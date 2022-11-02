Gider gelirin iki katı!

02 Kasım 2022 Çarşamba

Kulüplerin özellikle ücret ve maaş giderlerindeki artış ile katlandıkları finansal maliyetler, faaliyet giderleriyle birleşince, toplam giderler 7.9 milyar TL’ye yükseldi. En yüksek gider 2.3 milyar TL ile Fenerbahçe’ye aitken, Sarı-Lacivertlileri 2.2 milyar TL’lik giderle Beşiktaş izliyor. Dört kulübün gelirleri toplamı 4 milyar 780 milyon TL’ye ulaşırken, gider/gelir oranında yüzde 189’luk oranla Beşiktaş ilk sırada. Yani, Beşiktaş’ın giderleri, gelirlerinin yüzde 189’una ulaşmış vaziyette. Giderleri gelirlerini aşan dört kulübün, giderlerini karşılayabilecek bir gelir yaratamadıklarını görebiliyoruz. Dört kulübün gelirleri ile giderleri arasındaki fark 3 milyar 160 milyon TL’ye ulaşmış durumda. En fazla gider açığı veren kulüp 1 milyar 26 milyon TL ile Beşiktaş. Gelir ve gider dengesizliği kulüpleri ilave borçlanmaya itiyor ne yazık ki.

TOPLAM ZARAR: 7.8 MİLYAR TL

Kulüplerin toplam gelirleri, onların borçları ve oluşan kümülatif zararlarını karşılamaya yetmiyor. Kulüplerin toplam gelirleri ile toplam borçlarını karşılaştırdığımızda; Beşiktaş’ın toplam borçları, gelirlerinin 4.9 katına; Galatasaray’ın ise 4.2 katına ulaştığını görüyoruz. Toplamda ise dört kulübün borçları, gelirlerinin 4.28 katına ulaşmış durumda. Borçlanmadaki aşırı artış, toplam gelirin yetersizliği ile birleşince ortaya zararlar çıkmaya başlıyor. Nitekim geçmiş yıllardan gelen zararlar toplamı da dört kulübün 7.8 milyar TL’ye ulaşıyor.

SÜREKLİ BORÇLANIYOR

Dört kulübün genel mali durumu, bu ekiplerin önemli finansal yetersizliklere sahip olduklarını bize gösteriyor. Gelirleri giderlerini karşılamadığı için sürekli borçlanmak zorunda kalan, bunun sonucu önemli zararlara uğrayan, uluslararası sportif performansta gerileyen, mali disiplinden tamamen uzaklaşmış yönetsel, ekonomik ve finansal kulüp yapılarıyla karşı karşıyayız.

100 LİRA GELİRE KARŞI 428 LİRA BORÇLANMA

Toplamda kulüpler sahip oldukları her 100 TL’lik gelire karşın 428 TL borçlanmaya yönelmiş durumda. Kulüpler yoğun bir şekilde borçlanma kaldıracı ile hareket ediyor. Bu durum, zamanla onların finansal dengelerinin giderek bozulmasına ve sonuçta zarar etmelerine neden oluyor. Dört kulübün geçmiş yıllardan gelen birikimli zararları, toplam gelirlerinin 1.7 katına yükselmiş vaziyette. Kulüpler her 100 TL’lik gelire karşın 170 TL’lik bir zararı bünyelerinde taşımak, bu zararı finanse etmek zorunda. Toplam geliriyle kıyaslandığında en yüksek zarara sahip kulüp yüzde 231’lik oranla Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar gelirinin 2.3 katı bir zararı mali yapısında taşıyor.

SIFIRLAMA ŞANSI YOK

Gelirin üzerinde bir borçla faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan kulüp yapısı, sürdürülebilir bir mali organizasyonun oluşmasına ne yazık ki izin vermiyor. Mevcut gelir, gider ve borçlanma yapısı içerisinde bu kulüplerin borçlarını sıfırlayabilme olanakları bulunmuyor. Aksine, artan finans maliyetleri, kur farkları, önü alınamayan giderler kulübün borçlarını ve zararlarını kapatmaya yetmiyor.