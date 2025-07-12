TFF’nin Süper Lig kulüpleri için belirlediği Takım Harcama Limiti (THL) ile ilgili çarpıcı detayları ortaya koymaya devam ediyorum. Bu uygulama kulüplere yarar mı zarar mı getiriyor, karar sizlerin... THL, Süper Lig’de uygulamaya alındığından bu yana 2.7 milyar TL’den 27.5 milyar TL’ye yükseldi. Yani THL’de 7 yılda yüzde 905’lik artış gerçekleşti! THL yıllık ortalama yüzde 129 artış kaydetmiş görünüyor. Kulüp gelirleriyle kıyaslanınca bu artış çok önemli! Çünkü bu süreçte futbol gelirlerimiz 5.3 kat artarak 4.2 milyar TL’den 26.5 milyar TL’ye ulaşırken THL ise 9 kat artarak 2.7 milyar TL’den 27.5 milyar TL’ye yükseldi. 2025-26 sezonu açısından konuya yaklaşıldığında THL’nin futbol gelirlerini aştığını görüyoruz. Bu durumun 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında da aynı şekilde olduğu görülüyor. 2021-22’de THL, futbol gelirlerini yüzde 7.4; 2022-23’te yüzde 6.2; 2025-26’da yüzde 3.79 aşmış bulunuyor. Henüz 2026 sezonu gelirleri oluşmadıysa da bu limitler belirlenirken daha baştan THL’nin yıllık cari gelirleri aşmaması gerekiyor.

Bir diğer detay, kulüplerin, THL’nden aldığı pay rekabetin de yapısını etkiliyor ve değiştiriyor. Geçen sezona göre toplam limitler 11.9 milyar TL (yüzde 76.8) artırılarak 15.6 Milyar TL’ye ulaştı. İlk 4 kulübe tanımlanan 16.7 milyar TL Takım Harcama Limiti, toplam THL’nin yüzde 61’ine ulaştı. Bu oran geçen sezon yüzde 69.5’ti. Diğer 14 kulübe tanımlanan 10.7 milyar TL Takım Harcama Limiti ise toplam THL’nin yüzde 39’una karşılık geldi. Geçen sezon bu yüzde 30.5’ti.

18 Süper Lig kulübüne tanımlanan THL ortalaması 1.528.100.870 TL olarak gerçekleşirken 4 büyüklere tanımlanan THL ortalaması 4.195.624.142 TL oldu. Buna göre, 4 kulübün takım harcama limitleri, ortalamanın 2.75 kat daha fazlası. Geçen sezon bu oran 3.3 kattı.

4 büyükleri dışarıda tutunca, diğer 14 kulübün THL ortalaması 826.907.171 TL. Geçen sezon bu tutar 316.523.976 TL’ydi. İlk 4 kulübün THL ortalaması, diğer 14 ekibin THL’sinin 5.07 katına ulaştı. Geçen sezon bu oran 8.57’ydi. Bu tespitlerimiz THL’nin Süper Lig’de rekabeti doğrudan yönlendiren bir uygulamaya dönüştüğünü bize gösteriyor. THL aracılığıyla özellikle yüksek bütçeli ve borçlu kulüplere ekstra harcama yetkisi verilmiş oluyor. Çünkü bu kulüplerin finansman yükleri de limitlerin belirlenmesi esnasında dikkate alınan önemli bir gider kalemi olarak kendisini somutluyor.