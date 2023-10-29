Cumhuriyetimizin 100.Yılı
Savaşkan İskefli
Savaşkan İskefli [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye otomotivde Avrupa'yı yakalıyor

29 Ekim 2023 Pazar

100 yıl önce 24 Temmuz 2023'te imzalanan Lozan Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı resmen sona erdi. 3 ay sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Artık Osmanlı İmparatorluğu ömrünü tamamlamış, laik ve demokratik niteliğiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan devrimlerle çağdaş bir ülke ve toplum inşa edildi. Zor şartlarda kurulan Cumhuriyet kurucularının iktisadi, kültürel, sosyal, siyasal alandaki atılımları sayesinde hızla gelişmeye başladı.

Savaştan çıkan ulus bir yandan Osmanlı'nın borçlarını öderken bir yandan da hızlı bir sanayileşme süreci içine girmişti.

Kuruluştan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına kadar olan 15 yıllık süreçte açılan fabrikalar şöyle oldu:

1- Ankara Fişek Fabrikası (1924)

2- Gölcük Tersanesi (1924)

3- Şakir Zümre Fabrikası (1925)

4- Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925)

5- Alpullu Şeker Fabrikası (1926)

7- Uşak Şeker Fabrikası(1926)

8- Kırıkkale Mühimmat Fabrikası (1926)

9- Bünyan Dokuma Fabrikası (1927)

10- Eskişehir Kiremit Fabrikası (1927)

11- Kırıkkale Elektrik Santrali Ve Çelik Fabrikası (1928)

12- Ankara Çimento Fabrikası (1928)

13- Ankara Havagazı Fabrikası (1929)

14- İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası (1929)

15- Kayaş Kapsül Fabrikası (1930)

16- Nuri Killigil Tabanca, Havan Ve Mühimmat Fabrikası (1930)

17- Kırıkkale Elektrik Santrali Ve Çelik Fabrikası (1931- Genişletildi)

18- Eskişehir Şeker Fabrikası (1934)

19- Turhal Şeker Fabrikaları (1934)

20- Konya Ereğli Bez Fabrikası(1934)

21- Bakırköy Bez Fabrikası (1934)

22- Bursa Süt Fabrikası (1934)

23- İzmit Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası (1934 Temel Atma)

24- Zonguldak Antrasit Fabrikası (1934 Temel Atma)

25- Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası (1934)

26- Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1934)

27- Isparta Gülyağı Fabrikası (1934)

28- Ankara, Konya, Eskişehir Ve Sivas Buğday Siloları (1934)

29- Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası (1935 - Tamamlandı)

30- Kayseri Bez Fabrikası (1934 Temel Atma)

31- Nazilli Basma Fabrikası (1935- Temel Atma)

32- Bursa Merinos Fabrikası (1935 Temel Atma)

33- Gemlik Suni İpek Fabrikası (1935 Temel Atma)

34- Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1935)

35- Ankara Çubuk Barajı (1936)

36- Zonguldak Taş Kömür Fabrikası (1935)

37- Barut, Tüfek Ve Top Fabrikası (1936)

38- Nuri Demirağ Uçak Fabrikası (1936- İlk Türk Uçağı Nud-36 Üretildi)

39- Malatya Sigara Fabrikası (1936)

40- Bitlis Sigara Fabrikası (1936)

41- Malatya Bez Fabrikası (1937 Temel Atma)

42- İzmit Kağıt Ve Karton Fabrikası (1934- Temel Atma)

43- Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937- Temel Atma)

44- Divriği Demir Ocakları (1938)

45- İzmir Klor Fabrikası (1938- Temel Atma)

46- Sivas Çimento Fabrikası (1938-Temel Atma)

DEVRİM ARABALARI

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk otomobil macerası ise 1961 yılında Devrim arabaları ile başladı. 29 Ekim 1961'de Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından test amacıyla kullanıldı. Bu sırada benzini biten araba ardından üretildiği Eskişehir fabrikasına geri götürüldü.

ANADOL MACERASI

1959 yılında Koç grubu Otosan'ı kurdu. Ardında Ford kamyonların montajı Otosan'da başladı.

1963 yılına gelindiğindeyse Rahmi Koç İzmir Fuarı'ndayken bir fiberglas araç dikkatini çekti. Sac kalıp üretimine göre çok ucuz olan bu yöntem yerli otomobil üretimine başlama konusunda Vehbi Koç'u cesaretlendirdi. Koç Holding ve Ford ortaklığıyla üretilen Anadol'un tasarımı İngiliz Reliant firmasına ait olup araçta Ford firmasından tedarik edilen şase ve motorlar kullanıldı.

Anadol'un üretimi 19 Aralık 1966'da başladı ve 28 Şubat 1967'de satışına başlandı. 1966’dan 1984'e kadar devam eden Anadol üretimi 1984'te durduruldu. Ancak Otosan 500 ve 600D pikap üretimi 1991 yılına kadar devam etti. 

ELEKTRİK İLE YAKALADIK

Otomotiv sektöründe elektrikliye geçişle adeta sil baştan tekrar kurulan endüstride artık tecrübeler önemini büyük ölçüde yitirdi. Burada ortaya çıkan fırsatla 2018 yılında kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 5 yıllık çalışmanın ardından 2023 yılında ilk modeli olan T10X'in satışlarına başladı.

Evet belki yerli üretim otomobil konusunda işler iyi gitmedi ve oldukça geç kaldık. Ancak artık aradaki fark kapandı. 

Bu durumun değişmemesi hatta daha da öne çıkmak içinse yapılması gerekenler var.

Öncelikle sektörde hâlâ taşlar yerine oturmadı ve araştırma ve geliştirme çalışmaları ileride güçlü rekabetin içerisinde yer almak için hayati öneme sahip.

Burada şimdilerde yapılması gereken bu markayı siyasete alet etmeyip kazanabileceği maksimum kârı elde etmesini sağlamak ve büyümesine yönelik çalışmalarını baltalamamak olmamalı. Çünkü araştırma ve geliştirme çalışmalarına gerekli yatırım yapılamazsa TOGG rekabet içerisinde geri kalacaktır.

Unutulmamalı ki batarya konusunda kullanılan lityum rezerveleri kısıtlı ve azaldıkça da fiyatı artmaya devam edecek.

Batarya teknolojisi bu sebeple her gün daha da gelişiyor. Hidrojen yakıtlı modeller ise gün geçtikçe gelişerek satış paylarını artırıyor.

Bunların dışında bir de çevreci olduğu ve karbon salınımı yapmadığı ifade edilen e-yakıt'lar var. Bu yakıtlar üzerine yapılan çalışmalar da oldukça iyi sonuçlar vermeye başladı. 

Otomotiv sektörü bu değişime ayak uyduramayanları eleyecektir. Umarım yeni değişimlere bu kez TOGG ile geç kalmayız.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye otomotivde Avrupa'yı yakalıyor 29 Ekim 2023
Dünya yatırım çekme yarışında, Türkiye borç bulma telaşında! 27 Ekim 2023
Tasarruftan sonra düzeni sağlamak da halka düştü! 22 Ekim 2023

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Cumhuriyetin çizgisi belli
Cumhuriyet
Cumhuriyet Cumhuriyetin 100. yıldönümü
Alev Coşkun
Alev Coşkun Atatürk temelden cumhuriyetçiydi
Emre Kongar
Emre Kongar Atatürk Cumhuriyet ile 20. yüzyılın tarihini değiştirdi
Özdemir İnce
Özdemir İnce Öğretmen Cumhuriyet
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Cumhuriyetin temeli ve Ata’nın bize mirası 3+2
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Tarafınızı netleştirin: Devrimci laik Cumhuriyet mi, siyasal İslam mı?
Işık Kansu
Işık Kansu Bağımsızlığımızı yitirmeyeceğiz
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Elmada saklı cumhuriyet
Miyase İlknur
Miyase İlknur Kültür sanat yuvası: HALKEVLERİ
Zeynep Oral
Zeynep Oral Cumhuriyet devrimdir
Zeynep Oral
Zeynep Oral Cumhuriyet kültür devrimidir...
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Ata’m size gerçekleri yazmalıyım
Sertaç Eş
Sertaç Eş Doğum günün kutlu olsun!
Ahmet Tan
Ahmet Tan İkiyüzlülük ayıp bu birinci yüzyıl!
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Yüz yıllık miras
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Bilimde çok yavaş ilerliyoruz
Üstün Dökmen
Üstün Dökmen Kız çocuğunun elini tutan ilk ve son başkan
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Cumhuriyet ortak değerimizdir
Feyzi Açıkalın
Feyzi Açıkalın Cumhuriyetin başkenti Ankara ve Anıtkabir
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Çıta

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler