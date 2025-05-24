İBB başta, belediyelere yönelik, ilk operasyonların ardından yürürlüğe sokulmuş, ancak yasal itirazlar üzerinden durdurulmuş pankart, afiş yasaklarının yeniden yürürlüğe sokulması talimatları sadece bir ayrıntı. Birinci, ikinci, üçüncü dalga operasyonlarıyla tutuklanmalarla dün dördüncüsü eklemlendi. İçlerinde daha önce tutuklanıp serbest bırakılmış olanların da yeniden katılması ile son iki operasyonda jandarmanın doğrudan devreye sokulmuş olmasıyla hazırlanmış 672 kişiyi bulacağı bildirilmiş dördüncü dalga operasyonları sürüyor.

Oysa CHP başta muhalefetin Meclis gündemi tartışmalarına taşıdığı jandarma operasyonlarının da sürekliliği, dünkü uygulamalarla kalıcı kılınmak isteniyor gibi. Kiptaş, İstaç merkez idareciler içlerinde olmak üzere, her yerden yeni suçlular yaratmak, tutuklamaların gerçekleştirilmesi operasyonlarında dur durak yok. Hesap verip serbest bırakılmış olmanın hukuksal bir anlamı yokmuş gibi bir tablo ile yüzleşiyoruz.

Bir yandan da aylardır tutuklu belediye başkanları, çalışanları üzerinden, uzun bekletmelerin ardından gündeme getirilen yargılamalar da bir bir gündeme getirilmek zorunluluğu yaşanıyor. Ancak söz konusu duruşmalarda bile bir karar verilmek yerine, uzun süreli ertelemeler ile zaman kazanılmış olması yeğleniyor. Sadece dayanışma eylemlerine katılmış olan gençlerin yargılamalarında yaşatılan yargısız infaz içerikli uzatmalarla ödetilen bedellerin örneklerinin ardından.

Doğrudan belediyeler yönetimlerinin daha da ustalıklı hedef alındıkları örneklerinde yaşatılanlar yargısız infazların ayrıntıları üzerinden ise birkaç gün içinde dördüncü dalgaya kadar gelişebilmiş olması nedeni ile yaşatılanların ayrıntılarına ulaşabilme şansımız henüz yok. Sadece uzun yargısız tutukluluk ardından serbest bırakılmış olanlardan önemli bir kısmının sil baştan, yeniden tutuklandıklarına tanıklık edilebiliyor.

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Umudumuz sık sık kendi başlarını da belaya sokuyor, tutuklanıp tutuklanıp serbest bırakıldıklarına tanıklı edebildiğimiz, araştırmacı gazetecilikten vazgeçmeyenlerin yaptıkları, yapacakları dosyalara güvenmek zorundayız. Elbette CHP başı çekiyor olarak, muhalefet partileri de zehir hafiyeler gibi operasyon tuzaklarının ayrıntılarına girmekten vazgeçemiyorlar. Suçlu yaratma isterisine yakalanmış olanlar, kendi siyasal geleceklerini sürdürebilme adına tek çıkış yolu olarak suçlu yaratmayı tek çıkış yolu olarak görmekten vazgeçemedikçe, bu kısır döngü böyle sürüp gidecek. “Nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırma” ağır suçlamaları ile yönetici kadroları tutuklanıp tutuklanıp, zaman içinde serbest bırakılmak zorunda kalınmış olarak, bir daha bir daha, aynı suçlamalar üzerinden farklı ellerden, daha sert, jandarmalar da katılmış olarak yeniden yeniden, yeni operasyonlarla tutuklanmış olacaklar...

Bu kısır döngünün inatla, nereye kadar sürdürülebileceği hakkında henüz bir fikrimiz yok. Bildiğimiz, tanıklık edebildiğimiz gelişmelerin bizleri de yakıp durmakta olan boyutlarına gelince... Artık en yandaş kendi seçmenlerini de inandırabilmekten uzaklaşmış olan her yeni dalga operasyonu ile piyasalarda söz konusu operasyonların yaratmakta olduğu olumsuz dalgaların yeni olumsuz şok etkileriyle yüzleşmiş oluyoruz.

Piyasalarda hızla yansıyan şokların durdurulabileceğine inanabilecek kaldı mı? Ekonomimiz çöktükçe çöküyor...