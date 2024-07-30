TTB’de, sağlık hakları savaşımında nerede kalmıştık?

30 Temmuz 2024 Salı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) evrensel değerlerle sağlık, insan hakları savaşımında efsane, en uzun soluklu başkanı Erdal Atabek’in aramızdan ayrılışının sıcak günlerinde, TTB’nin yeni yönetim kadroları umutlarımızı tazeleyen sorgulamalar, çalışmaların içindeler. Geleceğe dönük umutlarımızı tazeleyen çıkışları, eylem, duruşlarıyla, duayen başkanlarının dönemindeki uzun soluklu hak arayışlarının, yolunda yürünecek bir dizi çalışma ile karşımızdalar...

Yakından tanıklıklarımız, geçmişin uzun soluklu savaşımlarının yaşayan kadrolarını da yanlarına almış olarak adım adım “Nerede kalmıştık?” sorgulamasıyla yoğun çalışmaların içine daldıklarının örneklerini veriyorlar. Erdal Atabek’in yolundan yürüyecekleri söylemlerinin, sözde kalmayacağı, içeriğinin doldurulması çalışmalarının birbirinin üzerine eklemleneceğinin bu değerli ilk sonuçlarıyla, Saray yönetiminin TTB’yi ele geçirme çabalarına karşı TTB Genel Kurulu’nda gerçekleştirdikleri ittifaklarla oluşturdukları yönetimin, hızlı, etkin çalışmalarıyla karşımızdalar...

YouTube, “Cumhuriyetten Tanıklıklar” söyleşilerimizin kapsamında, sıcağı sıcağına, “Nerede kalmıştık?” sorgulaması üzerinden, konuğumuz Prof. Dr. Pınar Sahip. Erdal Atabek kimliği üzerinden, TTB’nin ilk anma etkinliği, yıllarını verdiği Cağaloğlu’ndaki TTB salonuna adının verilmesi etkinliğinin düzenlenişinde, İstanbul şubesi başkanı olarak çağrıyı yapmış olan Prof. Dr. Pınar Sahip, etkinliğin yapıldığı gecede, TTB’nin yeni seçilmiş başkanı Prof. Dr. Alpay Azap’ın yanında yeni seçilmiş TTB 2. başkanı olarak karşımıza çıkmıştı.

Katlanmış yoğunluktaki yeni çalışmalarına karşın itirazsız sorgulamanın sözcüsü olmayı kabul ettiği için teşekkürlerimizle...

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Ülkemizde geçmişte sağlık hakları üzerinde verilmiş çok etkin savaşımların sonucunda, elde edilmiş birbirinden değerli kazanımların, hak savaşımları üzerinden ödenmiş ağır bedellerin sonrasında, gününmüzde gelinmiş sorunların boyutlarının ürkütücülüğü boyutları ile yüz yüze kalındığının altının çizilmesi kaçınılmaz. En çok hastaneye başvurulan bir gerçekle yüz yüzeyiz. Tekrar tekrar başvurularla sonuç alınamayan çok çarpık bir tablo ile yüz yüzeyiz. İktidarın sorumlu olduğu kaosta, ne hekim ne hastanın sorunlarının çözülebilmesi söz konusu olmadığı gibi her yandan çaresizliğin çığlık sesleri yükseliyor.

Sonuç olarak bedeli sorumlu olmayan vatandaşlara yüklenen, katlanan maliyet, vurgunların sonucunda, hastane yerine, hastanın karşısına çıkarılan birinci kademeden, en yukarılarına doğru her kademe sağlık hizmetinde, canları yanan sağlık çalışanları ile derdi olan hastaların birbirlerine kırdırıldığı bir çarpık düzenin altından çıkılınamaz sorunlar yumağında kıvranılıyor...

Söyleşi konuğumuz Pınar Sahip de içlerinde, örgütlü etkinliklerle sil baştan yola çıkmış sözü doğru değil, geçmişin örülmüş taşları üzerinden yürümeye kararlı, çok etkin bir sağlık hakları savaşımcıları kadrolarıyla yeniden yüzleşilen günlerin içindeyiz... Geçmişin verilmiş emekleri, bilimsel olarak atılmış adımları, yapılması gerekenler üzerinden o kadar değerli, çok iş var ki... Olumlu işler yapmak isteyen toplumsal irade için günün koşulları içinde en acillerinden başlanarak yürünecek yollar üzerinden sağlıklı kararlarla toplumsal haklar beklentilerini, en kaçınılmaz boyutları ile saptayıp, öncelikler sıralaması ile yola çıkmak, iyi niyet yeterli olacak... TTB yol göstericilik sorumluluğunda varım diyor...

Söyleşimize, günümüzde yapılmaya çalışılan uyarılar yanında, duayen başkan Erdal Atabek ile Dr. Muharrem Baytemür’ün yaptığı söyleşiden de alıntılar eşlik edecek... Bu akşam sonrasında girecek yayını, dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz...