Nitelikli vergilendirmecilik!

17 Ekim 2024 Perşembe

Sıfır otomobiller, markaların birbiri içindeki rekabeti ve Genel Güvenlik Regülasyonları'nın (GSR 2) standart hale gelmesiyle geçmişteki modeller ile arasındaki farkı net şekilde açtı.

Artık en uygun fiyatlı otomobillerde bile pek çok gelişmiş özelliği bulmak mümkün. Ancak fiyatlar da bu nedenle artıyor. 1 milyon TL'nin altında satılan az sayıda model kaldı.

Otomobillerin bu fiyatlara satılmasının en önemli nedeni alınan yüksek vergiler.

Sıfır otomobilde vergi yükünün azaltılmasına yönelik herhangi bir beklenti yok. Fakat kamuoyunda matrah düzenlemesi yapılması bekleniyor. Elektrikli otomobillerde matrah düzenlemesi Kasım 2023'te yapılırken içten yanmalı motorlularda en son matrah değişikliği Kasım 2022'de yapılmıştı.

Geçen hafta yaşananlar ''Otomobil fiyatları ne zaman düşer'', ''Matrah değişikliği ne zaman yapılır'' soruları hakkında bazı ipuçları verdi.

ÖNCELİKLE İSRAİL MESELESİ

Filistin askerî-siyasi örgütü olan Hamas ve diğer Filistinli gruplara bağlı militanlar 7 Ekim 2023'te Gazze-İsrail bariyerini geçerek İsrail'in güneyine doğru ilerleyip İsrail'e roket attı.

İsrail, 9 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne "topyekun kuşatma" uygulayarak Gazze'ye gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik girişini engelledi.

Ardından gelişen olaylarda İsrail yüz binlerce insanın ölümüne neden oldu ve bölgede İsrail'in saldırıları sürmeye devam ediyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de Meclis'in yeni dönem açılış konuşmasında "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı, "Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir" dedi.

Daha sonra limiti 100 bin TL'yi aşan kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık 750 TL'lik katkı payı düzenlenmesinin gündemde olduğunu öğrendik.

Hatta hükümetin küçük ortağı BBP'nin lideri Mustafa Destici, ''100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM’lidir, Yunandır, Ermenidir'' bile dedi.

VERGİ NEDİR?

Vergi sözlükte iki anlamda kullanılıyor. Birincisi, kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ya da kimi madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para.

İkinci anlamı ise bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.

Kelimenin ilk anlamında olduğu gibi mal ya da hizmetlerden alınan vergiler içinde belli ki artık yeni bir vergi bulunamayacak bir seviyeye gelindi. Gelindi ki artık yurttaşın bir hizmet ya da mal almadan yalnızca alabilme ihtimaline, alım gücüne dolayısı ile ''niteliği''ne bağlı olarak yeni bir vergi yaratılmaya çalışılıyor.

Yani eğer bir banka bir kimsenin kredi kartı limitini 100 bin TL'ye kadar artırmaya uygun görüyorsa ''Harcasın harcamasın parasının bir kısmını versin'' deniliyor. Bu teklif gelen tepkiler üzerine şimdilik ertelendi.

Ertelenen bu teklif ne acıdır ki 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, otellerini, limanlarını, enerji üretim tesislerini ve daha birçok şeyi yerli-yabancı bakmayıp satan; üzerine de yaklaşık 3 trilyon dolar vergi toplayan iktidarın Türkiye ekonomisini ne hale getirdiğini bir kez daha gösterdi.

OTOMOBİLDE YENİ DÜZENLEME

Görünen o ki artık yalnızca BYD örneğindeki gibi pazarın çok küçük bir bölümünü etkileyecek şekilde bazı otomobillerden alınan vergilerde bir düşüş olabilir.

Fosil yakıtlı araçlarda beklenen matrah düzenlemesi ise yalnızca otomobil satışlarının yarıya yakın düşmesi ve bu nedenle alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) azalması ile mümkün olabilir. Böyle bir durumda vergi gelirinin artırması için matrah düzenlemesi yapılacaktır.

Elektriklilerde matrah değişikliğinde ise son viraja girildi. Nedenini sonraki yazımda paylaşacağım...