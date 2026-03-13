Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğursuz mart ayları
Sertaç Eş
Son Köşe Yazıları

Uğursuz mart ayları

13.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Son iki yıldır mart ayı, Türkiye’yi sarsıyor. Geçen yılın mart ayından başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na yönelik operasyonlar geçen yılın mart ayında başlamıştı. Gözaltı, tutuklama ile yaratılan olağanüstü durumun etkileri öyle bir çarptı ki Türkiye’yi... Şimşek’in uyguladığı ekonomi programı ağır yara aldı. Binbir emekle düşürülen politika faizi yeniden fırlamıştı. Herkes 2025’in sonunda ekonomide bir düzelme bekliyordu. Ucuz faizle yeniden kredi muslukları zombi firmalara açılacak, eski bahar geri gelecekti. Ancak Türkiye’deki yönetici elitin öngörü körlüğü en büyük zararı kendisine verdi. Öfkeyle, anlık salınan buyruklar, “Bunu yaparsak sonra ne olur” sorusunun hiçbir zaman akla gelmemesi, Türkiye açısından 2025’in üzerini çizdi. 

Zor geçen yılın ardından herkes 2026’ya umutlandı. Yine acılar çekilecekti ancak yılın ikinci yarısında işler rayına girmeye başlayabilir diye düşünüldü. Gelirinin ardından itibarını da yitiren emeklileri umursayan zaten yok. Herkes, “Faizler düşsün, enflasyon düşsün borsa yükselsin para kazanalım” derdinde. Ekonomistler, “2026, 2025’ten daha zor olacak” diyordu. Şimşek, ocak ve şubat aylarında enflasyon yüksek gelecek ama sonra güneş açacak havasındaydı. Kimse, ne yapacağı ve söyleyeceği belli olmayan Trump’ı hesaba katmamıştı. 2026’nın mart ayında yalnızca Türkiye’yi değil, tüm dünyayı Trump çarptı. “Fazla can yakmadan ekonomik program uygulayan” iktidar, Trump’ın Netanyahu ile birlikte İran’a saldırmasıyla bu yılı da kaybetti. Artık kimse mart ayının enflasyonunun ne olacağını merak etmiyor. Herkes petrol fiyatları nerede durdurulabilir, zararı ne kadar büyür bunu tahmin etmeye çalışıyor. Şimşek, petrole gelen zammın yüzde 75’ini vergiden karşılamak zorunda kaldı. Güvenilir ve dürüst ekonomistler bunun bütçe açığı ve daha yüksek fiyat artışı (enflasyon) olduğunu söylüyor. 

Son 75 yılda olduğu gibi ülkeyi yönetenler yine plan yapmıyor. Ama iktidarın içi rahat. “Neden” diye sorunca yanıt hazır: Bu sene yağmur iyi yağdı... 

İran savaşı nedeniyle oluşabilecek gübre krizi kimsenin aklına gelmedi. Emin olun bundan sonra da gelmeyecek. “Nüfusu yerinde, yakınında üreterek besle” kuralını bilen var mı? Yok, çünkü Osmanlı’yı bile yanlış biliyorlar. İktidar yandaşları için Osmanlı, halkın anlamadığı bir dille Fatih dizisi yapıp yolunu bulmaktan ibaret. 

Öngörüden habersiz bir yönetici elitin üstüne, Netanyahu fanatizmiyle birleşmiş öngörülemez Trump’ın yapabileceklerini ekleyince insanın içi kararıyor. “Kapıdan baktırıp kazma kürek yaktırmasının” dışında mart iki yıldır uğursuz geliyor. Türkiye son yıllarda, insanların içine sokulduğu her beklentinin boşa çıktığı ülke olmuş durumda. Sizce sorun martta mı, yoksa beceriksiz yöneticilerde mi?

İlgili Konular: #enflasyon #Trump #netanyahu

Yazarın Son Yazıları

Uğursuz mart ayları

Son iki yıldır mart ayı, Türkiye’yi sarsıyor.

Devamını Oku
13.03.2026
Çamaşır makinesi nerede?

Siyasetin liderlere neler yaptırdığı son örnekle küresel düzeyde gündemde.

Devamını Oku
06.03.2026
Cumhur’un yeni formülleri

AKP’ye oy vermekten vazgeçen, kararsız kalan büyük bir seçmen kitlesi var. Bu kararsız kitlenin tavrı olasıdır ki yapılacak ilk seçimde iktidarı belirleyecek.

Devamını Oku
27.02.2026
İktidar uğruna...

Türkiye’de son 30 yılda iktidar sahiplerinin “iktidar tutkuları” uğruna neler yaptığına bir bakın.

Devamını Oku
20.02.2026
İktidarın iki ayağı

CHP lideri Özel, hukuksuzluğu “iktidarın yargı kolları” diye nitelemişti ya...

Devamını Oku
13.02.2026
Yoksulluk eziyor

Ekonomik bunalım kök saldı. Yıllardır Erdoğan’ın enflasyonun düşeceği vaatlerine karşın dikkate alınan tüm tahminler yine kötü.

Devamını Oku
06.02.2026
Türkiye nereye koşuyor?

ABD Başkanı Trump, ikinci döneminde bütün küresel ayarları bozdu. Küresel ekonomi karman çorman...

Devamını Oku
30.01.2026
Küresel sarsıntı

ABD Başkanı Trump’ın ikinci döneminin bir yılı geride kaldı.

Devamını Oku
23.01.2026
Çürüme

Medya, müzik, moda dünyasından göz önünde olan kişilere yönelik operasyonlar, verilen ifadeler, iddialar ekonomik sıkıntı içindeki insanlara adeta bir uyuşturucu gibi haberler aracılığıyla şırınga ediliyor.

Devamını Oku
16.01.2026
Ümmetin derdi mi, emeklinin derdi mi?

AKP iktidarının ilerleyen yıllarında İslamcı/İhvancı anlayış devletin politikası olarak bütün kurumlara büyük oranda yerleştirdi.

Devamını Oku
09.01.2026
Medya iktidarı kurtarır mı?

Yazımızın başlığındaki soruya hemen yanıt verelim.

Devamını Oku
02.01.2026
Karar ve öngörü

Şüphesiz dünyada olağandışı şeyler oluyor, bu genel çerçeve içinde Türkiye kimileri için beklenmedik olaylar yaşıyor.

Devamını Oku
26.12.2025
Uçak yok, maliyeti 14 milyar

Boksta kuraldır, rakibiniz “zayıf bölgenize çalışır”.

Devamını Oku
19.12.2025
Barış mı çatışma mı?

Öyle görünüyor ki ABD, Ortadoğu’da İsrail’in güvenliği konusunda rahat.

Devamını Oku
12.12.2025
İhvancılığın Türkiye yansımaları

Türkiye’nin sorunları yalnız içeride değil.

Devamını Oku
05.12.2025
İktidarda Öcalan gerginliği

Niye bu öfke, kızgınlık?

Devamını Oku
28.11.2025
İmamoğlu’nun teatral gücü

CHP lideri Özel ve İBB’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, başından beri duruşmaların televizyonlardan canlı yayınlanmasını istiyor

Devamını Oku
21.11.2025
Mahkeme kararıyla oy verilmesine...

Ergenekon dava süreçleri bazılarımızın belleğinde hâlâ tazeliğini koruyor.

Devamını Oku
14.11.2025
Yaşamın çifte açığı

Bazen insan ters gitmeyen bir şey arar, bir şeyler de iyi olsun ister.

Devamını Oku
07.11.2025
Ne yapacaksınız bu casusu?

Akıl sağlığıyla ilgili çeşitli iddialar bulunan bir kişinin başvurusu ile başladı süreç.

Devamını Oku
31.10.2025
Suskunluk

Rabindranath Tagore, Hint yazar ve şair.

Devamını Oku
24.10.2025
Hukukun gözleri

Türkiye’yi “cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle” ve 23 yıldır yönetiyor olmanız önemli avantaj.

Devamını Oku
17.10.2025
AKP’nin çıkış yolu

Bir yanda AKP ve MHP’nin omurgasını oluşturduğu Cumhur iktidarının PKK ve DEM Parti ile yürüttüğü süreç var.

Devamını Oku
10.10.2025
Türkler de yapabilir

Çok kişi, Kurtuluş Savaşı’mıza ve Mustafa Kemal Atatürk’e inanmamıştı.

Devamını Oku
03.10.2025
Hukuk meydan savaşı

CHP lideri Özgür Özel ve yönetimine yönelik hukuk üzerinden çok ciddi bir yıpratma süreci yürütüldü.

Devamını Oku
26.09.2025
İktidarın derdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ilk kaybettiklerinde oluştu bu travma.

Devamını Oku
19.09.2025
Türkiye’nin kayyumu

“Hasmını yaralı bırakma, iyileşir, seni öldürür.”

Devamını Oku
12.09.2025
Umudunu yıktırma

Bugün yapılmak istenenleri, Demokrat Parti’nin CHP’ye yapmak istediklerine benzetenler var.

Devamını Oku
05.09.2025
Çöküntünün işaretleri

Cumhur iktidarı devlete, kurumlarına, yöneticilere, kadrolara tam hâkim.

Devamını Oku
29.08.2025
Cumhur’un zorlanma noktası

İmamoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasının ardından iptal tartışmaları gündeme gelince MHP lideri Bahçeli, o dönem, “İstanbul seçimlerinin tekrarı beka meselesi haline gelmiştir.

Devamını Oku
22.08.2025
AKP’nin amel defteri

Biz üç türlüsünü saptayabildik.

Devamını Oku
15.08.2025
Trump Rotası’nın anlamı ne?

Devlet olmak nasıl bir şeydir? Yalnızca kendi yurttaşına eziyet etmekle mi sınırlıdır? Gelenekselleşmiş şekilde imtiyazlı sınıf yaratıp toplumun her türlü değerinin yağmalanması ve uzun iktidarınız boyunca enflasyonla mücadele etmek midir? Devlette devamlılık, sadece söylenip geçilen bir kavram mıdır?

Devamını Oku
11.08.2025
Komisyonu kim dağıtacak?

Yazıya, biraz da tepki çekebilecek bir soruyla başladık, aynı şekilde sürdürelim.

Devamını Oku
08.08.2025
Ulusun itibarı

Ne haldeyiz, ne hissediyoruz? Kendisini iyi hisseden var mı?

Devamını Oku
01.08.2025
Ortadoğu bataklığına batıyoruz

Suriye... Günümüzde bulunulmaması gereken noktadır.

Devamını Oku
25.07.2025
Yüzyılı ıskalayan ülke

Iskaladık bu yüzyılı da... Öyle bir geç kaldık ki birazcık hissedenin içi acıyor.

Devamını Oku
18.07.2025
Bu dava ne işe yarar?

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar Cumhur iktidarının yerel yönetimleri yok etme amacını sergilerken yerel demokrasi söylemlerinin de yalan olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını Oku
11.07.2025
CHP’nin taktiği

Uzun süreli iktidar yalnızca muhalifleri için katlanılmaz olmuyor. Kendi bünyesinden muhalifler de çıkarıyor.

Devamını Oku
04.07.2025
‘Gideon’un Casusları’

Trump gelmeden öncü emareler gelmeye başlamıştı...

Devamını Oku
20.06.2025
Siyasi hüsranlar listesi

Seçimsiz bir belediyeyi ele geçirmenin demokraside yeri var mı? Öyle görünüyor ki “demokrasi tramvayından” inildi.

Devamını Oku
13.06.2025