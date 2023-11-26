Eski modeller hurdaya! Mikro elektrikliler geliyor...

26 Kasım 2023 Pazar

Türkiye'de 2023 yılında yaşanan gelişmelerin ardından beklentiler 2024 yılının ekonomik yönden zor geçeceğini gösteriyor. Otomotiv tarafında hemen her firma 2024 yılında satışların düşmesini bekliyor.

2024 yılında otomobil satışlarındaki düşüş ile talebin uygun fiyatlı modellere kayması bekleniyor. Türkiye'nin uzun süredir elektrikliye geçmekte temkinli davranmasının ardından bu küçülme ile özellikle Çin'de popüler olan mikro elektrikli otomobillerin ülkemizde satışlarının artmasını bekliyorum.

Çin'de popüler olan bu mikro elektrikli araçlar oldukça küçük yapıları ve düşük güçleri ile ortalama 150 200 kilometrelik menzile sahipler. Bu araçların en büyük avantajı ortalama 5 bin dolarlık fiyatları ve düşük elektrikli tüketimleri. Modellerin Türkiye'ye gelişi ise nakliye ve Çin'e uygulanan yüzde 10'luk Gümrük Vergisi'nin yüzde 50'ye çıkması nedeniyle sınırlı kaldı.

Türkiye'de 20 yaşında bir otomobilin ikinci el fiyatı dahi en az 200 bin lira civarındayken Çin'in en çok satan elektrikli modellerinin içinde ise sıfır fiyatı 5 bin doların yani 150 bin liranın altında pek çok model bulunuyor.

TÜRKİYE'YE YATIRIM GELİYOR

2024 yılındaki boşluğu doldurmak veya ithalat nedeni ya da her ikisi ile birlikte son alınan haberlere göre ise dünyanın en çok satan üçüncü elektrikli modeline hayat veren firma olan Wuling Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Wuling bir süredir dünyada en çok satan 3. elektrikli araba olma başarısı gösteren Mini EV modelini Rainwoll adı ile RW10 modeli olarak ülkemizde ve hatta bazı Avrupa ülkelerinde de satıyordu. Şimdilik yalnızca bu modeli Türkiye'de üretmek iç pazara ve diğer Avrupa ülkelerine satmak üzerine bir anlaşma yapılmaya çalışılıyor.

Bu çalışma nihayete erebilirse Wuling'in şu anda mevcut olarak Çin'de satışa sunduğu BinguoEV, Hava ev, Almaz, Alvez, Yeni Cortez, Cortez S, Yeni Confero S, Yeni Konferans, Formo S, Maksimum Forma, Forma adında tam 15 modeli bulunuyor.

BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLIYOR

İlerleyen süreçte hem Wuling yatırımlarını Türkiye'de genişletebilir hem de benzer statüde mikro elektrikli araç üreticilerini bölgemize çekebilir.

Bu gelişmelerin ışığında öncelikle içten yanmalı eski araçların yerini alacak bu modeller, enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin düşük tüketimleri ile enerji ithalatını düşürerek cari açığı baskılamakta yardımcı olacak.

Ardından eski modellere oranla daha az arıza çıkarması dolayısıyla da parça ithalatını da azaltacaktır.

En önemlisi ise bu araçlar eski modellere oranla daha güvenli bir sürüşe imkân tanıyarak trafikte can kayıplarını azaltabileceklerdir ki bir insan hayatını hiçbir para ile mukayese edilemez...