Türkiye'ye elektrikli modeller neden gelmiyor?

26 Nisan 2024 Cuma

Tesla Model 3 Performans etkileyici teknik özellikleri ile satışa sunuldu. Modelin Avrupa'da fiyatı Model Y Performans ile aynı olarak açıklanırken teknik özellikleri ise dikkat çekti. Model Y Performans'ın 0-100 km/sa hızlanması 3.7 saniyeyken Model 3 Performans'ta bu süre 2.9 saniyeye düşüyor. Ayrıca modelin son hızı da 263 km olarak açıklandı.

Yeni çıkan hemen her otomobil gibi Tesla Model 3'ün de Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Tesla; Model 3, Model Y, Model S, Model X ve Cybertruck modelleri ile toplam 5 otomobile sahipken bir de Semi adlı TIR'ı bulunuyor.

Bu modellerden ise yalnızca Model Y Türkiye'de satışa sunuluyor.

Türkiye'ye diğer Tesla modellerinin gelmemesinin temel sebebi elektrikli otomobillerden üretildiği yere göre alınan gümrük vergileri.

Tesla Model Y Almanya'da üretildiği için bu otomobilden gümrük vergisi alınmıyor.

Genel olarak yalnızca Almanya değil hem Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde hem de Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılan 21 ülkede üretilen elektrikli otomobillerden gümrük vergisi alınmıyor.

TESLA OTOMOBİLLER NEREDE ÜRETİLİYOR?

Tesla Model 3 Çin'de üretilirken Model S, Model X ve Cybertruck ise ABD'de üretiliyor.

2021 yılında dünyada global olarak ilk kez 1 milyonun üzerinde satılarak tarihe geçen Model 3 Çin'de üretildiği için yüzde 54 (yüzde 10 ilave yüzde 40); Model X, Model S ve Cybertruck modelleri ise ABD'de üretildiği için yüzde 92 (yüzde 20 ilave yüzde 60) gümrük vergisine tabi.

Dolayısıyla Avrupa'da Model Y Performans ile aynı fiyata satılan Model 3 Performans Türkiye'de ise yüzde 54 daha pahalı hale geliyor.

Tesla Model Y Performans'ın Türkiye fiyatı 3 milyon 334 bin 733 TL. Model 3 Performans ise Çin'de üretildiği için fiyatı 5 milyon 135 bin lirayı buluyor. Dolayısı ile Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Tesla Model Y'den ÖTV ve KDV toplamı yüzde 92'ye çıkıyor.

Türkiye'ye gelmesi durumunda kalem kalem alınan vergiye bakacak olursak Tesla Model 3 Performans'tan tam olarak yüzde 195.68 vergi alınması gerekiyor. Genel olarak Çin'de üretilen diğer elektriklilerden de alınan en yüksek vergi oranı bu.

ABD'de üretilen Tesla modellerinden alınması gereken vergi oranı ise yüzde 268.64'e kadar çıkıyor. Bu oran da ABD'den ithal edilen elektrikli otomobillerden alınan maksimum vergi oranına karşılık geliyor.

YOK BÖYLE VERGİ!

Dünya ülkeleri elektrikli otomobilleri teşvik ederken Türkiye'de alınan vergilere akıl sır ermiyor.

Lüks olması neticesi ile fazla vergi alındığını düşünerek en az ne kadar vergi alındığına bakarsak Çin'den gelen elektriklilerden en az yüzde 103.28; ABD'den gelenlerden ise en az yüzde 153.44 vergi alındığını görüyoruz.

İşte üreticiler de elektrikli otomobillerini üretildiği yere göre uygulanacak ''tarife''ye göre getiriyor.

Ayrıca 29 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete'de ''Bazı elektrikli araçların ithaline ilişkin tebliğ'' gibi birtakım kurallara uygun olmayan modeller de gelemiyor.