluslararası Af Örgütü hapisten çıkarılması için lobi yaptı ve muhafazakâr Türkler için dini ve siyasi özgürlüğün bir ikonu haline geldi!”

Times’daki yazı, “İmamoğlu’nun mücadelesi muhalefeti kuvvetlendiriyor olabilir, aynı Erdoğan’ın da kazanma şansı düşük bir aday olarak gösteriliyor!” ifadeleriyle son buldu...

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İngiliz Guardian gazetesi, İmamoğlu hakkındaki, yargı kararının, seçimler öncesi ana muhalefet partisinin kilit isimleri üzerindeki “baskının artırılmasının son adımı olduğunu!” yazdı...

Gazete, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bu yıl “Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aşağılamak suçundan” beş yıl hapis cezası ve siyasi yasak kararı aldığını da anımsattı!

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İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, “Ekonomik bunalım, AKP’ye olan desteği en düşük düzeye indirdi!” ifadelerini kullandı.

“İmamoğlu’nun, biri iptal edilen, iki seçimi de kazanarak İBB Başkanı olduğunu” anımsatan Financial Times, şöyle yazdı:

“O günden beri hükümet, İmamoğlu’nun elini kolunu bağlıyor, belediye varlıklarını donduruyor, devlet bankalarından kredi almalarını engelliyor, yabancı tahvil piyasalarından borç almasının önünü tıkıyor!”

(Daha ne olsun!) Gazete, Erdoğan ile İmamoğlu’nun siyasi yaşamlarının da bir karşılaştırmasını da yaptı ve şöyle devam etti:

“İmamoğlu’nun siyasi talihi bazen Erdoğan’ınkini yansıtıyor. Erdoğan 1994’te İstanbul belediye başkanı seçildikten sonra ünü ülke geneline yayılmıştı. Ardından 1998’de okuduğu bir şiirde halkı nefrete sevk etmekten suçlu bulunmuş, siyasetten men edilerek başkanlığı bırakmak zorunda kalmış ve dört ay hapis yatmıştı. Erdoğan’ın haksız yere mahkûm edildiği algısı seçmenleri ateşlemiş ve dört yıl sonraki seçimlerde Erdoğan’ın İslamcı köklere sahip partisi seçimi kolaylıkla kazanmıştı!”

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İngiliz Independent gazetesi ise “Erdoğan’a desteğin Türkiye ekonomisinin vahim durumundan dolayı düştüğünü” yazdı!

Erdoğan ve İmamoğlu

İmamoğlu’ndan “Erdoğan’ın en popüler rakibi” olarak söz eden gazete şu savı ileri sürdü:

“Erdoğan’ın en korktuğu siyasi rakibinin; gelecek yılki seçimlerden men edilebilecek olması öfke yarattı. Erdoğan’ın gerek Türkiye’deki gerekse dışarıdaki muhalifleri, onu ve çevresindekileri Türkiye’nin mahkemelerini AKP destekçileriyle doldurmak ve yargıyı siyasi bir silah olarak kullanmakla suçluyor!”

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İngiliz ünlü Reuters haber ajansı, “Ekrem İmamoğlu’nu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popüler bir rakibi” olarak tanımlarken “yargı kararının Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sadece altı ay önce geldiğine” dikkat çekildi!

Reuters, muhalefetin henüz cumhurbaşkanı adayını seçmediğini de anımsattı. Reuters, “Eleştirmenler, Türk mahkemelerinin Erdoğan’ın iradesine boyun eğdiğini, hükümet ise yargının bağımsız olduğunu söylüyor!” diye bildirdi!

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Amerikan Nev York Times gazetesi konuyla ilgili haberinde, Erdoğan’ın Türkiye’yi otoriterliğe ittiği yorumunu yaptı!

“Neredeyse 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan, devletin geniş alanları üzerindeki nüfuzunu kendi iktidarını güçlendirip rakiplerini baltalamak için kullanarak Türkiye’yi daha fazla otoriterliğe itti!”

Amerikan Vashington Post gazetesi, “İmamoğlu’nun seçimi kazanması AKP’ye tarihsel bir darbe oldu!” diye yorumladı!

Gazete, “Anketler, ekonomik çalkantı ve enflasyonun yüzde 84’ün üzerinde olduğu bir ortamda Erdoğan’ın halkça benimsenmesinde düşüş olduğunu gösteriyor!” diye yazdı...

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İtalyan Repubblica gazetesi, “İstanbul’da Erdoğan karşıtı belediye başkanı ceza aldı! Bu karar, Türkiye’de adaletin yok olduğunu gösteriyor! Erdoğan’ın son Cumhurbaşkanlığı adaylığı için belirleyici mücadele İstanbul’da bir mahkeme salonunda başlıyor!” diye yorumladı...

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İspanyol El Pais, “Türk mahkemesi, İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan’a karşı muhalefetin olası adayını diskalifiye etti. Merkez sol Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun, yükselen yıldızlarından biri olan İmamoğlu, aynı zamanda muhalefetin uzlaşı adayı olarak adı geçen isimlerden biridir!” diye yazdı...

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Alman Die Welt gazetesi, şu yorumu yaptı:

“Türk muhalif siyasetçi İmamoğlu siyasi yasak ve hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan’ın en önemli siyasi muhaliflerinden biri olarak kabul ediliyor. 2019’da seçilmesinden bu yana yükselen bir siyasi yıldız ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a potansiyel bir rakip olarak görülen İmamoğlu hakkındaki dava, gözle görünür güvenlik önlemleri altında başladı!”

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Rus Ria Novosti gazetesi, “Haziran ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Erdoğan’ın olası rakiplerinden biri olarak adlandırılmıştı!” ifadelerini kullandı...

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Yunan Kathimerini gazetesinin değerlendirmesi şöyle:

“Türkiye’de bir mahkeme İmamoğlu’nu hapis cezasına çarptırdı ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde Erdoğan’a karşı güçlü bir rakip olarak görülen muhalif siyasetçiye siyasi yasak getirdi!

Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin sonucu, CHP ve muhalefetteki diğerlerinin, Türkiye’yi 20 yıldır yöneten Erdoğan ve AKP’ye meydan okumak için tek bir aday etrafında güçlerini birleştirme becerisine bağlı görülüyor!”

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Değerli okurlarımın her açıdan yeni yıllarının huzurlu mutlu, sağlıklı, maddi güçlü geçmesini canıgönülden diliyorum... Saygılar, sevgiler...