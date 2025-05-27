Cumhuriyet Vakfı’nın, dün Pera Müzesi’nde düzenlenen “Cumhuriyet Eğitim Zirvesi”ne katılan alanlarında uzmanların sunumlarıyla eğitimimizde yaşanan sorunlar bir bir masaya yatırılıyor. Kurtuluş-kuruluş savaşlarımızın ardından, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilmiş eğitim seferberliği, üretime dayalı, yoksul köylülüğün kaderinin değiştirildiği, aşiret, tarikat eliyle köleliğin kader olmaktan çıkarıldığı, üretime dayalı devrimci eğitimin dünya ölçeğinde sonuçlarıyla mucize Köy Enstitülerimiz...

Ağaların, tarikatların, aşiretlerin çıkarlarının yıkılması yanında, dünya ölçeğinde, Amerika’ya doğru odaklanan emperyal sömürü düzeninin elleriyle kurulan ittifaklar üzerinden, 1945’ler sonrası başlayan, 1950’lerde DP eliyle güçlenen dalga. 1961 Anayasası, 1962 basın özgürlüğü, 1963 sendikal her tür mesleki, siyasal özgürlükler ortamında gelen kazanımlar. 1970 ilk yeniden köktenci değişim kırılması, 1980 ağır sendikal, örgütlenme hakları yasaklamaları geriye püskürtülmeler yetmezmiş gibi...

2002 sonrası önce Amerikancı Fethullah ittifakı ile gelen tek adam rejimi... Referandum ile pekiştirilmesi, FETÖ darbesinin yenilgiye uğraması sonrası, başta yargı, tüm yönetim kurumlarının bir bir ele geçirilmeleriyle, sınırsız haksız hukuksuz keyfi uygulamaların birbirlerine eklemlenmeleriyle ortaya çıkan ağır sonuçlar...

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Ekonominin çarkları tümüyle iflas etmiş işlemiyor. Ekonominin çarpılmış, işlemeyen çarklarının duyurulması, iş dünyasından gelen imdat sesleri öfke ile karşılanıyor, cezaları kesiliyor. Üretici ister tarım, ister hayvancılık üzerinden dertlerini anlatmaya çabalasın, cezaları katlanıyor. Yerel seçimler son travmaları. Cezaevlerinin yargısız infazlar üzerinden doldurulmaları dur durak bilmiyor. Belediye başkanlarının ardından biri olmadı, tutmadı, dahası kimileri zorunlu serbest bırakıldılar olmaz.

Aynı kişilerden yeniden alınanlara, ek listelerle en son dördüncü dalgada kalmıştık. Dün yeni tutuklananlardan da listeler yapılmıştı. Artık hangileri yeni, hangileri eski derken yeniden alınmaları izleyemez hallerdeyiz. Kamu atamalarında bildik haksızlık, hukuksuzluklar, örgüt kadrolarının gönderdikleri listeler ayıplarına, atanmaş, çalıştırılanların yasal haklarının ödenmemesi, en azından eksik, gecikmeli, mesaisiz angarya çalıştırmaların arkasının kesilmemesi yakınmaları... Üreticilerin hak edilmiş alacaklarında sürekli ertelemeler.

Bir yanı ile iflas etmiş bir bütçenin göstergesi gibi ortaya konan icraatlar, diğer yanda hep kayırılmak zorunluluğu duyulan şirketler üzerinden dudak uçuklatan ek sus payı olan destekler.

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Uzmanlarının hazırladıkları, önümüze çıkarılan olumsuz ekonomik tabloların sonuçlarını izleme yorgunu, vurgununda, okurlarla hangilerinin paylaşılmasının daha bir anlamlı olabileceğini seçemez olduk. Ekonominin uçuruma sürüklenmesinin göstergesi tabloların birisini dudak uçuklatıcı olarak tam seçmeye kalkıştığınızda, arkasından gelen bir başka uzmanın çalışmasının sonuçları daha bir baskın, dudak uçuklatıcı sonuçlara ulaşmış oluyor.

Doğrusu Cumhuriyet Vakfı’nın düzenlediği, “Geleceğin Eğitimi” sunumunda, içimizi acıtan olumsuz tabloları paylaşmak yerine, Cumhuriyetin en yokluk içinde, zorlu çıkış arayışı içinde olduğu Cumhuriyet Devrimlerinin ilkelerinden yola çıkılmış, sonuçları birbirinden değerli projelerinin yeniden gündemimize taşınmasının çok daha akılcı, yararlı olabileceğini paylaşmak isterim.