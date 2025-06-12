Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig’in 2024-25 sezonunda 19 kulübe toplam 3.7 milyar TL havuz geliri dağıtıldı. Toplam ödülün yüzde 22.80’i iki kulübe gitti. G.Saray 447 milyon 75 bin TL gelire ulaşırken, ikinci F.Bahçe 390 milyon 150 bin TL parasal ödülün sahibi oldu. G.Saray toplam gelirin yüzde 12.13’ünü tek başına alırken, F.Bahçe toplam gelirden yüzde 10.58 pay aldı. Sezonu 4. tamamlayan Beşiktaş 328 milyon 300 bin TL’lik havuz geliriyle G.Saray’dan 118 milyon 975 bin TL; F.Bahçe’den 61 milyon 850 bin TL az gelir elde etti. 7. olanTrabzonspor 206 milyon 800 bin TL havuz gelirine ulaştı. Bu sezonun sportif ve finansal sürprizini yapıp ligi 3. bitiren Samsunspor 220 milyon 125 bin TL’lik gelirin sahibi oldu.

G.Saray 2023-24 sezonunda havuz gelirlerinden 241 milyon 290 bin TL kazanmıştı. O günkü kurdan yaklaşık 6.9 milyon Avro’ya karşılık gelen bu tutar, toplam gelirin yüzde 11.76’sıydı. G.Saray’ın bu sezon havuz gelirleri, bir önceki sezona göre yüzde 85.28 artış kaydetti. Avro bazında Aslan’ın payı yüzde 43.99 arttı. G.Saray’ın bu sezon havuzdan aldığı pay yüzde 3.14 artarak yüzde 12.13’e ulaştı.

Bir önceki sezona göre F.Bahçe’nin havuz gelirleri TL bazında yüzde 78.51 artarken; Beşiktaş’ta bu artış yüzde 125, Trabzonspor’da yüzde 44.82 olarak gerçekleşti. Beşiktaş bir önceki sezon ligi 6. tamamlamıştı. Beşiktaş’ın geçen sezon gelirden aldığı pay yüzde 7.10’du. F.Bahçe’nin toplam gelirden aldığı pay bu sezon onbinde altı düşerken, bu oran Beşiktaş’ta (geçen sezonki düşük performans nedeniyle bu sezon aldığı pay arttı) yüzde 25 artış kaydetti. Trabzonspor’un payı geçen sezona göre yüzde 19.39 geriye gitti. Toplam gelirden alınan payda reel artışı sağlayan tek kulüp G.Saray oldu.

Süper Lig’in 2000’lerin başında naklen yayın geliri bedeli 150 milyon Dolar seviyesindeydi. Bugün 182 milyon Dolar. Geçen 25 yılda Süper Lig yayın gelirleri döviz bazında sadece yüzde 21.31 arttı. 2016-17 sezonunda ise Süper Lig’in naklen yayın haklarının yıllık bedeli 500 milyon dolara yükselmişti. Bu tutara göre; şu an 182 milyon dolar olan yıllık naklen yayın bedeli, 318 milyon dolar kaybı ifade ediyor. 2016-17 ile 2024-25 arasında kulüplerimizin yayın gelirlerindeki kayıpları yüzde 63.6. Süper Lig’in yayın gelirleri 2016- 17’den sonra yayıncı kuruluş zarar ettiğini öne sürerek, kademeli olarak yayın bedellerini sürekli aşağıya çekti.