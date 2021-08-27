Taliban 1 - ABD 0

27 Ağustos 2021 Cuma

Pek çok kişiye, ABD’nin 20 yıldır savaştığı Taliban karşısında Afganistan’dan çekilmesi büyük sürpriz olabilir!

Oysa ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 29 Şubat 2020’de Katar’ın başkenti Doha’da “Taliban temsilcileri” ile masaya oturup görüşmesinden sonra, 1 Mayıs’tan itibaren “ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmeye başlayacağını” açıklamıştı.

Düşünebiliyor musunuz, süper güç ABD, 20 yıl savaştığı Taliban gibi bir ulusal terör örgütünün önünde diz çökerek teslim olduğunu açıklıyor!

ABD Başkanı Joe Biden ise 14 Nisan’da, “ABD’nin 1 Mayıs’ta çekilmeye başlayacağını” anımsatmış, “tam çekilmenin” Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıldönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden, sonra çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını söyledi.

Bu durumda, yalnız ABD değil, Taliban’a Afganistan’da karşı koyan yerel “savaş ağaları” ve ulusal Afgan ordusu ile koskoca Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü de (NATO-KAAÖ) yenildi…

Bu sonuçtan en çok kim memnun oldu? KAAÖ’nün kendisine karşı kurulduğu Rusya ve ayrıca Kore’de, Vietnam’da yerel güçlerle birlikte ABD’yle savaşan Çin…

Bu ne demektir? Artık ABD süper güç değil! KAAÖ de “diz çökerek sıfır, elde var sıfır oldu” demek değil mi? Bu siyasa ve uygulama ile bundan sonra ABD, ne Çin ne de Rusya ile baş edebilir!

Bu durumun, IŞİD, PKK, El Kaide, Doğu Türkistan (Sincan), Özbekistan, Kırgızistan bağlantılı “İslamcı örgütleri” cesaretlendirmesinin özellikle komşu ülkeler için istikrarsızlık yaratacağına dikkat çekiliyor!

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ABD, Irak’ta 2003-2010 arasında askeri tesislerin yeniden inşası, birliklerin eğitimi ve donatımı için 26 milyar dolar harcamış, 2014’te Musul IŞİD’in eline geçerken Irak ordusu darmadağın olmuştu!

ABD, Afgan güçlerinin eğitimi, donatımı ve altyapısı için de 20 yılda 89 milyar dolar harcamıştı. Sonuçta, tarih Afganistan’da da tekerrür etti!

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Taliban, amacını, “ülkeye İslama dayalı yönetim getirmek olarak” açıkladı. Türkiye’de de aynı inançta olup çabalayanlar yok mu?

Taliban’ın işgalinden önce ülkedeki siyasal partilere göz atalım:

Eski Cumhurbaşkanı Burhaneddin Rabbani liderliğindeki “Cemiyet-i İslami Partisi”…

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdul Raşid Dostum’un “Ulusal İslami Hareketi Partisi”…

Kuzey bölgede Muhammed Muhakkik’in “Vahdet-i İslami Partisi”…

Peştun kentinden Abdul Resul Seyyaf’ın “İttihad-ı İslami Partisi”…

Kâbil’de Gulbeddin Hikmetyar’ın “Hizb-i İslami Partisi”…

Pakistan ve Suudi Arabistan; Hindistan’ın Diobent kenti medreselerinde, “Taliban (talebeler)” gençlerini temel olarak “ehlisünnet âlimlerinin dinseli kitapları” ve Hıristiyanlığın “ortaçağda” yaşadığı “skolastik (akıl ve bilimin dışlandığı)” bir yaklaşımla ve uygarlığa dayalı bir bakıştan çok uzak bir biçimde eğittiler…

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Afganistan, 14 etnik gruptan oluşuyor… Peştunlar, ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor, ardından ise yüzde 25’lik bir oranla Tacikler geliyor. Hazaralar ve Özbekler de yüzde 10’arlık birer dilime sahipler.

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1996’dan farklı olarak, bu kez diplomatik yalıtım ve yaptırımları önlemeye özen gösteren bir Taliban sahnede... “20 yılda ben de değiştim!” havasındaki Taliban inandırıcı değil… Bakın Kâbil’e girmeden önce sözcüsü neler diyordu:

“ - Kâbil’e girmek için barışçıl bir iktidar devri beklenecek. Geçiş sağlanana dek, Kâbil’in güvenliğinden Afgan hükümeti sorumlu olacak.

- Kimseden intikam alınmayacak. Hükümet ve orduda çalışanlar affedilecek. Yabancı güçlerle çalışanlardan intikam alınmayacak.

- Sivillerin ülkeyi terk etmesine neden yok. Herkes işinin başına dönebilir.

- Yabancı diplomatik temsilciler çalışmalarını sürdürsün. Diplomatlar için risk olmayacak. (Daha önce Mezar-ı Şerif’te sekiz İranlı diplomatı öldürmüştü.)

- Kadın haklarına saygı gösterilecek! Bütün kadınların eğitime ve işe erişimi olacak, evden yalnız çıkmalarına izin verilecek ama örtünme kurallarına (hicap-burka) uyulacak.

- İdam, recm veya uzuv kesme gibi şeriat kurallarının uygulanması mahkemelere bırakılacak…

- Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir hükümet kurulacak!”