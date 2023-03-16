Hay sizin kadın iffetiniz!

16 Mart 2023 Perşembe

İktidar baktı ki zor durumda oy pazarlığı için yine kadının iffetine, namusuna sarıldı! Elde başka malzemeleri yok herhalde. Yeniden Refah ve amacı, laik Cumhuriyeti yıkmak olan HÜDA PAR ile anlaşma yollarını arar oldu! Doğru dürüst uygulamak yerine, kadınları koruyan tek yasayı 6284’ü kaldırma pazarlığındalar!

Hay kadın iffeti kadar taş düşsün başınıza! Kadının namusuyla ilgilendiğinizin binde biri kadar çalanlarla, yalan söyleyenle, taciz ve tecavüz edenle, sahtekârlıkla, şiddet uygulayanla mücadele etseydiniz, FETÖ’yü bağrınıza basmasaydınız bunca rezil olmazdınız!

Yazıya baştan başlıyorum:

HALDUN TANER’LE NİCE YILLARA

Bugün 16 Mart Haldun Taner’in yaş günü. Edebiyatımızın bu öykü ve tiyatro ustası tam 108 yaşında!

Bugün İzmir TÜYAP Kitap Fuarı’nda onun yaş gününü kutlayacağız. Haldun Taner’in tiyatrosunda bir baş eser sayılan “Keşanlı Ali Destanı”nın filmini Atıf Yılmaz rejisiyle izledikten sonra Behçet Çelik ve ben birer konuşma yapacağız... Elbet fuarda onun tiyatrosunu anlatacağım. Ancak burada kimi satırbaşlarını vurguluyorum:

Haldun Taner usta yazarlığının yanı sıra tiyatro kuramcısı, uygulayıcısı ve hocası... İnsanlık ve efendilik ustası... Epik, diyalektik yöntemden, kabare türüne, tiyatro sanatında ilkleri gerçekleştirdi. Eleştiriyle ironiyi harmanladı. Geleneksel tiyatromuzun özelliklerinden yararlanıp çağdaş eserler yarattı. Tiyatro yazınını ileri taşıdı!

Haldun Taner’i düşününce, yüzüme bir gülümseme yerleşiyor: Yüreğime de “aydın”, “uygar”, “çağdaş”, “kültür birikimi”, “evrensel ama tepeden tırnağa İstanbullu”, “beyefendi”, “çelebi” sözcükleri... Nice yıllara diyorum...

EDEBİYAT-SİNEMA BULUŞMASI

Bu yıl TÜYAP İzmir Kitap Fuarı muhteşem. İzmir Büyükşehir Belediyesi fuar kapsamında “İzmir Unesco Edebiyat Kentine Doğru: Edebiyat-Sinema Buluşması” düzenledi. Bu zengin etkinliğin küratörü Vecdi Sayar.

Türk sinemasında edebiyat yapıtlarından uyarlanmış filmler gösterilip, yazar, yönetmen, eleştirmenlerle tartışılıyor. Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, Haldun Taner, Attilâ İlhan, Necati Cumalı ile Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Erden Kıral, Tunç Başaran, Yusuf Kurçenli ... Hepsi bizimle! Ne mutlu!

YAŞASIN ŞİİR

Tüyap 25. İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu şair Veysel Çolak... Onu sadece şair olarak tanımlamak haksızlık olur. Usta şairliğinin, imge sihirbazlığının yanı sıra şiir düşünürü, şiir kuramcısı ve eleştirmen. Onu 1970’lerin başında ilk ödülünü kucakladığı “Sanat Dergisi”nde açtığımız “Genç Şairler” yarışmasından beri izliyorum.

Fuarda onunla ilgili sayısız toplantı yer alıyor. Açılışta söylediği şu sözler ise kişiliğine ayna tutuyor: “İlk şairden bu yana, şiirler yazmış olan on binlerce şairden çok şey öğrendim. Bir bakıma, benden önceki şairlerin ürünüyüm. Bu onur onlara aittir”

2023 PEN Yazarlar Derneği’nin “Şiir Ödülü”nü ise Barış Pirhasan’a takdim edeceğiz. Hem edebiyat hem sinema ustası Barış Pirhasan özgünlüğüyle, öncülüğüyle “70’li yıllardan beri şiirin yüzünü güldürecek, okuru sevinçten ağlatacak” şiirler yazıyor. PEN’in seçtiği şair her yıl bir şiir bildirisi hazırlar. Onun 21 Mart Dünya Şiir Günü için hazırladığı şiir bildirisi, çok çarpıcı, çok sarsıcı... Ancak sürprizi bozmuyorum. 18 Mart Cumartesi ödül töreninde açıklanacak bildiri... İyi ki yaşamımızda şiir var!

NOT- 18 Mart Cumartesi saat 14:30’dan sonra fuarda Cumhuriyet Kitap standında değerli yazarlarımızla birlikte imza günüm var. Yolu düşenleri bekleriz...