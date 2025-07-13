Sorulması gereken soruyu sorayım: Takım Harcama Limiti (THL) uygulaması Süper Lig’de mali disiplini sağladı mı? Kulüplerin bugünkü finansal durumlarına bakınca en kestirme yanıt: Hayır! Çünkü THL, bugün Süper Lig’de “olmayan paranın harcanması” limitine dönmüş durumda! THL’den en fazla payı alan 4 büyüklerin toplam borcu 28 Şubat 2025 itibarıyla 44.5 milyar TL; aynı tarihli finansallarına göre toplam gelirleri 19.8 milyar TL.

2025-26 THL’de 4 takıma tanımlanan toplam harcama tutarı 16.8 milyar TL. THL’den aslan payını alan 4 kulüp, toplam gelirlerinin yüzde 84.8’ini THL kapsamında harcayabilecek. Türk futbol gelirlerinin yüzde 82’sine sahip G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor aynı zamanda toplam harcama kaynaklarının yüzde 61’ini kendi aralarında paylaşıyor. Bu oranlar bize Süper Lig’de 4 büyük lehine önemli rekabet üstünlüğünün oluştuğunu gösteriyor. THL, bu dengesizliği artıran önemli kaynak dağıtma araçlarından birisi. Türk futbol kaynaklarından 4 kulübün ne ölçüde pay aldığını ortaya koyabilmek için sizinle ilginç bir veriyi paylaşayım. 4 kulübün 2019’daki toplam borçları 10.6 milyar TL’ydi. Bugün bu tutar 44.5 milyar TL. Yani geçen senelerde bu kulüplerin borçları yüzde 320 artmış. İşin en ilginç yönü bu dönemde 4 kulübün THL’den aldıkları toplam harcama tutarı 45.3 milyar TL’ye ulaşırken toplam borçlarının da 44.5 milyar TL’ye yükselmesi... Bu dönemde kulüpler yaklaşık 34 milyar TL ilave borçlanıp THL’yi kullanmış. Şüphesiz ki borç bakiyesinin artmasında finansal maliyetlerin de önemli bir etkisi söz konusu ama günün sonunda ortada bir gerçek var ki bu kulüpler THL döneminde borçlanmalarını artırmış. 4 kulübün konsolide borçlarının toplam gelirlerine oranı bugün yüzde 229’a; birikimli zararları toplamı da gelirlerinin yüzde 175’ine ulaşmış. Bu da ortaya şunu koyuyor, THL’yi harcayabilmek için kendilerine borçlanarak fon yaratmışlar.

Oysa THL ile kulüpler finansal disipline sevk edilecek ve mali yapıları güçlü hale gelecekti. Demek ki THL beklentiyi gerçekleştirememiş. Öz kaynakları ancak yeniden değerleme ve enflasyon farkından gelen değerlerle artıya geçirebilen, borç batağındaki kulüplerin bu harcama limitleriyle finansal sorunları daha da katlanacak gibi. THL finansal güvence gösterilmeden kulüplere kullandırılmamalı. Aksi taktirde kulüpler bu limitleri kullanmak için borçlanmaya yönelmekte. Bu, kulüplerin finansal dengelerini bozuyor, birikimli zararlarını artırıyor.