Bırakınız halkın tepkisi sönümlenmesin!

20 Ekim 2024 Pazar

Belki iyi niyetle yapılmış bir öneri diye görenler olabilir ama Özgür Özel’in cuma günü Antalya Gazipaşa’da konuşurken yaptığı çağrı, ana muhalefet lideri olarak hâlâ “normalleşmeye” çalıştığını gösteriyor.

Şöyle bir çağrı yaptı Özel: “Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: 29 Ekim resepsiyonunu milletin evinde Çankaya Köşkü’nde yapınız. Çok uzun yıllar sonra tüm siyasi partiler bir araya gelelim.”

Hafızamızı tazeleyelim. Bu yıl TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda başlamıştı her şey. Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etmişti Özel. Basın mensuplarının sorusu üzerine de “CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz” demişti Erdoğan.

Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” politikasının Özel döneminde AKP’yi de içine alıp Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını meşrulaştırma operasyonuna dönüşümü böyle başlamıştı.

Sonra AKP ve CHP yönetimi arasında hepimizin tanık olduğu ama içeriğine ilişkin net bir açıklama yapılmayan iki görüşme oldu. Şimdi de 29 Ekim resepsiyonunda bunun için bir ortam yaratılmaya çalışılıyor.

TARİHİN EN İKİYÜZLÜ BULUŞMASI

Bir anda gözümün önünde canlandı. Özel’in hayal ettiği gibi Erdoğan yanında siyasi parti temsilcileriyle foto muhabirlerine poz veriyor. Yüzleri gülümsüyor ama akıllarından neler geçiyor?

Bir tarafta sürekli zikzaklayan politikaları ile AKP’nin payandası olan sözde milliyetçi Bahçeli var. Onun yanında çocuk yaşta evliliği ve federatif sisemi savunan, vatandaşlık tanımından Türklük ifadesinin çıkarılması, feodal kültürün şeriatçı simge isimleri Saidi Nursi, Şeyh Sait ve Seyit Rıza konusunda devletin özür dilemesi, medreselere resmi statü tanınması, Kürtçenin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi gibi talepleri ile bilinen HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Yapıcıoğlu duruyor.

Anayasanın değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek 3. maddesini tartışmaya açıp sonra “Ben öyle demedim” diyerek kurtulmaya çalışan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AKP eskisi siyasal İslamcılar Ahmet Davutoğlu ve “özelleştirme şampiyonu” Ali Babacan diğer yanda sıralanmışlar.

Cumhuriyet dönemini “100 yıllık sorun olarak” niteleyen, geçmişte AKP’nin iktidara gelmesi için destek sağlayan, hatta 2015’teki AKP hükümetine iki bakanla katılan, ancak “açılım” çökünce AKP ile ters düşen ve kısa bir süre önce partilerinin kapatılmasını isteyen Bahçeli’nin aniden tokalaşmasına büyük önem vererek yeni bir açılım süreci için kolları sıvayan DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da yerlerini almış.

“İyi tarikatlar vardır” diyen, “Atatürk laikliğinin yerine İngiliz tipi sekülerliği” öven Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile anayasadaki laiklik ifadesinden rahatsız olduğunu söyleyerek değişmesi gerektiğini savunan ve nefret söylemleriyle ünlü BBP lideri Mustafa Destici de eksik kalmamış.

HALKLA SOKAKTA KUTLAYIN 29 EKİM’İ!

Bu kadronun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasıyla dolu Çankaya Köşkü’nde bir araya gelmesi, tarihin görebileceği en ikiyüzlü buluşma olur.

Bu yüzden Atatürk’ün ömrünü cephelerde harcayarak kurduğu tam bağımsız laik Cumhuriyeti, ABD liderliğindeki Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı olarak yirmi iki yıldır emperyalizme tam bağımlı bir şekilde yöneten, laikliği yok farz eden, hukuk devletini çiğneyip geçen, ülkeyi çetelerin her alanda cirit attığı ve halkın açlıkla sınandığı hale getiren bir siyasal İslamcının yanında dizilmeyi önermek, CHP genel başkanına düşmez.

Bırakınız ülkeyi bu duruma düşürenler ve destekçileri Saray’da toplansın, Cumhuriyeti kuran partinin lideri olarak siz 29 Ekim’de halkla sokakta buluşun. Bırakınız bu anormal durum normal gözükmesin, halkın tepkisi sönümlenmesin!