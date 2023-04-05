Asıl küfe, halkın sırtındaki AKP iktidarıdır!

05 Nisan 2023 Çarşamba

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç ay önce de aynı deyimi kullanmıştı.

2023 yılı için asgari ücretin belirlenmesi süreci devam ediyordu. “İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe.”

Geçen gün deprem bölgesi Şanlıurfa’ya gittiğinde bu deyimi yine kullandı. Atama bekleyen bir öğretmen kendisine yanaşıp, “100. yılımızda 100 bin öğretmen ataması istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanım lütfen sesimizi duyun” diyerek atama talebini iletti.

Bu kez yanıtı şöyle oldu:

“Öyle olmaz. O ses duyulmaz. Sırtınızda küfe yok. Çok rahat konuşuyorsunuz.”

İşçiler gibi öğretmenleri de “sırttaki küfe” yani olarak “yük” olarak gören anlayışa mı yanalım, vatandaşın sırtına bindirilen yıkıcı küfelerin görmezden gelinmesine mi!

Üçer, beşer maaş alanlar, 1150 odalı saraylar...

Daha iki gün önce ilan edilen enflasyon oranları TÜİK’e göre mart ayında yüzde 2.29, yıllık bazda ise yüzde 50.51. Bağımsız uzmanlar grubu ENAG’a göre ise mart ayı enflasyonu yüzde 5.8, yıllık enflasyonu yüzde 112.51!

Ve böyle bir ortamda iş isteyen bir öğretmeni “küfe” olarak gören bir cumhurbaşkanı var.

Oysa asıl yük, temel gıda maddelerini bile alamayacak hale geldiği için açlıkla mücadele eden, kira terörüne maruz kalan emekçileri “küfe” yerine koyan zihniyettir.

Asıl yük, “İtibardan tasarruf olmaz” diyerek kamu kaynaklarıyla 1150 odalı kışlık, 300 odalı yazlık saraylar inşa eden iktidardır.

Asıl yük, Sayıştay’ın denetim raporuna göre, 2021 yılında günde 10 milyon harcayan Beştepe’dir.

Asıl yük, geçilmeyen köprüler ve yollar için, yatılmayan hastane yatakları için beşli çetelere akıtılan milyarlardır.

Asıl yük, kamu kurumlarından üçer beşer maaş alan AKP’lilerdir. Asıl yük, Emine Erdoğan’ın kitabı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kasasından çıkan toplam 2 milyon 613 bin 160 TL miktarındaki paradır.

Asıl yük, yıllık bütçesi 35 milyar 910 milyon TL’ye çıkarılan Diyanet’tir.

Asıl yük, Kızılay ve AFAD gibi kurumları yağmalayanlardır.

Asıl yük, afet bölgesine gidip insanlara çay fırlatandır.

Ve asıl mesele sınıf meselesidir

İşçinin, emekçinin sırtında küfe olmadığını düşünenler, halkın parasıyla yaptırdıkları sırça köşklerde, saraylarda yaşayıp halktan ve gerçeklikten tamamen kopanlardır.

İşçi sınıfının sırtında onları sömürerek lüks içinde yaşam süren sermaye sınıfı vardır.

Emekçinin sırtında, onların emek gücünü yok pahasına kullanıp zenginleşenler vardır. Yoksulun sırtında, bu kokuşmuş zalim düzeni sürdürmek isteyenler tarikat, siyaset, ticaret işbirliği vardır.

Çünkü seçim döneminde hiç gündeme gelmese de tüm mesele bir SINIF MESELESİDİR. 21 yıldır yolsuzluk silsilesine geçit olan bu ülkede vatandaşın sırtında AKP iktidarı vardır.

Bu iktidar, halkın sırtında devasa bir küfedir.

O küfe, 14 Mayıs’taki seçimlerde sırttan yere indirilecektir!

