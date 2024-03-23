Savaşkan İskefli
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Faizler artıyor, otomobil piyasasını neler bekliyor?

23 Mart 2024 Cumartesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 2024 Mart'ta da yükseltti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı Mayıs 2023'te faiz yüzde 8.5'lik seviyesinden yüzde 50'ye geldi.

Politika faizi 2021 Ağustos'ta yüzde 19'ken 2021 Eylül'de 18 seviyesine indirildi. Ve bu düşüş Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos enflasyonunu yüzde 19.25 olarak açıklamasına rağmen yapıldı. O tarihte politika faizi enflasyonun altına düşmüş oldu. Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan ise 18 Kasım 2021 Merkez Bankası toplantısından bir gün önce akıllara kazınan ''Faiz sebeptir enflasyon neticedir'' ve ''Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor?'' sözlerini sarf etmişti. Ardından bu düşüş 2023 Şubat'a kadar sürdü ve politika faizi yüzde 8.5 seviyesine geldi. 2023 Mayıs seçimlerine kadar Merkez Bankası faiz kararını pas geçerek bu seviyede seçime kadar gidildi. Sonrasıysa malum, 2024 Şubat ayındaki pas geçme haricinde politika faizi sürekli olarak artırıldı. Son artış da ramazan ayında yapıldı ve faiz 2024 Mart'ta yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı'nın 2013 30 Nisan'da ''Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz'' paylaşımı hâlâ sosyal medya platformu X'te duruyorken pekala şimdi nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Otomobil piyasası bu gidişattan nasıl etkileniyor?

Nasıl ki borsada şu anki durumun haricinde yatırım yapılırken şimdiden sonrası için beklenti satın alınıyorsa Türkiye'de de yaklaşık 1 yıldır benzer bir beklenti ile otomobil satın alınıyor. Bu beklenti ise alım gücünün özellikle seçimden sonra olmak üzere ilerleyen süreçte daha da düşeceği beklentisi. Herkes yaşam şartlarının Türkiye'de zorlaştığını görüyor. Emekliler eskiden eline geçen para ile aldıklarını şu anda maaşları eskisinden çok daha yüksek olmasına karşın alamadığını; çalışanlar maaşlarının eridiğini markete, pazara gittiğinde anlıyor.

2006 yılında sıfır Opel Corsa 20 bin 264 TL'den başlayan fiyatlarla satılırken şu anda bu modelin ikinci eli 450-500 bin lira bandında satılıyor.

Bu fark açılmaya devam ederken daha da açılacak endişesi ile satışlar 2023'te rekorlar kırdı, yetmedi 2024'e de beklenenden iyi başladı. Ama artık deniz bitti ''Nas ortada'' söylemleri yerini ramazan ayında faiz artırmaya bıraktı. Buradan da anlaşılacağı üzere nakit parası olan talebi erteleyecek olmayan bu yüksek oranlarla kredi çekmeyecek. Satışlar düşmeye devam edecek. 


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