Otomobil üreticileri ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği gümrük vergileri kararlarının ardından ortaya çıkacak yeni sorunlara karşın önlem arayışına koyuldu.

Bu yönde yalnızca ABD değil dünya çapında pek çok farklı ülkede üretim yapılması için faaliyete geçildi.

Bunlardan kamuoyunda en çok yer tutanı Çin menşeli BYD'nin Manisa'ya yapacağı yatırım olurken kısa süre içinde art arda müjde niteliğinde 3 haber daha geldi.

Türkiye'de BYD'den önce başka bir Çinli üretime geçiyor.

ATMO Group ile Urzema Holding’in kurduğu ortak girişim Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir’de SWM G01 Pro ve elektrikli JAC E30X modelleri üretilecek.

Ayrıca Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş yalnızca 2 yıl gibi kısa bir süre içinde üretilen model sayısının 5'e çıkacağını da ifade etti.

SWM G01 Pro'nun eylül ayında üretilmeye başlanması ve en geç ekim ayında satışa sunulması beklenirken elektrikli JAC E30X'in ise 2026 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Ayrıca Fransız otomobil üreticisi Renault'nun Boreal modelinin de Bursa Oyak Renault fabrikasında üretileceği, buradan 50'nin üzerinde pazara satılacağı açıklandı.

Daha önce Oyak Renault 2027'ye kadar Bursa'da 4 yeni model üretmeyi planladığını açıklamış, bunlardan ilki Renault Duster olmuştu. İkinci model de artık kesinleşti.

Ayrıca uzun süredir beklenen sedan Togg T10F'in de kısa süre sonra satışa sunulması bekleniyor.

YERLİ ÜRETİM

Yeni modeller Türkiye'de üretilmeye başlanırken otomobillerden alınan ÖTV için yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Burada yerli üretime kesinlikle bir parantez açılmalı.

Türkiye'de üretilen otomobillerin aynı zamanda yurtdışına satılabileceği gibi yalnızca ithal edilen araç payını azaltması bile oldukça kıymetli.

Tüketicinin yerli üretime yönelmesi ile ülke içindeki üretim ve istihdam artarak ekonomi güçlenir, ithal mallara ödenen döviz yurtdışına giderken yerli mal kullanımı bu kaybı önler ve döviz çıkışı azalır, yerli üretim arttıkça daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulması ile istihdam artar.

YERLİ ÜRETİCİ UNUTULDU MU?

Türkiye'de üretilen otomobillerin şu anda gördüğü tek destek yerlilik oranı yüzde 40'ın altında değilse Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile satılabiliyor olması.

Bu satışların haricinde bir de Türkiye'de üretilen elektrik motorlu araçlar için kullanılabilen daha yüksek hacimli ve vadeli krediler var ki bu kapsama ise girebilen tek model var; o da Togg T10X.

Peki yalnızca bunlar yeterli mi?

YERLİ ÜRETİM 10 YILIN DİBİNDE

Otomotiv pazarı ilk altı ayda 630 bin adede yakın satışa imza atarak tarihi bir rekor kırdı. Ancak satılan araçlardan yalnızca yüzde 29’unu Türkiye’de üretilenler oluşturabildi. İç pazarda yerli üretim satışlar son 10 yılın en düşük seviyesinde.

İlk 5 ayda otomobilde ithalat ve ihracata bakıldığında ise 3 milyar dolarlık açık karşımıza çıkıyor.

KREDİ DÜZENLEMESİ

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde ülkeler doğrudan "sadece yerli mala az vergi" alınmasını sağlayıp ayrımcı politikalar uygulayamaz. Ancak dolaylı teşvikler tıpkı Togg'a yapıldığı gibi mümkün.

Beklenen ÖTV düzenlemesine ek olarak en azından elektrik motorlu yerli otomobiller için getirilen kredi avantajı artık genişletilmeli.

Yalnızca biri değil, Türkiye'de üretilen tüm otomobillerin daha cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmeli.