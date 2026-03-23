Football Benchmark’ın yayımladığı “Avrupa Şampiyonları Raporu 2026”, kıta futbolunun ekonomik gerçeklerini yeniden şekillendiriyor ve bize şunu söylüyor: Avrupa’da zirveye giden tek bir yol oluşmuyor. İngiltere Premier Ligi’nden İspanya La Liga’ya, Almanya Bundesliga’dan İtalya Serie A ve Fransa Lig 1’e uzanan yapı, ortak bir finansal model üretmiyor; aksine farklı pazar dinamikleri, Avrupa kupalarına erişim ve stratejik kararlar şampiyonlukları belirliyor.

FİNANSAL SÜPER LİG - Zirvede tablo giderek sert bir hal alıyor. Barcelona 985 milyon Avro ile başı çekerken, Bayern Münih (861 milyon Avro), PSG (837 milyon Avro) ve Liverpool (836 milyon Avro) onu izliyor. Bu kulüpler yalnızca sahada rekabet etmiyor; aynı zamanda küresel gelir akışlarını, sponsorlukları ve dijital erişimi kontrol ediyor. Avrupa futbolu giderek bir “finansal süper lig”e dönüşüyor ve bu yapı rekabeti genişletmek yerine daraltıyor.

EŞİTSİZLİK EKONOMİSİ - Diğer tarafta Galatasaray (282 milyon Avro), Napoli (179 milyon Avro), PSV (171 milyon Avro) ve Sporting (148 milyon Avro) gibi kulüpler daha sınırlı ekonomik alanlarda var olmaya çalışıyor. Bu tablo, Avrupa futbolunun tepesinde bir başarı hikâyesinden çok, derinleşen eşitsizlik ekonomisi inşa edildiğini gösteriyor. Rekabet hâlâ sürüyor gibi görünse de aslında oyun giderek daha dengesiz bir zeminde oynanıyor.

ZARAN EDEN KULÜPLER - Yeni dönemde kulüpler yalnızca büyümeye odaklanmıyor; aynı zamanda ayakta kalmaya çalışıyor. Artan finansal regülasyonlar kulüpleri disipline ediyor, ancak bu disiplin herkes için eşit şartlar yaratmıyor. Bayern bu denklemde bir istisna olarak öne çıkıyor: 33 yıl üst üste kâr açıklayarak sürdürülebilirliğin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Buna karşılık birçok büyük kulüp hâlâ zarar üretmeye devam ediyor; PSG kayıplarını azaltıyor olsa da, model hâlâ dış finansmana bağımlı kalıyor. Bu durum, Avrupa futbolunda finansal sürdürülebilirliğin hâlâ kırılgan bir zeminde ilerlediğini gösteriyor.

İNCE ÇİZGİDE YÜRÜYOR

Çevre liglerde ise sistem daha da sert işliyor. Kulüpler UEFA gelirlerine bağımlı hale geliyor, transfer piyasası ise bir tercih değil zorunluluk haline dönüşüyor. Özellikle Portekiz ve Hollanda gibi pazarlarda kulüpler sürekli oyuncu üretip satıyor; sportif başarı ile finansal zorunluluk arasında ince bir çizgide yürünüyor. Ancak bu model sürdürülebilir görünse de uzun vadede rekabeti zayıflatıyor ve ligleri “yetenek ihraç eden periferilere” dönüştürüyor.

UÇURUM DERİNLEŞİYOR

Kârlılık tarafında ise gerçek daha da netleşiyor: Avrupa futbolu büyüyor ama aynı oranda sağlıklı büyümüyor. Kâr eden kulüp sayısı sınırlı kalıyor, riskler artıyor. Bu durum, sistemin kendi içinde bir çelişki barındırdığını gösteriyor: Gelirler artarken finansal denge aynı hızda güçlenmiyor. Sonuç olarak Avrupa futbolu artık tek katmanlı bir başarı hikâyesi yazmıyor; çok katmanlı, eşitsiz ve giderek daha rekabetçi bir finansal yapı inşa ediyor. Büyük liglerle çevre ligler arasındaki uçurum derinleşirken, oyunun dengesi de sessizce değişiyor. Artık mesele sadece kazanmak olmuyor; sistemin içinde kalabilmek, riski yönetebilmek ve sürdürülebilir bir model kurabilmek belirleyici hale geliyor. Çünkü modern futbolun zirvesinde artık sadece kupalar kazanılmıyor; güç, sermaye ve akıl yeniden dağıtılıyor.