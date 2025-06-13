Seçimsiz bir belediyeyi ele geçirmenin demokraside yeri var mı? Öyle görünüyor ki “demokrasi tramvayından” inildi. Siyaset sosyolojisindeki değişimin ilk sinyalleri geliyor. Muhafazakâr kitleler CHP’ye dümen kırarsa hiç şaşırmamak gerek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesine herkes üzüldü. Manisa ve CHP açısından büyük bir kayıp olduğu ortada. Çünkü cenazesinde CHP’lilerle muhafazakârları birleştirebildiğini tüm Türkiye’ye gösterdi.

Oysa AKP artık olumsuzlukları gizleyemiyor. Her ile bir üniversite uygulamasına gidilince en çok inşaatçılar sevinmişti. Binalar yükseldi ama üniversiteler yok hükmünde. Anadolu kentlerindeki üniversiteleri tercih eden yok. Kayıt yaptıranlar da okula uğramıyor. Önemli bir kentteki üniversitede 50-60 kişilik mevcudun 10’u derslere giriyor. Bir vakıf üniversitesinin bir bölümüne 50 kişi başlıyor. Üçüncü sınıfa gelince mevcut yarıya düşüyor. Eğitim anlamsızlaşmış durumda.

Sağlıkta kalite sorunu yaşanmaya başladı. Doktora ulaşma konusunda sorunlar çözülemiyor, insanlar ölmekten daha çok hastaneye düşmekten korkuyor.

Şimşek, “Enflasyon 2026’da küçük küçük artacak” diyor. Siz bunu “Kimseye rahatlatıcı bir zam yapmayacağız, yine huzur yok” şeklinde anlayabilirsiniz.

Dönelim siyasete... AKP erimeyi durdurmak amacıyla rakibini yok etme politikasını benimsemişti. İBB operasyonlarında “elde var sıfır” noktasına gelindi. Çünkü tutuklanan insanlara psikolojik işkenceler başladı. Çünkü barut bitti. Birilerinin canından bezip, yaşamdan bıkıp İmamoğlu’na iftira atması için her şey yapılıyor. Gelinen nokta hüsrandır.

PKK lideri Öcalan ile başlatılan görüşmelerde gelinen nokta da beklenildiği gibi değil. Haziranın ortasına geldik silahını bırakan militan var mı bilen yok. DEM Parti’den yapılan açıklamalar, işlerin yolunda olmadığının ipuçlarını veriyor. Bu konu özellikle MHP’yi tabanda yıpratıyor.

Bu ahval ve şerait içinde Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı Saray’a davet etmesi çok ama çok anlamlı. Olmadı, olmuyor... Yeni umutlar yaratmalı, yeni girişimlerde bulunulmalı... Ancak sağ siyasette Erdoğan’ı en çok zorlayacak olan parti SP ve lideri Arıkan olur. Bunca şeyden sonra Saadet Partisi’ne dümen kırmak... Çok zor olacağını en iyi Erdoğan’ın bileceği söyleniyor.

Peki, CHP kurultayına ilişkin davalar? Şundan herkes emin olsun, çıkacak sonuçtan hiçbir CHP’li mutlu olmayacak. Siyasi aymazlığa gerek yok. Hedef, CHP’nin ufalanması ve Cumhur iktidarının sürmesi. Amaaa... Tüm finans çevreleri, bu davalara kilitlenmiş durumda. Bir ekonomik krizi daha tetiklemesinden korkuluyor.

Öyle görünüyor ki Türkiye, iktidarın yarattığı korku tünelinde bir süre daha yürüyecek.