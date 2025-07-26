Galatasaray çok önemli tutarda faiz gideri ödediği mali yükten kurtulmak için banka kredilerini kapatma çabalarında başarıya ulaştı. G.Saray Mart 2021’de Bankalar Birliği konsorsiyumu aracılığıyla 3.8 milyar TL kredi borcunu yapılandırmıştı. O günkü koşullarda TL REF+1.5 olmak üzere kredi maliyeti yüzde 20.5’e gelmekteydi. Zamanla TL REF oranları yüzde 50’ye kadar yükseldi. Bu da kulüplerin faiz giderlerini artırdı. G.Saray’ın gelirlerinin önemli bir kısmı faiz ödemelerine gitmeye başladı. 28.02.2025 itibarıyla kulübün finansman giderleri 1.6 milyar TL’ydi. Faiz yükünden kurtulmak için kredi kapama arayışını artıran G.Saray, bedelli sermaye artırımlarına başladı. 17.08.2023’te yüzde 100 bedelli; 30.12.2024’te yüzde 400 ve Temmuz 2025’te yüzde 150 bedelli sermaye artırımına yöneldi. G.Saray, halka arz olduğu Şubat 2002’den beri 6 bedelli sermaye artırımına gidip toplam 13.1 milyar TL kaynak girişi sağladı.

Bedelli sermaye artırımından gelen bedelle negatif öz kaynaklar artıya geçirilmeye çalışılırken, kredi kapamaları da gerçekleştirildi. G.Saray 2021 borç yapılandırmasındaki 3.8 milyar TL kredi bakiyesini, 31.05.2024’e kadar 2.8 milyar TL’ye; 28.02.2025’te 1.4 milyar TL’ye geriletti. Bu ay banka kredileri tamamen kapatıldı. Bu durum G.Saray’ı önemli bir finansal yükten kurtardı. Ancak kulüp borçlu yapısı hâlâ yüksek. Banka kredilerini kapamasıyla kulübün toplam yükümlülüğü 12 milyar 468 milyon TL’ye gerilerken, bu yükümlülüklerin bilanço içindeki payı yüzde 69 gibi yüksek düzeyde. Yani banka kredileri kapatılsa bile 3. kişilere, oyunculara ve derneğe olan borçlar, yasal yükümlülükler hâlâ yerinde duruyor.

Yeni süreçte G.Saray yönetimi; borçlanmayı kontrol altına alacak mali disiplini sağlamazsa, finansal sürdürülebilirlik ilkesini temel strateji yapmazsa, borç ve zarar üreten finansal yapıyı sağlıklı hale dönüştüremezse kredi kapamaları sadece günü kurtaran bir çözüm olarak kalabilir. G.Saray yüksek faizli banka kredilerinden kurtulup finansal prangasını çözdü. Ama finansal istikrara giden yol bitmedi. Kulübün sırtındaki borç yükü hâlâ çok yüksek ve yönetilmesi gerekiyor. G.Saray kasada ve sahada kazanmak için sürdürülebilir mali yapıyı tesis etmeli. Sahadaki başarı için gereken finansal gücü istikrarlı şekilde yaratmak bu yapısal dönüşümü yapmaya bağlı. G.Saray’ın kaynak yaratma amaçlı yoğun olarak bedelli sermaye artırımlarına gitmesi de sürdürülebilir bir finansman sağlama yolu değil.