TOGG rolünü iyi oynadı

23 Ocak 2024 Salı

2023 yılında Avrupa'da en çok satan ilk 10 otomobil markası ve otomobil modellerini bir önceki yazıda incelemiştik.

Bu yazıda ise Türkiye'de en çok satan marka ve modellere göz atacağız.

2023 yılında Türkiye'de en çok satan ilk 10 araba markası şöyle oldu:

Fiat - 174.207 Renault - 115.358 Ford - 90.381 Volkswagen - 77.424 Peugeot - 70.202 Opel - 65.455 Citroen - 55.631 Hyundai - 52.188 Toyota - 49.212 Dacia - 37.202

Türkiye'de en çok satan araba modelleri ise şöyle sıralandı:

Fiat Egea sedan - 80.768 Renault Clio HB - 58.581 Fiat Egea Cross - 41.030 Renault Megane - 34.887 Toyota Corolla - 30.276 Dacia Duster - 24.065 Hyundai i20 - 20.919 Opel Corsa - 20.840 Togg T10X V2 - 19.583 Peugeot 3008 - 18.048

YERLİ ÜRETİM ÜST SIRALARDA

1. 2. 3. 4. ve 9. sıradaki modeller Bursa'da, 5'inci sıradaki Toyota Corolla Sakarya'da, 7'nci sıradaki Hyundai i20 İzmit'te üretiliyor. 6'ncı sıradaki Dacia Duster'ın ise üçüncü jenerasyonu olan yeni modelinin yine Bursa'da üretileceği de açıklandı.

AVRUPA İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Avrupa'da 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle oldu:

Volkswagen - 1.357.139 Toyota - 828.484 Audi - 733.176 BMW - 728.991 Mercedes-Benz - 682.498 Renault - 681.023 Skoda - 680.153 Peugeot - 639.848 Kia - 572.297 Dacia - 557.253

2023 yılında Avrupa'da en çok satın alınan otomobil modelleri ve adetleri ise şöyle oldu:

Tesla Model Y - 254.822 Dacia Sandero - 235.893 Volkswagen T-Roc - 206.438 Renault Clio - 202.942 Peugeot 208 - 194.376 Opel Corsa - 188.662 Volkswagen Golf - 184.279 Toyota Yaris Cross - 176.685 Volkswagen Tiguan - 174.267 Skoda Octavia - 161.784

Avrupa'da en çok satan otomobil markası Volkswagen, Türkiye'de ancak 4'üncü sırada yer alırken 2'nci sırada yer alan Toyota ise Türkiye'de 9'uncu sırada yer alabildi. Avrupa listelerinde 3'üncü olan Audi, 4'üncü BMW ve 5'inci Mercedes-Benz ise Türkiye'de ilk 10'a giremedi. En çok satan otomobil markalarının oluşturduğu listeler, Türkiye'deki halkın alım gücü ile Avrupa'da yaşayanlar arasındaki farkı ortaya koydu.

Avrupa'da en çok satan modelin elektrikli olması otomobildeki dönüşümün hızla ilerlediğini gösterdi. Türkiye'de ise en çok satan ilk 10 otomobil modeli arasında bir elektrikli modelin olması dikkat çekti. 9'uncu sırada yer alan elektrikli model, yerli otomobil markası TOGG'un T10X modeli.

TOGG Türkiye'deki kullanıcıların elektrikliye geçişindeki rolünü iyi oynayarak takdiri bu yönüyle hak etti.