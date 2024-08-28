28 Ağustos 2024 Çarşamba

Kırsal kesimdeki yoksul çocuklara nitelikli eğitim, okullara eğitim gereçleri sağlamak amacıyla 2018 yılında kadın hekimler tarafından, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olarak kurulan Kadın Hekimler Eğitimi’ne Destek Vakfı (KAHEV), öğrencilere burs vererek, okullara bakım-onarım hizmetleri sağlayarak, laboratuvarlar, kütüphaneler kurarak, müzik atölyeleri açarak, fırsat eşitliği yaratarak, topluma, ülkeye gerçek yarar sağlıyor.

Ülkeye, topluma hizmet getiren, yarar sağlayan vakıf, dernek, STK’ler hakkında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Darüşşafaka ile sınırlı bilgim dışında bilgim yok gibi. İklim Öngel’in yaptığı bir söyleşiyle KAHEV’le ilgili bilgi edinme olanağı oldu, teşekkürler. Ülkede yetenekli, özverili bireylerin varlığı, güven ve ülkenin geleceği için umut veriyor.

Erdoğan’ın belki doğrusu AKP-MHP-HÜDA PAR ortak yönetiminin, genelde ülke, toplum yararına olmayan uygulamalarına, politikalarına karşı, yazılı, sözlü, eleştiri, yürüyüş, oturma, pankart, suç bildirimi, bildiri yayımlama şeklinde sözel ağırlıklı tepki veriliyor.

Bu tür tepkiler, AYM, AİHM kararlarını yok hükmünde sayan, hukuk bir yana kanun devletinden olmaktan da uzaklaşan bir iktidarı etkilemiyor, sonuç vermiyor, gösteri olarak kalıyor.

Eğitim konusunda yapılması gereken, bazı STK’lerin yaptığı gibi örneğin KAHEV, fiili uygulamaya geçilerek çocukları cemaat ve tarikatların elinde heder olmadan kurtarmak. Yakınma, eleştiri, öneri yerine topluma yararlı STK’leri desteklemek ve gerekiyorsa yeni STK’ler oluşturmak gerekir. Halk ozanı Seyrani’nin özdeyişini anımsayalım: “Lafla menzile yol alınmaz.” Nitekim alınamıyor.

Hemen her saygın kavram ve kurum gibi vakıf kurumunun da saygınlığı zedelendi. Vakıf; vakıf üniversitelerince diploma ticarethanelerine ya da ideoloji aşılamaya; AKP uygulaması ile de kamudan yandaşa kaynak aktarma düzeneğine dönüştürülerek yozlaştırıldı.

Vakıf, eğitim, sağlık, sanat gibi kamusal bir hizmetin yerine getirilmesi amacıyla mal varlığı bağışlanması, özgülemesidir. Taşınır, taşınmaz mal varlığının gelirleri ile de vakfın amacı yerine getirilir. Vakıf, kamudan kaynak almaz, kamuya özveri ile katkı sağlar.

Yükseköğrenimde kaliteli eğitim vermek öğrenim isteğine, yeteneğine karşın durumu müsait olmadığı için eğilimini sürdüremeyenlerine destek olmak üzere, eğitim ücretsiz biri fen bilimleri diğer sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere iki vakıf üniversitesi kurulması yararlı olur. Ülke içindeki bilim insanlarından, zaten ülke dışında bulunan ülkeye hizmet etmek isteyen akademisyenlerden eğitim kadrosu oluşturulur, vakfın mal varlığının gelirleri, bağışlar, yardımlar, yaygın ve araştırma gelirleri ile ücretsiz eğitim verilebilir. Mütevelli heyeti de üniversitenin eğitim kadrosu belirler. Öneri ütopik gelebilir ama gelecekte uluslararası alanda da saygınlık kazanacak kurumların nüvesini oluşturmak amaçlanmalıdır.

172 bin çocuk aç yatıyor, 2 milyon 300 bin genç yükseköğrenimi bıraktı şeklinde yakınmadan ziyade çözüm üretmek gerekir.

Çözüm için günümüz iktidar blokuna doğru tanı konulmalıdır. Bağımsızlık savaşı yalnız emperyal güçlere değil, dinci, çıkarcı işbirlikçilere karşı da kazanılmıştır. İktidarın çökeni ve ABD’nin BOP (GOP) Projesi çerçevesinde belirlenen işlevi göz önünde tutulmalıdır.

İsmet Paşa’nın “Bu ülkede namus erbabı en az şer erbabı kadar cesur olmalıdır” özdeyiş ve öğüdü, çözümde rehber olmalıdır.