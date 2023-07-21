Karadeniz’de savaşa doğru!

21 Temmuz 2023 Cuma

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in girişimleriyle Rusya ve Ukrayna ile 22 Temmuz 2022’de, “Tahıl Koridoru Anlaşmaları” imzalanmıştı!

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgalinden sonra “küresel gıda bunalımının önlenmesi” için öncelikle “tahıl olmak üzere gıda ürünlerinin” Karadeniz-Boğazlar üzerinden dünya pazarlarına ulaşımı hedeflenmişti...

“Tahıl Anlaşması” kapsamında, merkezi İstanbul’da açılan “Ortak Eşgüdüm Merkezince” izlenen “toplam 32 milyondan fazla ton tahıl dünya pazarlarına taşınmış ve küresel emtia fiyatlarının savaş öncesi dönemine inmesine” yol aılçmıştı!

“BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)”, “Tahıl Koridoru Anlaşması’nın” dünyadaki gıda fiyatlarının düşmesine ve açlıkla mücadeleye katkıda bulunduğunu açıklamıştı!

“BM Gıda Programı (WFP)” da söz konusu anlaşma sayesinde 725 bin ton buğdayın Afganistan ve Somali gibi kriz ülkelerine aktarıldığını duyurmuştu!

(Tahıl teknelerde)



***

Rusya ise “anlaşmanın yeterli düzeyde tahılın yoksul ülkelere ulaştırılmasına fazla katkı sağlamadığını” iddiaya başlamış, sonra “kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle anlaşmadan çekildiğini” açıklamıştı!

ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael McCaul ve Beyaz Saray, “Rusya’nın Tahıl Anlaşması’nı askıya alma kararını tehlikeli ve sorumsuzca bir adım” olarak nitelemişlerdi!

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, “kararın gıda güvenliğini olumsuz etkileyerek can kayıplarına ve gıda fiyatlarında artışa yol açacağı uyarısında” bulundu! Sözcü, “Türkiye, tüm dünyanın gıda tedariki çabasında lider oldu. Bu girişimi engelleyen ise Rusya” biçiminde konuşmuştu!

***

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Temmuz 1923’te Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde ağırlamıştı!

Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup yazarak “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın” uygulanmaya devam edilmesi çağrısında bulunmuştu!

Zelenski’nin sözcüsü Serhiy Nikiforov da yaptığı açıklamada, “Şirket ve gemi sahipleri bize ulaştı. Ukrayna izin verir ve Türkiye de gemilerin geçmesine izin verirse, herkes tahıl sağlamaya devam etmeye hazır” ifadelerini kullanmıştı...

Zelenski, Ukrayna’nın 400 milyon kişi için bir gıda kaynağı olduğunu belirterek “Afrika ve Asya gıda istikrarı hakkına sahip. Ukrayna, BM ve Türkiye birlikte gıda koridorunun işlemesini ve gemi teftişlerinin yapılmasını sağlayabilir. Bu tüm dünya için gerekli” diye konuşmuştu!

Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan Rusya’nın çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Körfez ziyareti sonrası Putin ile görüşeceğim” demişti!

***

Çarşamba günü yapılan açıklamalarla Karadeniz’de savaş borusu ötmeye başladı!

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’ya giden tüm gemilerin potansiyel olarak askeri kargo taşıdığının ve bu gemilerin bandıralarının da Ukrayna çatışmasının tarafları olarak” kabul edileceği duyuruldu!

Rusya ayrıca “Karadeniz’in uluslararası sularının güneydoğu ve kuzeybatısının geçici olarak seyrüsefer için güvensiz ilan edildiğini” açıkladı!

***

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’dan yapılan son açıklamayla ilgili bir soru üzerine “Bu durum, fiilen bir savaş bölgesinde çalışmaya çalıştığımızı gösteriyor” dedi.

Dujarric, tahıl ihracatı için farklı fikirlerin gündeme getirildiğine işaret ederek Rusya’nın gemileri hedef alma olasılığı konusunda “Burası bir savaş bölgesi! Kimse genel sekreterden güvenlik teminatı talep edemez” ifadesini kullandı.

“Ortak Eşgüdüm Merkezi’ndeki” personelin danışma sağlamak için İstanbul’da kalmaya devam ettiğini işaret eden Dujarric, “Bizim Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve Rusya ile imzalanan mutabakat zaptının hedeflerine olan bağlılığımız sürüyor” diye konuştu!

(Tahıl trafiği)



***

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, “Tahıl Koridoru Anlaşması’nı” askıya alan Rusya’ya tepki göstererek Moskova yönetiminin büyük bir küresel gıda arzı krizinden sorumlu olduğunu söyledi.

Borrell, Rusya’yı Ukrayna’nın liman kenti Odessa’daki tahıl depolama tesislerini kasten vurmakla suçladı, saldırıların gıda krizini daha da derinleştireceğini söyledi.

Borrell, “Bunun dünyada büyük bir gıda krizi yaratacağını, Rusya’nın büyük bir küresel gıda arzı krizinden sorumlu olduğunu biliyoruz” dedi...

Son dakika! Rusya’nın, Ukrayna’nın kıyısına düzenlediği füze saldırılarıyla 60 bin ton tahılı yok ettiği bildirildi. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi, Rus saldırıları ile tahıl ihracı altyapısının büyük zarar gördüğünü açıkladı. Rusya ise Kerç Köprüsü’nde hasara yol açan olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi ve Ukrayna özel birliklerince yapıldığını öne sürdü! Tahıl Koridoru’ndan çekilen Rusya, koridorun işleyişini yürüten İstanbul’daki “Ortak Eşgüdüm Merkezi’ndeki” personelini de görevlerinden aldı!