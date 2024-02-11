B sınıfı ehliyet ile motosiklet kullananların dikkat etmesi gerekenler

11 Şubat 2024 Pazar

10 Şubat 2024 Cumartesi günü 32456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre B sınıfı ehliyete sahip yurttaşların artık 125 cc silindir hacmine kadar olan motosikletleri kullanabilmesi mümkün hale geldi.

''Karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik''te şu ifadeler yer aldı:

''MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'B sınıfı sürücü belgesi ile;

a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak,

koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir.' ...”

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Kısaca en az iki yıl önce B sınıfı ehliyeti almış ve son beş yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış kişiler artık 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanabilmek için MEB onaylı bir kurumdan "Motosiklet Kullanım Eğitimi" alması ve bu eğitimi başarıyla tamamlaması yeterli olacak.

17 Aralık tarihinde ''Motosikletlere getirilen 6 ay 6 bin kilometre sınırı neyi amaçlıyor?'' başlıklı yazımdan bir bölümü paylaşıyorum:

''Ekonomik zorluklarla boğuşan yurttaş ulaşım ihtiyacını karşılamak için hem daha uygun fiyata sahip hem de daha az yakıt ve bakım maliyeti nedeniyle motosiklete yöneldi.

Yüksek satışlar nedeniyle zaman zaman yüksek taleple karşılaşan modelleri bulmak zor bir hale gelirken çıkarılan yeni yasa ise talep patlamasına hazırlanıldığı anlamını da bir anlamda ortaya çıkardı.

YÖNETMELİĞİN AMACI

Uzun süredir B sınıfı ehliyetle 50 cc ve altındaki motosiklet kullanımının 125 cc olarak değiştirileceği kamuoyunda yer alıyor. Bu yeni yasa motosiklette ehliyet düzenlemesi ile ortaya çıkması muhtemel pazar sorununu engellemeye yardımcı olacaktır. Yasa ile artık motosiklet sektörü ehliyet düzenlemesine hazır.''

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Motosiklet pazarında çıkabilecek karmaşanın önü yaklaşık iki ay önce çıkarılan yönetmelik ile bertaraf edildi. Fakat yeni yönetmelik ile hem yurttaşa hem de devlete bazı görevler düşüyor.

Yurttaşa düşen görev her ne kadar MEB onaylı ''Motosiklet Kullanım Eğitimi'' alıp sınavdan geçmesi gerekse de tecrübe kazanana kadar dikkati elden bırakmamak. Çünkü bu kararla pek çok motosiklet kullanıcısı tecrübe kazanmadan hızlı bir şekilde trafiğe dahil olacak. Sizin bir hata yapıp kaza yapmanızın haricinde başkalarının hatası da size kaza yaptırabilir ve bunu önceden sezmek pek tabii ki tecrübe gerektiriyor.

Devletinse artık daha fazla motosikletin karayolunu kullanacağı için bu alanda uzun süredir motosiklet kullanıcılarının da belirttiği gerekli değişiklikleri yapması gerekiyor.

Özellikle hız limitlerinin daha yüksek olduğu yollardaki bozuklukların otomobillerden daha çok motosikletleri etkileyeceği göz önünde bulundurularak gerekli çalışmalar yapılmalı, rutin bakım çalışmalarındaki periyotlar sıklaştırılmalıdır.

Ayrıca uygun ekipman ile motosikletten düşen kullanıcıların sürüklenme durumunda adeta giotine dönüşen bariyerlere çarparak can vermemesi için otomobillere uygun yapıdaki yüksek bantların yer hizasına kadar alçaltılması veya alçak konumlu bir bandın daha konulması büyük önem arz etmektedir.