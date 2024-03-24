Togg'a özel kredi kararı!

24 Mart 2024 Pazar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti.

Düzenlemede 1.6 milyona kadar olan araçlarda kredi oranı yüzde 70, maksimum vade 48 ay; 1.6 - 3 milyon arası yüzde 50 kredi oranı 36 ay vade; 3 - 4 milyon arası yüzde 30, 24 ay; 4 - 5 milyon arası yüzde 20, 12 ay vade olarak belirlenirken 5 milyon üzerine kredi verilmeyeceği açıklandı.

Önceki düzenlemede ise 900 bin TL'ye kadar maksimum kredi oranı yüzde 70, maksimum vade 48 ay; 900 bin - 1.8 milyon arası yüzde 50 kredi oranı, 36 ay vade; 1.8 - 2.2 milyon arası yüzde 30 kredi oranı, 24 ay vade; 2.2 - 2.8 milyon arası yüzde 20 kredi oranı, 12 ay vade olarak belirlenmişti. 2.8 milyonun üzerindeki elektrikli modellereyse kredi verilemiyordu.

Ancak BDDK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

''Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 13 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için kredi Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarında düzenlemeye gidildi.''

Türkçesi ise yalnızca yerli üretim elektrikli modellere yönelik olarak bu düzenleme yapıldı, yani Togg için.

Şimdi gelelim Togg fiyatlarına...

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 432 bin 600 TL

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil - 1 milyon 673 bin TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil - 1 milyon 823 bin TL

Yapılan düzenlemeye göre 1.6 milyonun altında yalnızca standart menzilli model bulunuyor.

Türk Lirası'nın değer kaybı ile ilerleyen süreçte Togg modellerinin artacağına ilişkin böyle bir karar alındığını düşündüğümüzde ise düzenleme 5 milyona kadar çıkıyor ve dolayısı ile bu kadar uzun bir dönemi kapsayacak bir düzenleme yapılmasına ihtimal vermek güç.

Dolayısı ile bu düzenleme daha fazla Togg satmak üzerine yapılmış olsa da bu satışların ardından ilerleyen dönemde ithal modelleri de içine katmak maksadıyla yapılmışa benziyor. Tabii yüzde 5'i geçen aylık faize rağmen kredi alan olursa...