Hayvanlar kullanılarak toplanan paralar hakkında ihbar

17 Şubat 2023 Cuma

Çarşamba günkü yazımda Paw Guards adlı derneğin kurucusu Erkin Erdoğdu ile ilgili hukuksuzluk iddialarına köşemde yer vermiştim. Hayvan hakları alanında yolsuzluk ve sömürü öylesine yaygın ki dosyayı açınca kapatmanız mümkün değil.

Hakkında yakalama kararı olduğu bilinen Erdoğdu’nun yakın arkadaşı olan Burak Arslan ile ilgili çok sayıda iddia da gündemde. Bu ikili, 7 Mart 2022’de MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’u TBMM’de ziyaret etmiş ve Kılavuz da birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak onları “ağırladığını” ve “sokak hayvanı sorununu” konuştuklarını duyurmuştu.

Oyuncu olarak tanınan Burak Arslan’ın kardeşi Buket Arslan ile birlikte Enigma Yapay Zeka Dijital Sanat Teknolojileri ve Film Yapım AŞ adlı bir şirketi var. Bu kişilerin dernek olmadıkları halde hayvanları kullanarak para topladıklarına dair şikâyetler bir süredir birçok kişi tarafından dile getiriliyor.

ANLATILAN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Önce bir hayvana yardım, tedavi gibi konularda Burak Arslan 600 bini aşkın takipçisi olan Instagram hesabından bir duyuru paylaşıyor. Duyuruda “Maddi yardım”, “Nakil-benzin-yol masraflarına destek”, “Gurbetçiyim nasıl destek olabilirim” vb. seçenekler yer alıyor. Bunlardan uygun gördüğünüze tıklıyorsunuz ve sizinle iletişim kuruyorlar.

Sonuç olarak, dernek olmadıkları ve bağış toplamaya hakları olmadığı halde para topluyorlar. Yardım etmek isteyenlere de Buket Arslan’ın banka hesabının bilgisi veriliyor. Parayı burada toplayıp veteriner kliniklerine transfer ediyorlar ve şirkete fatura kestiriyorlar.

Bütün bunların belgeleri mevcut.

Mesela bir vatandaş, Instagram üzerinde 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Paw Guards adlı derneğin hesabındaki bir ilanda bulunan “Bağış yapacağım” şıkkına tıkladığında kendisine mesajla “Bağış mı yapacaksınız” diye sorulduğunu, “Evet” dediğinde telefon numarasının istendiğini ve WhatsApp üzerinden Buket Arslan’ın IBAN numarasının verildiğini, parayı gönderdikten sonra dekontun kendilerine iletilmesinin istendiğini, sonuç olarak Paw Guards’a yaptığını düşündüğü bağışı Buket Arslan’a gönderdiğini anlatıyor.

Bu şekilde birçok kişiden bağış toplanmış. Hepsinin elinde dekontlar var. Sosyal medyada duyurup bu yasaya aykırı durumu anlatmaya çalışıyorlar.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI SORUYOR

Bu faturalar gider olarak mı gösteriliyor, vergiden mi düşürülüyor?

MHP’li vekili ziyaret etti.

İBAN verdiği mesajlar...

Burak Arslan, hesabında yeterli para gönderilmediğinde “Destek verdiğin kadar ihbara dönebiliyorum! Bunları öpücükle yapamıyoruz!” diye bağıra çağıra videolar yayımlıyor.

Sosyal medyada dernek olmadığı halde yasaya aykırı para toplayan bu kişiler, yasadan muaf mıdır?

Bu konuda ilgili savcılıklara, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi’ne yapılan başvurular var. Bu ihbarlar hakkında yanıt bekliyoruz.