Savaşkan İskefli
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TOGG rolünü iyi oynadı

23 Ocak 2024 Salı

2023 yılında Avrupa'da en çok satan ilk 10 otomobil markası ve otomobil modellerini bir önceki yazıda incelemiştik.

Bu yazıda ise Türkiye'de en çok satan marka ve modellere göz atacağız.

2023 yılında Türkiye'de en çok satan ilk 10 araba markası şöyle oldu:

  1. Fiat - 174.207 
  2. Renault - 115.358 
  3. Ford - 90.381
  4. Volkswagen - 77.424
  5. Peugeot - 70.202
  6. Opel - 65.455
  7. Citroen - 55.631
  8. Hyundai - 52.188
  9. Toyota - 49.212
  10. Dacia - 37.202

Türkiye'de en çok satan araba modelleri ise şöyle sıralandı:

  1. Fiat Egea sedan - 80.768
  2. Renault Clio HB - 58.581
  3. Fiat Egea Cross - 41.030
  4. Renault Megane - 34.887
  5. Toyota Corolla - 30.276
  6. Dacia Duster - 24.065
  7. Hyundai i20 - 20.919
  8. Opel Corsa - 20.840
  9. Togg T10X V2 - 19.583
  10. Peugeot 3008 - 18.048

YERLİ ÜRETİM ÜST SIRALARDA

1. 2. 3. 4. ve 9. sıradaki modeller Bursa'da, 5'inci sıradaki Toyota Corolla Sakarya'da, 7'nci sıradaki Hyundai i20 İzmit'te üretiliyor. 6'ncı sıradaki Dacia Duster'ın ise üçüncü jenerasyonu olan yeni modelinin yine Bursa'da üretileceği de açıklandı.

AVRUPA İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Avrupa'da 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle oldu:

  1. Volkswagen - 1.357.139
  2. Toyota - 828.484
  3. Audi - 733.176
  4. BMW - 728.991
  5. Mercedes-Benz - 682.498
  6. Renault - 681.023
  7. Skoda - 680.153
  8. Peugeot - 639.848
  9. Kia - 572.297
  10. Dacia - 557.253

2023 yılında Avrupa'da en çok satın alınan otomobil modelleri ve adetleri ise şöyle oldu:

  1. Tesla Model Y - 254.822
  2. Dacia Sandero - 235.893
  3. Volkswagen T-Roc - 206.438
  4. Renault Clio - 202.942
  5. Peugeot 208 - 194.376
  6. Opel Corsa - 188.662
  7. Volkswagen Golf - 184.279
  8. Toyota Yaris Cross - 176.685
  9. Volkswagen Tiguan - 174.267
  10. Skoda Octavia - 161.784

Avrupa'da en çok satan otomobil markası Volkswagen, Türkiye'de ancak 4'üncü sırada yer alırken 2'nci sırada yer alan Toyota ise Türkiye'de 9'uncu sırada yer alabildi. Avrupa listelerinde 3'üncü olan Audi, 4'üncü BMW ve 5'inci Mercedes-Benz ise Türkiye'de ilk 10'a giremedi. En çok satan otomobil markalarının oluşturduğu listeler, Türkiye'deki halkın alım gücü ile Avrupa'da yaşayanlar arasındaki farkı ortaya koydu.

Avrupa'da en çok satan modelin elektrikli olması otomobildeki dönüşümün hızla ilerlediğini gösterdi. Türkiye'de ise en çok satan ilk 10 otomobil modeli arasında bir elektrikli modelin olması dikkat çekti. 9'uncu sırada yer alan elektrikli model, yerli otomobil markası TOGG'un T10X modeli.

TOGG Türkiye'deki kullanıcıların elektrikliye geçişindeki rolünü iyi oynayarak takdiri bu yönüyle hak etti.


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