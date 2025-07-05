UEFA, oyuncu yüküyle ilgili çığır açabileceğini iddia ettiği ortak bir çalışmayı başlattığını duyurdu. İki aşamalı çalışmada, farklı yaralanma türleri, performans seviyeleri ve oyuncu refahı gibi ilişkili faktörlerin daha iyi değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda kulüpler, oyuncular, koçlar, sağlık personeli ve bağımsız uzmanlardan oluşan bir panel tarafından belirlenen diğer ilgili gruplar dahil tüm paydaşlar için “yük” teriminin ne anlama geldiği tanımlanmaya çalışılacak. Yani UEFA’nın üzerinde çalıştığı “oyuncu yükünü”, futbolcunun oyun öncesinde, oyun anında ve sonrasında maruz kaldığı fizyolojik, psikolojik, sosyolojik yıpranmışlığına yol açan ve bu nedenle oyuncunun katlanmak zorunda kaldığı zihinsel ve fiziksel yıpranmasına yol açan tüm stres faktörleri olarak tanımlayabiliriz.

Aslında UEFA’nın son zamanlardaki bazı kararları oyuncuların yüklerini ağırlaştırdı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidip maç sayısını yüzde 30 artırdı. Yine Avrupa Şampiyonası’nın lig usulüne dönmesi maç trafiğini ağırlaştırdı. Aslında UEFA elindeki en önemli sermaye olan futbolcuların, sağlığını koruyup mücadele güçlerini üst düzeye çıkarmak istiyor. Çünkü finansal futbol yapılanması aşamasında daha çok maç daha fazla sponsor, ticari gelir, naklen yayın geliri demek.

Günümüz futbolu tamamen finansallaşarak kâr maksimizasyonuna odaklandı. Bu durum UEFA ve FIFA ortaklığının futbolu kendi açgözlülükleri doğrultusunda nasıl parasallaştırdığının göstergesi. Bu amaçla kulüp futbolu özellikle ön plana çıkartıldı. Parasal getirinin en önemli kaynağı kulüp futbolu sadece yüceltilmekle kalınmadı, kulüplerin maç sayısı artırılarak, daha az maç sayısı olan turnuvalar lige dönüştürüldü.

Oyunun durması, para kaybetmek anlamına geldiği için hedef beklentisi yüksek kulüplerde oynayan üst düzey oyuncuların stres ve iş yükleri ise diğer meslektaşlarına göre ağır seyrediyor. Bu zorluklar olası sakatlıklarda iyileşme için ilave zaman gereksinimi doğurmasına karşın artan maç trafiği ve daha fazla antrenman, iyileşme için ilave süreye çok izin vermiyor. Bu da tedavi süresini uzatıyor. Uzayan tedavi süresi ise kulüp maliyetlerini artırıyor.

Sezon öncesi ve sonrası kulüplerin ekonomik amaçlı ulusal ve uluslararası turları, özellikle sezon dışı müsabakaların yer aldığı yıllarda sezon dışı iyileşme süresini UEFA ve FIFA işbirliği futbolu durmayan bir oyuna dönüştürdü. Buna örnek; Avrupa liglerinin yeni bitmesine karşın FIFA’nın ABD’de Kulüpler Dünya Kupası organize etmesi. UEFA ve FIFA daha fazla para kazanma hırsı uğruna, futbolun doğal yapısına müdahale ederek oyunu sakatlıyor. Daha fazla maç oynatma hevesi, oyuncu sakatlıklarının artmasına yol açıyor. Elit oyuncuların zamanların yüzde 80’inden fazlasını futbola ayırmak zorunda kalmalarının temel nedeni daha sıkışık maç trafiği. Oyunu ve oyuncuyu sakatlama pahasına bu durum UEFA ile FIFA’yı memnun edebilir ama sürdürülebilir değil. Tüm bunlara karşın UEFA’nın böylesi bir çalışmayı başlatmak zorunda kalmasına da “Hiç yoktan iyidir” diyelim!