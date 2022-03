Eğitimin zübüklerini yine eğitimle engelleyebiliriz

07 Mart 2022 Pazartesi

ZÜBÜKLÜKTEN KURTULMANIN BİRİNCİ ÇARESİ; ÖNCE KENDİ ZÜBÜKLÜĞÜMÜZDEN KURTULMAYA ÇALIŞMAKTIR

“Zübük” filmi, toplumsal inançları, bakışları ve pek çok konuyu anlatmasıyla, sinema tarihimizin önemli filmlerindendir. Filmde; toplumsal yabancılaşma, sosyoekonomik yapı, seçkinler, anomi, bürokrasi, azınlıklar, toplumsal roller, değerler güldürü öğeleriyle ele alınır. Filmin ana kahramanı İbrahim Zübükzade’dir. Filmin adı da buradan gelir, yani Zübükzade’den.

Peki, nedir Zübük? Zübük, kendi çıkarları için her yolu mubah sayan, sözünde durmayan, üçkâğıtçı, egoist, düzenbaz, namussuz, kalleş, palavracı ve dönek demektir. Genel olarak menfaatçi, çıkarcı, kendini düşünen de diyebiliriz zübük için. Bu anlamlara gelen zübük, Aziz Nesin’in kitabının adıdır aslında. Kitap boyunca hiçbir vaadini tutmayan bir adamın tüm kandırma ve aldatmalarına rağmen belediye başkanı, milletvekili olması sosyal olaylar merkezli olarak anlatılır.

Zübük; katip olduğu dönemde sürekli rüşvet almaya başlamış bir devlet memuru katiptir. Zübük, filmde kendisiyle röportaja gelen gazeteciye “ Memlekette bir tek zübük ben miyim, aslında hepimiz biraz zübüğüz, zübük olmaya zorlanmışız. Zübüklerden kurtulmanın birinci çaresi; önce kendi zübüklüğümüzden kurtulmaya çalışmaktır” der. Yine başka bir örnekte; esnaf, hayali yolun yerini rüşvetle değiştirmek ister; zübük bağırdığı için ocak başkanı seçilir.

EĞİTİMİN ZÜBÜKLERİ YİNE EĞİTİM ARACILIĞIYLA ENGELLENEBİLİR

Evet, yukarıdaki örnekleri arttırabiliriz. Zübük, yaşamımızın her alanında her an rastlayabileceğimiz, ahlaksızlık, yolsuzluk yapan, yalancı dolancı, iftiracı, dönek, kalleş, hırsız bir tiptir. Konuyu eğitim açısından ele aldığımızda, ,iki boyutlu olarak ele almak durumundayız. Öncelikle eğitimin tüm olanakları etkilediğini düşündüğümüzde, çevremizdeki zübükler eğitim sistemimizin ürünüdür. Diğer boyutu da bu zübüklerden ancak yine eğitim sistemiyle kurtulabileceğimizdir. Yani bu zübükler eğitimin zübükleridir ve bunlar yine eğitim aracılığıyla düzeltilebilir. Bu zübüklerden kurtulmanın bir yolu da yukarıda kahramanın söylediği gibi; önce içimizdeki zübükten kurtulmalıyız. Yani zübük içimizde olduğu gibi her yerde.

Bu konunun diğer bir yönü de eğitim tarihimizde eğitimin zübüklerinin de olduğudur. Ama çözüm yine eğitimdedir. Kendi çıkarları için her yolu mübah sayan, sözünde durmayan, üçkâğıtçı, egoist, düzenbaz, ahlaksız vb. zübükler toplumlara huzur değil karmaşa getirir. Bunun için eğitim sistemimiz bu zübüklerin oluşumundaki etkisini sorgulamalı ve yine eğitim yoluyla, eğitimin zübüklerini engellemelidir. Ve bizler… Bizler de önce içimizdeki zübüklerden kurtulmalıyız. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…