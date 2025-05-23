Alex Ferguson, futbol tarihinin en başarılı kupa toplayıcılarından birisi. Asla pes etmeyen karakteriyle saha içinde ve dışında kişisel öyküleriyle bir fenomen. Sıra dışı karakteri ve usta gözlemciliğiyle, İngiliz İşçi Partisi üyeliğiyle, sahip olduğu yarış atlarıyla sadece Manchester United’ın değil futbol dünyasının bir ikonu. Emekli olup Manchester United’ı bıraktığından bu yana Kırmızı Şeytanlar sportif ve finansal olarak belini doğrultamadı. 6 Kasım 1986’dan 8 Mayıs 2013’e kadar Manchester United’ta görev yapan ve kulübü tarihinin en başarılı dönemine taşıyan; maç esnasında sürekli ağzında sakız çiğnerken gördüğümüz bir teknik direktör. United’a aldığı birçok kupa dışında Roy Keane, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney gibi yıldızları genç yaşta kazandırarak gelişimlerinde büyük rol oynayan bir yetenek avcısı. Ferguson, Kırmızı Şeytanlar ile 13 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan bir kupa koleksiyoncusu. Manchester United’ı 27 yıl çalıştıran, sıra dışı yetenekleri olan teknik direktör.

Unitad’ın gelirleri Ferguson’lu dönem olan 1986-87 ve 2012-13 arasında 12.8 kat artarak 33 milyon Avro’dan 456 milyon Avro’ya yükseldi. Manchester’ın takım değeri tahmini 30 milyon Avro’dan 12 kat artıp 388.25 milyon Avro’ya ulaştı. Ferguson bıraktığında kulübün piyasa değeri 1.8 milyar Avro’ydu. Bu süreçte Alex Ferguson, Manchester United’ın piyasa değerine 400 milyon dolara yakın katkı sağladı.

Avrupa’nın en zengin 20 kulübü para ligi sıralamasında 2000-2012 arası United’ın birincilikte yer almasında şüphesiz Ferguson’un büyük katkısı bulunuyordu. Alex Ferguson ilk 4 yılında kupa ve şampiyonluk kazanamadı. 6. yılında Premier Lig şampiyonluğuna ulaşabildi. Bizde böylesi bir durumda Ferguson başarısız olduğu için çoktan kovulmuş olurdu. Neden bu kadar eminim? Çünkü Türkiye’ye gelen en yüksek kariyerli hocalardan Hiddink, Aragones, Del Bosque, Rijkaard, Löw, Mancini, Prandelli, Schuster, Cuper maalesef başarısız oldukları için işlerine son verildi. Görevinden ayrılmak zorunda kalan teknik direktörlerden Hiddink daha sonra Real Madrid’i kıtalararası şampiyon yaptı. Löw Almanya’yı dünya şampiyonu; Del Bosque İspanya’yı Avrupa şampiyonu; Mancini de İtalya’yı Avrupa şampiyonu yaptı.