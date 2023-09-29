‘Değişim’ dedikleri bu...

29 Eylül 2023 Cuma

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e verdiği röportajda, “Alınan kararlarda sizin de payınız olduğu yönünde sert eleştiriliyorsunuz, ne dersiniz” sorusuna şu yanıtı vermiş:

“Genel merkezin tutumunu toplumun tümü eleştiriyor. Benim tutumumu çarpıtarak birkaç tane genel merkeze müzahir gazeteci eleştiriyor. Onların kullandıkları sert üslup, haklılıklarından değil. Esas saldırganlıkları, savundukları şeyin toplumda karşılığı olmamasından kaynaklanıyor. (...) Benim performansım, Meclis performansı. Süleyman Soylu’ya, Hulusi Akar’a, Binali Yıldırım’a, Meclis başkanlarına ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı... Kimse ‘Özgür Özel bizi Meclis’te mahcup etti, bir kelime eksik söyledi, bir adım geri attı, bir santim eğildi’ demiyor.”

Bazı gazetecileri tanımlarken kullandığı, Arapça kökenli “müzahir” sözcüğü, “arka çıkan, arkalayan” anlamına geliyor. Yani Özel diyor ki kendisinin tutumunu çarpıtarak eleştiren birkaç gazeteci var ve onlar da genel merkeze yakın kişiler...

Ben Özgür Özel’i de eleştiren gazetecilerden biriyim. Hiçbir çarpıtma yapmadığım gibi, CHP Genel Merkezi’ne ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerimi de yıllardır en açık şekilde yazıyorum, dile getiriyorum. Gazetenin arşivi ortada, internet sitesinden de yazılarımı bulabilirler. Dolayısıyla Özgür Özel’i eleştirenler, sadece olayları çarpıtan ve CHP Genel Merkezi’ne yakın birkaç gazeteci değil. Kendisine yöneltilen eleştirileri bile doğru şekilde tespit edemiyor demek ki...

Madem ki Meclis performansından sorumlu olduğunu düşünüyor, o zaman 6 Ağustos 2023 tarihinde bu köşede yayımlanan, şirazesinden çıkan CHP hakkındaki yazımdaki sorularıma da yanıt vermesi gerekirdi.

ŞİMDİ O SORULARI TEKRARLAYAYIM...

“12 yıldır CHP’de aktif politika yapan, 2014’te parti meclisine giren, 2015-2023 arasında grup başkanvekili olarak partinin yönetiminde etkili olan Özgür Özel, CHP’de devrimleri süratle yapmak gerektiğini ve genel başkanlığa aday olduğunu söylüyor.

CHP, 22 milletvekiliyle gece yarısı medrese sistemini hortlatan Diyanet Akademisi Yasası’na destek olurken niye konuşmadınız Sayın Özel?

2016’da çalışma saatleri cuma namazına göre belirlenirken niye ses çıkarmadınız?

CHP’nin seçimden önce türbana anayasal güvence veren yasa teklifinde sizin de imzanız var. Devrim derken yalnızca kişilerin değişmesinden söz ediyorsanız devrim öyle olmaz.”

Özel’in grup başkanvekili olduğu ana muhalefet partisi CHP, gerek Meclis içi gerekse Meclis dışı performansı ile son 10 yıldır karşıdevrimin yolunu açtı ve Özel de kamuoyuna karşı tek bir kelime etmeyip genel merkezi savunanlardan biriydi. Kendini savunmak için, onu eleştiren gazetecileri toptan genel merkezle ilişkili olarak nitelemesi ve partisi iyice sağa savrulup laiklik hançerlenirken sustuğu onca yılı “Seçim vardı, konuşsam iktidarın işine yarardı” diyerek aklamaya çalışması, mantıklı değildir.

Altı ay sonra da yine çok önemli bir seçim var ama şimdi konuşuyor. Ne değişti? Genel seçim kaybedildi ve kendisi genel başkan adayı oldu. “Değişim” dedikleri bu.