Zeynep Oral
Zeynep Oral [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kafkaesk dünyamız

23 Mayıs 2024 Perşembe

Dünyada ve ülkemizde yaşadığımız gerçekler karşısında, Franz Kafka hayatta olsaydı, kim bilir daha kaç “Dava”, kaç “Dönüşüm”, kaç “Amerika” yazardı? O ünlü karamsar günlüklerine, “Acılar dışında, hiçbir şeye gücüm yok” yerine; “Artık acılara bile gücüm yok” der miydi? “Babaya Mektup” kitabına, “Başka Despotlara Mektup” serisini ekler miydi? Yolu buralara düşseydi belki de “Şato” yerine “Saray” adlı kitabı yazar mıydı?

Sevgili okurlar, nereden çıktı bu Kafka muhabbeti demeyin. Siz bu satırları okuduğunuzda ben, Kafka’nın ülkesi Çek Cumhuriyeti’nde olacağım. Kafka’nın aşk ve nefret ilişkisi sürdürdüğü Prag’da değil, ülkenin öbür ucundaki Brno kentindeyim. Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genel Kongresi’nde. (Çekler, cömert davranıp eski başkanları ya da kibarca “onursal” başkanları da davet etti.)

Yüz yıl önce, 3 Haziran 1924’te gençliğinden beri boğuştuğu veremden öldü Kafka. 41. yaşının baharındaydı. 100. ölüm yıldönümü “bahanesiyle” bu yılki kongrede ana tema, “Kafkaesk Dünyamızda Gerçek-Trajedi mi? Komedi mi?” diye belirlenmiş.

“Kafkaesk” sözlüklerde “Kafka’dan esinlenerek üretilmiş, tehdit edici ya da korkutucu anlamlarına gelen bir sıfat” diye tanımlanıyor.

Bir mücevher gibi korunmuş, bu kültür kentine daha yeni geldim. İzlenimler bir sonraki yazıda. Şimdi kuşbakışı mini bir Kafka gezisi:

ÇILDIRMAMAK İÇİN YAZDI

Prag’da doğdu. (3 Temmuz 1883). Yaşamı boyunca bu kentten kaçmaya çalıştı. (Ancak dünyanın neresinde doğmuş olsa oradan da kaçmaya çalışacaktı). Yahudi bir ailenin tek oğluydu. Kız kardeşleri sonradan Nazi işgalinde Çekoslovakya’daki temerküz kamplarında öldürüldü. Yaşamın ironisi: Verem onu Nazi kampından kurtardı! Babasının despot kişiliği, yaşamını ve yazılarını etkiledi. Hukuk eğitimi aldı. Yıllar boyu nefret ettiği bir büro işinde çalıştı. Verem yakasını hiç bırakmadı. Korkular, kuşkular, aşklar da...

Kafka kendini, günden güne anlamını yitiren bir dünyanın tutsağı olarak görüyordu. Yazmak, sürekli yazmak; öykü, roman yazmak, günlük yazmak, mektup yazmak onu çıldırmaktan alıkoyan tek şeydi. Çıldırmamak için yazdı, yayımlamak için değil. Ölümünden sonra yazdığı her şeyin yakılmasını vasiyet etmişti. Yakın dostu Max Brod, bu isteği yerine getirmedi ve Kafka’yı dünya edebiyatına kazandırdı.

“Benim yalnızlığım insanlarla doludur” diyen, “yalnızlıktan güç alan” Kafka’nın tüm eserlerinde yapayalnız kahramanlar, tutsak kahramanlar çatışma içindedir. Kendileriyle, çevreleriyle, gerçeklerle, düşlerle ve bin bir olasılıkla çatışırlar. Var oldukları için çatışırlar. Seçim yapmak söz konusu değildir. Çünkü Kafka’ya göre “Cevap sandığın şey, çoğu kez sorudur.” Öyleyse Kafka ya da kahramanlarının bir yol, bir yanıt önermelerini nasıl bekleyebiliriz? Dünyanın anlamsızlıkları, soruları, görecelikleri, değişimleri, olasılıkları arasında yaşamak, varlığını sürdürmek (ve Kafka için yazmak) bile bu karanlığın tek umudu değil de nedir?

YAZARAK SEVDALANMAK

Amerika’yı görmeden “Amerika” romanını yazdı Kafka, tıpkı görmediği kadınlara âşık olduğu gibi (Hakkını vermeliyim: İki kez nişanlandığı Felice Bauer’i bir kez uzaktan görmüştü). Ona mektup yazdıkça aşkı yaşadı. Milena, Viyana’da yaşıyordu, yazarın öyküleri çevrilirken (Kafka Almanca yazıyordu) mektuplaşmaya başladılar. Kafka, Milena’ya yaza yaza âşık oldu. “Seni sevdiğime göre... Yeryüzünü de seviyorum demektir” diyecek kadar.

Yazarken yaşadı aşkı da Amerika’yı da şatoları da davaları da tutkuları ve tutuklulukları da.

Kendinden sonra gelecek birçok aydını, yazarı, düşünürü etkileyen Kafka’nın yazdıklarına, bugün her zamankinden daha çok anlam verebildiğimize göre dünya iyiden iyiye çıldırdı demektir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kafkaesk dünyamız 23 Mayıs 2024
19 Mayıs... Festival... Bienal 19 Mayıs 2024
Mardin'le daha uzaklara... 16 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Şahsım rejimi nasıl çöküyor (1): Emniyet ve yargı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Yamyamlar ülkeyi bastı, yeni krizler mi?
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Çürüme ve çözülme
Olaylar Ve Görüşler
Gürcistan’da gerilim - Prof. Dr. Göktür Tüysüzoğlu
Olaylar Ve Görüşler
CHP için iş yapma zamanı - Yılmaz Ateş
Olaylar Ve Görüşler
Ekmek savaşları - A. Celal Binzet
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Güle güle terörist!
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Almanya ezeli vatan!
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık TTB seçimleri...
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Atlantik hukuku!
Zeynep Oral
Zeynep Oral Kafkaesk dünyamız
Bedri Baykam
Bedri Baykam Konyaspor-Galatasaray maçı futbolumuzu krize taşımasın!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmıştı... Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında 160 yıla kadar hapis istemi

Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmıştı... Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında 160 yıla kadar hapis istemi
Tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı

Tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı
Meteoroloji açıkladı: 22 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 22 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
İsmail Küçükkaya'dan 'Osman Kavala' iddiası: Bahçeli 'olur' verecek...

İsmail Küçükkaya'dan 'Osman Kavala' iddiası: Bahçeli 'olur' verecek...
Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum

Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum
Son Dakika... Bahçeli'den partisinin grup toplantısında 'Reisi' mesajları: 'Türkiye'de de yaşanabilir'

Son Dakika... Bahçeli'den partisinin grup toplantısında 'Reisi' mesajları: 'Türkiye'de de yaşanabilir'
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!