Yüksek vergiler elektrikliye yaradı, 2024'te ne olacak?

08 Aralık 2023 Cuma

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında artarak 1 milyon 73 bin 982 adete ulaştı.

Verilere göre en çok satan markalar ve modeller belli oldu. Binek ve ticari toplam satışlarında ilk üçü sırasıyla, Fiat, Renault ve Ford oluşturdu.

En çok satan 5 otomobil modeli şöyle oldu:

Fiat Egea Sedan: 75 bin 299 adet

Renault Clio HB: 50 bin 99 adet

Fiat Egea Cross: 36 bin 359 adet

Renault Megane Sedan: 28 bin 828 adet

Toyota Corolla: 24 bin 612 adet

En çok satan modellerin ortak noktası uygun fiyatlı olmaları ve düşük yakıt tüketimine sahip olmaları. Bu 5 model de içten yanmalı motorlu binek otomobillerde en alt Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı olan yüzde 80'e tabi olan modeller. Aslına bakarsanız bu oran yüzde 45'ten başlıyor ancak döviz kurlarındaki yükseliş nedeni ile artık yüzde 80'in altında ÖTV'ye tabi bir içten yanmalı motora sahip binek otomobil piyasada kalmadı.

ELEKTRİKLİ PAYI ARTIYOR

Her şerde bir hayır vardır dedikleri bu olsa gerek, içten yanmalılarda alınan yüksek vergiler elektriklileri daha cazip hale getirdi. Kasım ayı ile birlikte 4 aydır elektrikli satışı toplam pazar içinde yüzde 10'u geçiyor.

En son elektriklilerden alınan ÖTV'de de bir matrah değişiklii yapıldı ve 160kW motor gücü altındaki elektrikli araçlarda 1 milyon 250 bin TL altındakilerden yüzde 10 diğerlerinden yüzde 40 alınan vergi, 1 milyon 450 bin TL altındakiler yüzde 10 üzerindekiler yüzde 40 olarak değiştirildi.

Şans bu ya üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra TOGG fiyatlarına zam geldi ancak değişiklik nedeniyle yine yüzde 10 ÖTV'ye tabi oldu.

2024 yılında bazı elektrikli otomobil üreticilerinin Türkiye'de üretim yapması planlanıyor. Ayrıca Tesla, Volkswagen başta olmak birçok üreticinin daha uygun fiyatlı modeller çıkarması bekleniyor. Daha erişebilir elektrikli otomobiller hayata geçirilirken döviz kurları ne olursa olsun TOGG modellerinden en azından uygun bir model gelene kadar nispeten düşük vergilerle yakın gelecekte elektrikli otomobilleri Türkiye'de daha çok göreceğiz.

FAİZLER DÜŞMEYE BAŞLAYACAK MI?

Ayrıca bu hafta otomotiv sektöründe ikinci el araçlarda uygulanan 'pazarlama ve satış kısıtlaması' ile 'ilan kısıtlamasına' ilişkin düzenlemelerin süresi de 1 Ocak 2024'ten itibaren 6 ay süreyle yeniden uzatıldı.

Yüksek enflasyondan korunmakta güçlük çeken yurttaş sıfır aracı yatırım aracı olarak görüp talebe yetişemeyen bayiler nedeniyle de ikinci el fiyatlarını sıfırın üzerine çıkarmıştı. 1 Ocak 2024'ten itibaren 6 ay süreyle uzatılan bu düzenleme ise acaba faizlerde bir düşüş mü olacak sorusunu aklıma getirdi. Seçim öncesi pek çok kişinin şaşırmayacağı böyle bir faiz düşürme operasyonu olacak mı? Yaşayıp göreceğiz...