Çankaya’ya bronz madalya

20 Mart 2022 Pazar

Ekonomik bunalımın bir bölümü var ki, pek bilinmiyor ve gündeme getirilmiyor. Artan fiyatlar sokağı etkilemiş, halkın alım gücünü ciddi oranda kırmış durumda. Özellikle büyük kentlerde CHP’li belediyeler sosyal politikalara yöneldi. Ancak belediyelerin sınırsız kaynağı mı var? Tabii ki hayır. Peki bütçelerini nasıl ayarlıyorlar? Bizim gördüğümüz, öncelik planlaması yapmaya başlamışlar.

İktidarın 2022 için yaptığı bütçenin zaten bir anlamı kalmadı. Seçim yaklaşıyor, durum iç açıcı değil. Bu nedenle asgari ücrete ek zammı düşünüyorlar. Seçim yaklaştıkça bütçe disiplininin tamamen unutulacağı izlenimi yayılıyor. “Hükümetin Merkez Bankası var. Basar parayı, dağıtır seçmene” gibi bir beklenti de oluşmaya başladı. Çünkü bir açığı diğer gelirle kapatma şansı kalmadı.

Peki, belediyelerin Merkez Bankası var mı? Yok... Yükselen fiyatlar karşısında belediyeler ne yapacak? Konuştuğumuz bir belediye başkanı öncelikleri hangi alanlara vereceğini planlamış. “Biz bütçeyi yaparken mazotun litresi 8 TL idi. Şimdi geldiği yerlere bakın. O dönem ihalesini 10 milyon TL’ye yapabileceğimiz bir proje şimdi 30 milyon TL’ye çıktı. Neredeyse üç kat arttı her şey” diyerek durumu anlatıyor.

Bizim gözlemimiz, CHP’li belediyeler sosyal politikalara öncelik vermeyi sürdürecek. Her başkanın önceliği oluşmuş. İktidar belediyeleri bildiğimiz uygulamaları başkentte de sürüyor. Ulaşılabilir yeşil alan sorunu yaşanan Ankara’da şöyle bir deyim oluşmaya başladı:

“Eskiler hatırlar, burada bir Atatürk Orman Çiftliği vardı...” Uzun yıllar bilinçsizce yapılaşmaya açılan AOÇ, bu iktidar döneminde her yönüyle yok edildi. Sadece adı kaldı. AOÇ markasıyla satılan bal, süt, yoğurt da AOÇ’de üretilmiyor, üretecek yer yok çünkü... Ama markaya güven, sürüyor.

Ne olacak, Atatürk’ün Cumhuriyet Türkiyesi’ni yabancılara tanıtırken örnek gösterdiği AOÇ’nin mantığı yok mu olacak? Fen bilimlerinde kuraldır; hiçbir şey yok olmaz. Düşünceler için de aynı şey söylenebilir. Tam AOÇ anılara gömülüyordu ki Atatürk’ün Ankara’ya giriş yaptığı Çankaya’da, Alper Taşdelen “İkinci AOÇ” olarak nitelendirdiğimiz projeyi gündeme getirdi: Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen birlikte fidan dikmişti.

‘ATATÜRK’ÜN İLÇESİYİZ’

Yerel seçimler döneminde başkentte önerilmiş en somut ve kapsamlı proje idi. Sözde kalmadı, temeli CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla atıldı. İsteyen herkes bu parka ağaç dikebildi. Muhtarlar, çocuklar... Başkan Taşdelen, hedefini şöyle açıklıyor:

“Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesiyiz. Onun mirasını gelecek nesillere aktarmak için, onun adına çalışarak layık olacağız. Biz rant için değil halk için çalışıyoruz. Halkımızdan alınan Atamızın mirası AOÇ’yi, 750 dönüm alanda yeniden halkımıza kazandıracağız.”

Çalışmaları süren bu proje bir de ödül aldı. İkinci AOÇ’nin de katıldığı 2021 Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülü yarışmasında, Türkiye’den dört belediye olmak üzere 32 ülkeden 34 proje yer aldı. Elemeler sonucunda İkinci AOÇ bronz madalya ile ödüllendirildi. “Cumhuriyet” düşüncesinin evrensel olduğunu bu ödülden de anlayabiliriz...

Daha önce yazdık ama ödül de alınca bir daha anımsatalım. İkinci AOÇ 750 dönüm ve Çankaya Belediyesi’nin mülkü. Betona değil, yeşile gömülüyor. Üç tane otopark, olabildiğince az yer kaplayacak. Seyir terasları olacak. Çocukların ata binmeyi öğreneceği Ponny Park olacak. Başkentteki parklarda eğlence ve yeme içme mekânlarının açılmasına, alanlarının genişletilmesine izin veren kararların alındığı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarını izlemiştik. Bir anlamda parklar, oraya gelecek insanlardan para kazanmak düşüncesiyle öne çıkmıştı. İkinci AOÇ’de benzer mekânlara olabildiğince sınırlı alan ayrılmış. Örneğin 750 dönümlük alanda yalnızca üç büfe olacak.

Son bir şey daha... Ödüllü proje Çankaya-Mamak sınırında. Son 20 yılda beton yığınına dönüşen Mamak’ta yaşayanlar da buradan yararlanabilecek.